FOTO: Conac din județul Mureș scos la vânzare pentru 107.000 de euro

Conacul Zsigmond din comuna mureșeană Șincai a fost scos la vânzare, pe pagina web www.sothebysrealty.com, pentru suma de 107.000 de euro.

Potrivit sursei citate, conacul a fost construit în anul 1940, are o suprafață de 540 de metri pătrați și un teren aferent de 2,55 hectare.

”Ca la orice casă părăsită iarba câștigă teren și crește sălbatică, necontrolat; pârjolită vara și amorțită iarna ea face să pălească frumusețea simplă a construcției pe care o înconjoară. Să ne imaginăm însă ce poate face o mână de gospodar cu această proprietate – zvelta construcție consolidată, micile turnuri sclipind în soare, gazonul bine îngrijit și plutind peste toate acel aer de prosperitate pe care îl are o casă locuită, iubită, îngrijită. Clădirea are circa 540 de metri pătrați suprafață desfășurată cu 257 de metri pătrați amprentă la sol; stă pe 4.473 de metri pătrați teren intravilan, dar are și 21.036 de metri pătrați în extravilan. Regimul de înălțime de S + P + M adună sub acoperișul de țiglă cinci încăperi, un hol cu scară și mansard”, se precizează pe același site de imobiliare.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0722-220.851 sau 0722-235.083, precum și la adresa de e-mail daniel.lengyel@sothebysrealty.com, persoană de contact Daniel Lengyel.

