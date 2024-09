Tu ce știi despre pompele de căldură și beneficiile pe care le oferă?

Te-ai gândit cum ar fi să locuiești într-o casă eficientă energetic, iar facturile pentru energia electrică și cea termică să fie aproape egale cu zero? Află că astfel de locuințe există și sunt mai accesibile decât crezi.

Să fii eficient înseamnă să obții mult cu resurse reduse. Dacă utilizăm eficient energia, putem beneficia de același nivel de confort consumând mai puțin. Noi, la E.ON, înțelegem acest lucru și ne-am propus nu doar să promovăm eficiența energetică, ci să o aducem în casa și viața ta prin soluțiile pe care le oferim.

Astăzi, putem face alegeri inteligente acasă, care să nu ne afecteze confortul și care să ne ajute, în același timp, să facem economii. Ba mai mult, să fim mai responsabili și cu mediul înconjurător prin reducerea amprentei de carbon.

O astfel de alegere poate fi E.ON Green Life, soluția completă cu pompă de caldură aer-apă și servicii tehnice incluse.

Pompele de căldură se remarcă drept o tehnologie promițătoare, bazată pe un principiu simplu și bine cunoscut de oamenii de știință și ingineri, de peste 160 de ani. Funcționează pe același principiu ca frigiderul sau aparatul de aer condiționat, prin comprimarea vaporilor, care duce la încălzirea lor. Mai simplu, ele extrag iarna energie termică din sol, apă sau aer și, cu ajutorul unui compresor, transferă căldură către instalația interioară: radiatoare, pardoseală și ventiloconvectoare. Pentru climatizarea clădirii pe timpul verii, întreg procesul se poate inversa.

Cu alte cuvinte, pompele de căldură asigură necesarul termic iarna, aer rece vara și apă caldă menajeră tot timpul anului, în funcție de necesitățile tale.

Care sunt avantajele unei pompe de căldură? Sunt cel puțin 4:

Economii și costuri reduse

Pompele de căldură au costuri reduse de funcționare și sunt mai eficiente energetic decât sistemele pe combustie. Astfel, economiile de energie pe termen lung sunt mai mari.

Sustenabilitate și eficiență

Sistemul de pompare a căldurii reduce emisiile de CO2, fiind o sursă de încălzire prietenoasă cu mediul. Cu un coeficient de performanță ridicat (COP peste 5), au o conversie eficientă a energiei în comparație cu centralele electrice clasice.



Durată lungă de viață

Pompele de căldură sunt mai fiabile și mai sigure decât orice alt sistem de încălzire, bazat pe combustie. Durata de viață a pompelor de căldură este relativ lungă, de peste 25 de ani.

Funcționalitate și în sezonul cald

În timpul perioadelor calde, pompele de căldură pot inversa procesul și pot răci locuința prin instalarea de ventiloconvectoare sau răcire pasivă prin pardoseală.

Cu toate acestea pompele de căldură reprezintă o investiție semnificativă și sunt potrivite mai mult pentru case, decât pentru apartamente. Costul inițial al unei pompe de căldură depinde de factori precum dimensiunea sistemului, tipul de pompă de căldură (sursă de aer, sursă subterană etc.), costul de instalare și alte caracteristici suplimentare.

Vestea bună este că specialiștii E.ON se vor ocupa de tot: de la evaluarea locației, dimensionarea pompei de căldură și consiliere, la livrarea, montajul pompei de căldură, punerea în functiune și mentenanța anuală.

Soluția E.ON Green Life cu pompă de caldură include toate echipamentele principale, cât și accesoriile: puffer, boiler, senzori, termostat, acces la aplicație pentru control la distanță. Tehnicienii noștri configurează soluția de încălzire în funcție de specificul locuinței tale, amplasarea geografică, modul în care dorești să încălzești imobilul: prin pardoseală, radiatoare, ventiloconvectoare. În plus, metoda de plată este flexibilă. Poți achita integral sau în rate lunare direct pe factura de energie, cu contract pe 1, 3 sau 5 ani.

O soluție cu pompă de căldură de la E.ON este o investiție inteligentă pentru tine și pentru mediul înconjurător. Am parcurs perioade care ne-au pus în fața unor alegeri dificile, cauzate de creșterea prețurilor la energie și, în consecință, de scăderea calității traiului zilnic.

Alegerea unei soluții de eficiență energetică cu pompă de căldură este o decizie care îți aduce stabilitate financiară și beneficii pe termen lung, deoarece nu vei mai depinde de sursele de energie convenționale, prin urmare vei fi protejat de fluctuațiile de preț. În plus, dacă adaugi și o soluție cu panouri fotovoltaice, crești randamentul și poți deveni independent energetic.