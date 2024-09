SkylineCity ONE: Un Nou Standard de Excelență în Cea Mai Dorită Locație din Târgu Mureș. Prețuri speciale la lansare.

„Privește Spre Orizont și Construiește-ți Destinul”

Într-una dintre cele mai dorite locații din Târgu Mureș, un proiect ambițios prinde contur, promițând să redefinească standardele locuirii urbane și să ofere o perspectivă cu totul nouă asupra orașului. SkylineCity ONE, primul bloc dintr-o serie de dezvoltări planificate, reprezintă o oportunitate unică atât pentru investitorii locali, cât și pentru cei care caută un cămin modern într-o locație privilegiată.

Locație, Locație, Locație!

Imobiliarele se ghidează după regula celor „3 L” – Locație, Locație, Locație – iar SkylineCity ONE excelează la acest capitol. Amplasat în cea mai dorită zonă din Târgu Mureș, aproape de Shopping City Mall, locatarii vor beneficia de acces facil la toate facilitățile moderne. În plus, la doar câteva sute de metri, se întinde o pădure luxuriantă, oferind un colț de natură pentru relaxare, iar prestigioasa Universitate Sapienția este la o distanță foarte mică, făcând din SkylineCity ONE un punct de atracție atât pentru studenți, cât și pentru familiile care doresc să fie aproape de instituții de învățământ de top.

Calitate și Inovație

SkylineCity ONE se distinge nu doar prin locația sa privilegiată, ci și prin standardele înalte de construcție și design. Structura de rezistență a clădirii este proiectată conform celor mai recente normative, fiind cea mai solidă structură realizată pentru o clădire civilă în Târgu Mureș. Această construcție nu este doar durabilă, ci și inovativă, oferind locatarilor o serie de facilități unice:

*Încălzire în pardoseală și centrale individuale: Fiecare apartament vine standard cu aceste facilități, asigurând un confort termic superior.

*Costuri reduse de administrare: Pe lângă faptul că nu vom impune costuri de administrare suplimentare, vom administra clădirea în primele 6 luni, după care aceasta va fi predată unei asociații nou constituite.

*Zonă de recepție și servicii de curățenie: O zonă de recepție va facilita accesul în apartamente, iar locatarii vor avea la dispoziție un serviciu de curățenie contra cost, cu tarife pe oră.

*Fațade ventilate și geamuri mari : Clădirea va beneficia de fațade ventilate, ridicând standardul estetic și funcțional al acesteia, iar geamurile mari, care încep din pardoseală, vor oferi o lumină naturală abundentă și priveliști spectaculoase.

*Sistem de supraveghere și acces controlat : Complexul va dispune de un sistem avansat de supraveghere și acces controlat în imobile, parcări și spații comune exterioare, oferind un nivel superior de siguranță pentru locatari.

*Spațiu dedicat pentru paza 24/24: Securitatea este o prioritate, astfel că va exista un spațiu dedicat pentru paza complexului rezidențial, asigurând monitorizare continuă.

*Locuri de parcare pentru vizitatori și servicii: Vor fi prevăzute locuri de parcare dedicate pentru vizitatori, servicii de utilități, taxi, curierat și persoane cu handicap, facilitând accesul și mobilitatea în cadrul complexului.

*Rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice: Complexul va fi prietenos cu mediul, oferind rastele pentru biciclete și stații de încărcare pentru mașinile electrice, încurajând un stil de viață sustenabil.

*Iluminat stradal și semnalistică: SkylineCity ONE va fi dotat cu iluminat stradal modern și semnalistică interioară și exterioară, asigurând atât vizibilitate, cât și un aspect estetic plăcut.

Experiență și Viziune

SkylineCity ONE este dezvoltat de o echipă cu o experiență de 20 de ani în construcții rezidențiale și comerciale, având un palmares impresionant în deservirea clienților corporate cu cerințe ridicate de calitate și termene stricte. Firma care dezvoltă acest proiect este un SPV (Special Purpose Vehicle) nou înființat, avându-i ca acționari pe Cătălin Ioniță și Marcel Nițu, ambii cu o vastă experiență în domeniu.

Un Viitor Promițător

SkylineCity ONE este doar începutul unei serii de proiecte care vor transforma amplasamentul de 100.000 mp într-o zonă vibrantă și modernă. Pe lângă locuințe de calitate, viitoarele dezvoltări vor include noi magazine, un hotel de 5 stele și noi legături rutiere cu Mall-ul și E60. De asemenea, sunt planificate o grădiniță și un loc de joacă, făcând din SkylineCity un loc prietenos pentru familii, oferind siguranță, spațiu de joacă fără trafic și aer curat.

Oportunitatea de Investiție

Cu un termen de finalizare estimat pentru anul 2026, SkylineCity ONE oferă o oportunitate deosebită pentru investitorii din Târgu Mureș. Aceștia nu vor mai găsi în viitor proiecte la prețuri atât de accesibile și la un asemenea nivel de calitate. Priveliștile impresionante către pădure și Shopping City Mall, liniștea zonei și proximitatea față de universitate fac din SkylineCity ONE un loc de vis pentru orice locatar.

SkylineCity ONE nu este doar un loc unde să locuiești, ci o destinație în sine, un loc care îmbină armonios natura cu facilitățile moderne, oferind un stil de viață de neegalat în cea mai dorită locație din Târgu Mureș. Fii parte din acest proiect inovator și descoperă ce înseamnă cu adevărat locuirea la standarde superioare!

Prețuri la lansare

Preț lansare Skyline City, între 1.150 și 1.300 euro/mp

Pret Cluj, similar, între 3.300 si 4.500 euro/mp

Preț Viena, similar, între 10.500 si 12.000 euro/mp