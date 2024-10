VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!” – ”I love Reghin”, de la slogan la fapte

Primarul municipiului Reghin, Márk Endre, a participat miercuri, 2 octombrie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, realizată în Studioul Zi de Zi Live de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. Emisiunea a avut ca temă ”I love Reghin – de la slogan la fapte” și i-a prilejuit edilului șef al municipiului Reghin să prezinte informații despre principalele realizări ale mandatului 2020-2024, precum și despre alte proiecte aflate în diferite stadii de implementare.

Top trei realizări

În primul mandat de primar, 2020-2024, Márk Endre și echipa sa de la Primăria Municipiului Reghin au reușit să atragă, din diverse surse, europene și guvernamentale, finanțări totale în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro.

”O realizare foarte mare a fost Zona Industrială, unde erau patru străzi, unde m făcut un asfalt integral, de la carosabil, la structura drumului, canalizare, apă potabilă – asta înseamnă conducta magistrală a fost schimbată pe o lungime de un kilometru și jumătate, trotuar, spațiu verde și plus coroborat erau și zece autobuze hibride, am avut un parc (parc auto – n.a.) foarte învechit, acum avem zece autobuze noi hibride care foarte mult ajută la traficul nostru public, fără poluare, adică poluare mult mai mică față de ce a fost și condițiile sunt mult mai civilizate pentru călătorii noștri. Am zis patru străzi, asta înseamnă strada Ierbuș, strada Axente Sever, strada Salcâmilor și Câmpului, patru străzi care acoperă o mare parte din aproape toată Zona Industrială. Acum se circulă în condiții foarte bune, cu asfalt nou, trotuar nou. A urmat hala agroalimentară care acum e finalizată și predată, cu condiții foarte bune, iarna – vara, se poate răci și încălzi, cu multe toalete, cu multe robinete de apă, se poate spăla produsul, plus sunt și frigidere pentru zona de lactate, chiar avem condiții bune și acoperim nu numai Reghinul, ci zona din împrejurimi, Valea Mureșului, Valea Gurghiului, Câmpia și vin oameni din toate zonele și chiar avem produse bune, produse de casă, produse bio de la gospodari, de la agricultorii noștri. După aceea, ne-am apucat de zona Apalina, care a fost o lucrare grea, acum suntem spre final, dar iarăși e o zonă în care nu a fost investit de foarte mulți ani, de peste 30 de ani cu siguranță. Acum o să avem într-o mare parte din Apalina asfalt nou, iluminat nou, conducte noi de apă, branșamente noi, trotuar și zonă verde. În paralel cu asta am început să facem o bază sportivă, prima bază sportivă cu gazon sintetic, cu nocturnă, deci putem și la ore târzii să ne bucurăm de acel stadion. Ne-am apucat să îl extindem, avem două terenuri de minifotbal, un teren de tenis și un vestiar. Sper că dacă toate merg bine anul acesta terminăm și extinderea acestei baze sportive”, a sintetizat Márk Endre principalele reușite ale mandatului 2020-2024.

Portofoliu bogat de proiecte

În cadrul aceleiași emisiuni, primarul din ”Orașul Viorilor” a prezentat și alte investiții de interes realizate sau aflate în curs de realizare, foarte importante pentru comunitatea reghineană.

Despre reabilitarea Parcului Central: ”Am găsit în sfârșit un constructor de calitate foarte bună, care a putut remedia fântâna (fântâna arteziană cântătoare – n.a.) și ne-a oferit un bonus, să și cânte. Atunci chiar a fost o reușită acest parc, deoarece chiar face lucruri plăcute, foarte multă lume zice că este atât de creativ și atât de plăcut încât meditează (în parc – n.a.).”

Despre Bazinul de înot didactic (proiect derulat prin Compania Națională de Investiții): ”Reghinul, fiind al doilea oraș după Târgu Mureș ca și mărime, chiar aveam nevoie de un bazin de înot pentru că lumea, tineretul și părinții își duceau copii ba la Târgu Mureș, ba la Sângeorgiu de Mureș, în diferite locații, și atunci merită reghinenii și copii din Reghin, toți merită să aibă un bazin de înot, unde copii pot să învețe să înoate, se poate încadra și în orele de sport și după orele de sport putem preda cetățenilor acest bazin. Am toată speranța că undeva la anul, în iulie-august finalizăm acest proiect.”

Despre îngroparea cablurilor aeriene din Centru: ”Proiectul este vechi, de mulți ani s-a chinuit, dar nu s-a găsit finanțare. Am scăpat practic de cabluri, de acei stâlpi urâți, vechi, care ne-au împânzit orașul, era practic acolo ca o pânză de păianjen, cu sunte de mii de cabluri peste tot, atârnate. Am găsit o finanțare, în colaborare bună cu Electrica, am încorporat, am pus toate cablurile sub pământ.”

Despre Centrul de Colectare cu Aport Voluntar (CAV): ”Cetățenii pot duce tot ce înseamnă deșeuri selective, în afară de menajer, la acest centru, în condiții civilizate. Era o cutumă, se duceau pe liziera pădurilor, lângă apele curgătoare unde se aruncau saci. De la animale decedate până la obiecte voluminoase, de orice natură, se pot depune aici, la centru, după ce va fi gata, și firma de salubritate le va colecta și le va duce în locuri foarte bine stabilite și atunci vom putea să întreținem orașul curat.”

