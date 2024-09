Mureșul Imobiliar 2024 – Magazinul Casa de Vis vă deschide ușa spre confort

Magazinul Casa de Vis din Târgu Mureș echipează anual sute de locuințe și clădiri comerciale cu uși de calitate, parchet, gresie și faianță într-o multitudine de modele. În showroom-ul magazinului, din Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 272, găsiți numeroase opțiuni pentru amenajarea casei dorite, la prețuri corecte.

Porta Doors, marcă aflată în portofoliul Casei de Vis, este o gamă de produse care conferă locuinței eleganță și confort, fie că aveți nevoie de soluții premium sau produse cu un nivel mediu de dotare, în funcție de bugetul pe care vi-l propuneți.

Majoritatea modelelor comercializate de Casa de Vis sunt fabricate din lemn stratificat, material durabil și stabil în timp, din punct de vedere al structurii. Lemnul utilizat în construirea ușilor este de calitate, la fel ca și feroneria, iar designul elegant completează rețeta unei uși de succes. Ușile de calitate oferă un plus de confort, eleganță, dar și fiabilitate.

Ușile Porta Doors echipează numeroase hoteluri, magazine, clădiri de birouri și locuințe private din mai multe țări ale lumii, iar mureșenii apreciază la rândul lor acest brand.

Oferta de uși Porta Doors, din portofoliul magazinului Casa de Vis, este foarte variată, cu un total de peste 16.000 de configurații (modele, culori, compoziție), iar dimensiunile ușilor sunt fie standard, fie atipice, în funcție de necesitățile clientului.

Închiderile silențioase completează pachetul unui produs premium, menit să ofere confort sporit celor care au nevoie de produse de calitate în locuință.

Montajul cu o echipă autorizată asigură o perioadă de garanție de 5 ani pentru ușile Porta Doors comercializate de Casa de Vis.

Tot la capitolul uși din portofoliul magazinului Casa de Vis este de remarcat brandul MACO, uși de acces în locuință, care oferă un grad ridicat de calitate și siguranță.

Parchet, gresie și faianță

Magazinul Casa de Vis are în portofoliu și o gamă amplă de parchet. Eger Pro, Kronotex și My Floor sunt mărci dintr-o clasă superioară de produse, toate fiind comercializate în magazin. În total, oferta cuprinde peste 200 de modele și culori.

Parchetul Classen, oferit într-o multitudine de modele și cu diverse utilități, este, de asemenea, un brand apreciat în mod deosebit de clienți.

Atât pentru gama de uși, cât și pentru cea de parchet, Casa de Vis are prețuri competitive și oferă posibilitatea negocierii prețurilor, în funcție de volum.

Casa de Vis a inclus recent în portofoliu și produse destinate amenajării băilor și bucătăriilor, mai exact gresie și faianță de calitate, la prețuri avantajoase.

Pentru mai multe detalii și testarea produselor puteți face o vizită în magazinul situat pe strada Gheorghe Doja nr. 272, sau pe pagina web https://casadevismures.ro/. Programul magazinului: luni-vineri 8-18, sâmbătă 9-13 Tel. 0742.929.599 E-mail: office@casadevismures.ro