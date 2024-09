Nou! Agricultorilor Residence, proiect de case în Târgu Mureș, într-o zonă foarte bună.

Cu un background solid în dezvoltarea imobiliară, Maco Construct a lansat recent un nou proiect – Agricultorilor Residence. Este vorba despre un complex rezidențial de case în sistem duplex, într-o zonă foarte bună din cartierul Unirii. Proiectul are și o componentă importantă de energie verde, casele fiind utilate cu panouri solare și pompe de căldură.

Poziționarea complexului rezidențial pe strada Agricultorilor din Târgu Mureș oferă numeroase avantaje viitorilor locatari. Amplasarea acestuia este ideală, la doar câteva minute de mers pe jos de spații comerciale, stație de autobuz, școală, grădiniță, creșă și parcuri de joacă. Nefiind poziționat chiar la stradă, complexul oferă, de asemenea, intimitate și liniște.

Agricultorilor Residence este format din 28 de case tip duplex, parter + etaj. Fiecare imobil are 140 mp construiți și este compus din living, bucătărie, cămară, cameră tehnică, trei dormitoare, 2 băi și dressing.

Suprafața fiecărei proprietăți este de 250 mp.

Un element foarte important este legat de utilități. Imobilele vor avea montate panouri solare, iar încălzirea și răcirea acestora vor fi realizate prin instalații montate în pardosea și alimentate de pompe de căldură.

Reprezentanții Maco Construct au dat, ca termen de finalizare a caselor, vara anului viitor.

Dezvoltatorul are la activ realizate mai multe proiecte imobiliare majore: Ama Residence 1, 2, 3, 4 și 5 (case și blocuri) și Budiului Residence (120 de case).

Informații suplimentare despre Agricultorilor Residence puteți obține la numărul de telefon: 0746.013.333.