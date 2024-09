True Imobiliare explică avantajele tranzacțiilor prin agenție

Alegerea unei agenții imobiliare cu servicii de calitate este extrem de importantă în tranzacțiile imobiliare. Care este rolul unei agenții, am aflat din discuția cu reprezentanții True Imobiliare (part of True Group), una dintre cele mai active și apreciate agenții din județul Mureș. Ultima investiție a grupului este True Cabin, o unitate turistică aparte, ridicată de la zero de echipa True.

True Imobiliare a pășit în lumea serviciilor imobiliare în urmă cu 4 ani. Rapida creștere a brandului s-a datorat, în bună măsură, și celor 10 ani de experiență în vânzări pe partea de traveling (prin prisma agenției de turism True Travel), unde gradul de satisfacție pentru serviciile oferite este un barometru care recomandă. Recent, True Group a finalizat o investiție importantă: a construit după propriul concept o unitate turistică în Sovata, True Cabin https://www.facebook.com/profile.php?id=61553702643734 (foto), care se bucură de mare succes în rândul turiștilor și satisface cele mai exigente gusturi.



De ce o agenție imobiliară?

Există persoane care se bazează pe propriile forțe și resurse pentru găsirea unei locuințe. De ce varianta colaborării cu o agenție imobiliară este o alegere mai bună, am încercat să aflăm de la reprezentanții True Imobiliare: ”Unul dintre avantajele colaborării cu noi, ca agenție imobiliară, este expertiza pe care o aducem. Cunoaștem bine piața locală, tendințele prețurilor, valoarea reală a proprietăților. Astfel, putem face o evaluare corectă a unei proprietăți, element important pentru o tranzacție reușită. Noi ca agenție imobiliară folosim metode de evaluare bazate pe date concrete și comparabile din piață. Aceste evaluări se bazează pe ani de experiență și analize riguroase. Acest lucru ajută la stabilirea unui preț competitiv, fiind evitate supraevaluările. Apoi vorbim de promovarea eficientă a unei proprietăți, element esențial pentru a atrage cumpărători.

Negocierea este, de asemenea, un aspect cheie al oricărei tranzacții imobiliare. Noi ca agenție avem mai multă experiență și ne asigurăm că interesele clienților sunt protejate.

Nu în ultimul rând discutăm de economie de timp și efort, deoarece procesul de vânzare sau cumpărare este unul complex.”

De ce True Imobiliare?

Echipa tânără și dinamică a agenției True Imobiliare a adunat deja suficientă experiență, pentru a putea oferi clienților servicii complexe, pliate pe nevoile acestora. Echipa agenției a prezentat câteva dintre atuurile care o recomandă: ”Principiul pe care se clădește întreaga activitate True Imobiliare are la bază sprijinirea clientului în găsirea celor mai bune soluții. Deoarece viteza și tehnologia sunt esențiale, am dezvoltat un concept nou și folosim cele mai moderne instrumente de marketing. Expunerea imobilelor pe canale de social media (Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube), dar și pe paginile din domeniul nostru generează multă vizibilitate. Materialele de promovare sunt realizate la un nivel profesionist, cu videograf/fotograf, oferind astfel imagini optime.

Conceptul de listare a proprietăților în exclusivitate este un alt punct forte al agenției noastre. Promovarea fiecărui imobil în detaliu și alocarea de bugete importante pentru marketarea în mediul online (Google Ads sau Facebook Ads) sunt elemente care, de asemenea, vin în avantajul clientului.”

Parteneriate de încredere

Pe lângă colaborările cu dezvoltatorii imobiliari, True Imobiliare se bazează pe

parteneriate cu profesioniști din domeniu. Partenerii din domeniul notarial recomandați clienților sunt extrem de importanți, deoarece ei reprezintă o verigă de bază în lanțul unei tranzacții. În acest sens aș aminti Societate Profesională Notarială Ciubucă & Asociații, Notar Public Dragoș-Alexandru Ciubucă și Notar Public Andreea Boerescu, pe care îi recomandăm cu mare încredere.

Lor li se adaugă evaluatorii imobiliari, agenții bancari, evaluatorii energetici, pe care True Imobiliare îi implică în întregul proces de vânzare sau cumpărare.

În concluzie, decizia de a apela la o agenție imobiliară poate face diferența între o tranzacție reușită și una cu probleme.

Mai multe detalii despre agenția mureșeană puteți găsi pe pagina web http://www.trueimobiliare.ro