Despre ediția I a Taberei pentru copii: ”Este un proiect pe care l-am gândit să atragem lumea în natură, să fie acest brand, magnetul, centrul nostru (”Love Reghin” – n.a.) în jurul căruia să putem crea acest eveniment. Și chiar am avut succes cu acest brand.”

Despre reabilitarea Cinematografului ”Patria” (proiect derulat prin Compania Națională de Investiții): ”A fost un proiect de suflet, un proeict greu, dar în final am reușit. Aici pot să spun că după lupte seculare, de 15 ani sau chiar mai mult, 20 de ani, în care cinematograful a ajuns efectiv o ruină, acum am putut reda din nou acea formă, mult mai modernă față de cum a fost. Sunt două săli, una mai mică, una mai mare, dotate cu lucruri de ultima generație, de sonorizare, de proiecție, de scaune comode, climatizate, încălzite. Destinația în primul rând va fi de cinematografie, cu filme noi, care apar pe piață în toate Cinemax-urile, în tot ce există pe această zonă a cinematografiei, plus o să fie pentru tineret o zonă unde pot cumpăra acele lucruri – hamburger, popcorn, tot ce este de neînlocuit la vizionarea unui film. În plus, avem un spațiu căruia vrem să îi dăm o destinație cât se poate de bună: sală de căsătorii, sală de ședințe de Consiliu, să fie ceva mixt, să ne putem conforma rapid, să putem schimba în câteva ore, să îi dăm o altă destinație. Poate fi și sală de cultură, de prezentare, cu lansări de cărți, pictură. Avem posibilități de a face evenimente culturale și în afară de cinematografie, de exemplu un stand-up comedy sau evenimente culturale frumoase, pe care urmează să le gândim, în mare parte avem deja conturate niște idei, urmează să putem prelua cinematograful. Până CNI-ul și constructorul nu finalizează acea procedură la care ne-am blocat, noi trebuie să reautorizăm, cu autorizația de funcționare, după care îl deschidem publicului larg. Practic, e funcțional.”

Despre modernizarea Corpului B al Colegiului ”Petru Maior”: ”A fost o clădire foarte degradată, cu condiții aproape inumane de a efectua cursuri în acea clădire. Tot pe POR, cu bani europeni, am realizat această lucrare de care mă bucur, și în primul rând se bucură elevii și profesorii, că au condiții superbune. Totul s-a schimbat, din temelii, acoperiș, geamuri, interior, tavan, pereți, uși, băi, totul e modern, conform standardelor europene.”

Viziune pentru un Spital nou

La finalul emisiunii, invitatul lui Alex Toth din Studioul Zi de Zi Live a făcut referire la principalele provocări ale mandatului 2024-2028. Dintre acestea, iese în evidență un proiect care vizează construirea de la zero a unui spital.

”Proiecte majore ar fi: lucrăm la un SF, suntem aproape la finalul unui studiu de fezabilitate pentru un spital nou. Un proiect foarte curajos pentru că spitalul din Reghin nu ne aparține, este notat în Cartea Funciară și aparține Bisericii Ortodoxe. Nu putem investi, e o clădire veche, circuitele nu sunt conforme deja și am zis că facem un proiect nou și Reghinul și împrejurimea Reghinului are nevoie de un spital nou. Acesta e un proiect mare de care mă leg și luptăm sper să putem să atragem și finanțări. Acum s-au deschis ceva finanțări pe PNRR, dar trebuie să ai un SF matur, după care să câștigăm finanțarea”, a afirmat Márk Endre.

”A fost ministrul Rafila (Alexandru Rafila, ministrul Sănătății – n.a.) la Reghin, a spus că ne susține. I-am prezentat proiectul și avem și locația, spațiu, avem PUZ-ul, am lucrat acum doi-trei ani la un PUZ. Din punct de vedere urbanistic avem pregătit totul, așteptăm finanțarea. E un SF curajos, un spital modern. Ar fi un mare câștig pentru Reghin să putem primi o finanțare, cu dotări bineînțeles, ultramoderne, și chiar mă lupt să câștig”, a adăugat invitatul emisiunii „Zi tot, cu Alex Toth!”.

Centura ocolitoare, o mare provocare

Totodată, o altă provocare importantă aflată pe agenda administrației condusă de către Márk Endre este finalizarea cu brio a proiectului care vizează construirea unei centuri ocolitoare a municipiului Reghin.

”Centura este o provocare foarte mare, care trebuie să o duc la capăt și sper, acum avem toate premisele, eu deja văd luminița de la capătul tunelului, pentru că avem câștigător, avem finanțarea, este tot pe bani europeni, e o lucrare mare, grea, amplă, cu poduri peste Mureș, peste Canalul Morii, peste Gurghiu, iarăși peste Mureș, vor fi și viaducte, peste drumul național. E un proiect frumos care ar ajuta foarte mult Reghinul să descongestionăm circulația”, a subliniat primarul municipiului Reghin.

”Acum suntem practic la finalul procedurii, trebuie să se stabilească câștigătorul. Practic, avem un câștigător, numai că se contestă. Interesul e mare, e o lucrare mare, pe trei-patru ani, cu foarte mulți bani, cu peste 100 de milioane de euro în joc, și toată lumea se leagă de orice virgulă să conteste, să ajungă la lucrare. Momentan avem un câștigător și încă două firme sunt încă în joc și contestă, probabil se va ajunge la Curtea de Apel”, a completat Márk Endre.

Arina TOTH