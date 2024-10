Proiecte noi la MureșHub

MureșHub (Asociația Suryam, Crucea Roșie Mureș, Asociația Divers, Fundația Comunitară Mureș și Farmacia Socială) a organizat în data de 11 Octombrie 2024 o masă rotundă urmată de o conferință de presă unde a au fost invitați reprezentanți ai autorităților locale și reprezentanții mass-media.

Evenimentul a marcat încheierea a două proiecte finanțate prin programul Efectiv Civic, dezvoltat de FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu RAF – Romanian American Foundation.

Asociația SURYAM a desfășurat în perioada 01.04.2024 – 15.10.2024 proiectul “Incluziune prin dialog intercultural” prin care și-a propus să enereze coeziune socială și educație experiențială pentru copiii și tinerii din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-11 ani, 12-15 ani si 16-20 ani, provenind din comunitățile române, maghiare și refugiați ucraineni. Prin activități interactive, educaționale și culturale, au promovat înțelegerea reciprocă, respectul și colaborarea între aceste grupuri. Proiectul a fost finanțat cu suma de 111250 lei.

Fundația Comunitară Mureș a desfășurat în perioada 01.04.2024 – 15.10.2024 proiectul “Bridging Experiences: Schimburi de experiență între comunități de tineri” prin care si-a propus facilitarea integrării sociale și culturale a 100 de adolescenți refugiați ucraineni și români prin intermediul schimbului de experiențe și colaborare intercomunitară. Proiectul a fost finanțat cu suma de 111270 lei.

Lansarea noilor proiecte susținute de Consiliul Local Târgu Mureș

Începând cu 1 septembrie 2024 au fost semnate trei contracte de finanțare cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Târgu Mureș.

Proiectul „Sănătate fără bariere” al Asociației Suryam este co-finanțat cu suma de 30.000 lei din bugetul local și își propune asigurarea accesului la îngrijire medicală de bază și identificarea timpurie a problemelor de sănătate pentru minim 100 de persoane vulnerabile din Târgu Mureș, în perioada 01.09.2024 – 15.12.2024, pentru a preveni agravarea afecțiunilor și a îmbunătăți starea generală de sănătate a acestora.

Proiectul este o inițiativă esențială pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile din Târgu Mureș, răspunzând unor nevoi critice la nivel local și contribuind la obiective de sănătate publică naționale și internaționale.

„Sănătate fără bariere” este o continuare a proiectelor din 2022 și 2023 intitulate “Creșterea accesului persoanelor vulnerabile din Târgu Mureș la servicii medicale, investigații paraclinice, analize de laborator, dispozitive medicale și produse farmaceutice și parafarmaceutice”. Aceste două proiecte anterioare au fost finanțate de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, și au avut un impact pozitiv semnificativ, demonstrând necesitatea și beneficiile unui astfel de program.

Proiectul “Asistență medicală pentru persoane vulnerabile” al Fundației Comunitare Mureș este co-finanțat cu suma de 30.000 lei din bugetul local si își propune îmbunătățirea accesului și a calității îngrijirii medicale pentru persoanele aflate în situații de vulnerabilitate, asigurându-se că toate categoriile sociale defavorizate beneficiază de servicii de sănătate adecvate și necesare. Proiectul urmărește să abordeze inegalitățile în accesul la îngrijiri medicale, prin identificarea și sprijinirea persoanelor care se confruntă cu dificultăți semnificative în accesarea serviciilor de sănătate din cauza statutului socio-economic, vârstei, stării de sănătate sau altor factori care contribuie la marginalizarea lor.

Detalii despre Conferința „Parteneri pentru Comunitate” (21-22 noiembrie 2024)

Cel de-al treilea proiect co-finanțat de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș cu suma de 20.000 lei este proiectul Asociației Suryam “Parteneri pentru comunitate” – Conferința ONG-urilor mureșene“. Conferința „Parteneri pentru Comunitate” este un răspuns la nevoia tot mai acută de colaborare și coordonare între organizațiile neguvernamentale (ONG uri) care activează în domeniul social din Târgu Mureș. Într-un context în care resursele sunt limitate și problemele sociale sunt complexe, colaborarea inter organizațională devine esențială pentru a maximiza impactul și eficiența intervențiilor. Temeiul inițiativei este bazat pe principiul că o abordare unitară și coordonată poate aduce soluții mai sustenabile și mai cuprinzătoare pentru nevoile comunității.

Târgu Mureș se confruntă cu multiple probleme sociale, inclusiv sărăcia, excluziunea socială, și accesul limitat la servicii esențiale pentru anumite segmente ale populației. ONG-urile locale și instituțiile de asistență socială luptă să facă față cerințelor tot mai mari și resurselor limitate, ceea ce face necesară o colaborare mai strânsă și o coordonare mai bună între actorii implicați. Necesitatea unei strategii comune și a unor parteneriate solide este evidentă pentru a răspunde eficient acestor provocări și a maximiza impactul intervențiilor sociale.

Prezentarea parteneriatului MureșHub cu OIM – Organizația Internațională pentru Migrație

MureșHub a devenit partener de implementare ai OIM în luna noiembrie 2023. În perioada 01.12.2023 – 01.06.2024 MureșHub a implementat cu succes proiectul “Mureșhub – Center for integration and social assistance of ukrainian refugees from Mureș County”. Pentru o perioada de 13 luni, începând cu 01.10.2024, MuresHub este partener in proiectul AM2A1B- „Tranziția de la asistența de urgență la includerea socială sustenabilă și autonomă a refugiaților ucraineni în societatea românească IncludE – UA” finantat de Inspectoratul General pentru Imigrări din Ministerul Afacerilor Interne (AM) in cadrul fondului FAMI Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, Fondul FAMI Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare Programul național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare.

Programul își propune consolidarea și dezvoltarea migrației legale către statele membre în conformitate cu nevoile economice și sociale ale acestora și promovarea și contribuția la integrarea efectivă și incluziunea socială a resortisanților țărilor terțe si are ca măsura de intervenție integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe, inclusiv măsuri de protecție pentru persoanele vulnerabile, de facilitare a reîntregirii familiei și pentru participare activă și acceptării în cadrul societății.

Despre MureșHub

MureșHub a fost fondat în iunie 2022 de către Asociația SURYAM, Crucea Roșie Mureș Asociația Divers, Fundația Comunitară Mureș și Farmacia Socială.

MureșHub a desfășurat mai multe proiecte destinate persoanelor vulnerabile din Targu Mures și din Județul Mureș, inclusiv persoane aflate sub protecție temporară și provenite din zonele de conflict din Ucraina. Mureș Hub își propune să întărească coeziunea comunității locale cu refugiații din Județul Mureș prin întâlniri și evenimente comune, acțiuni menite să doboare barierele de comunicare și prejudecățile, promovând empatia și umanitatea.

“Ne dorim să fim un motor al schimbării pozitive în comunitățile noastre, oferind oportunități echitabile și sustenabile pentru toți. Prin promovarea incluziunii sociale, accesului la educație și dezvoltării economice, urmărim să întărim capacitățile individuale și organizaționale, să stimulăm cooperarea între sectoare și să asigurăm accesul la resurse necesare pentru o viață demnă și prosperă,” a menționat Marius Dumitrescu, coordonator MureșHub.

Viziunea MureșHub implică colaborarea intersectorială, prin parteneriate intre ONG uri, autorități locale, instituții private și publice. Astfel, organizația maximizează impactul acțiunilor sale, lucrând împreună cu diferiți actori sociali, a mai adăugat Marius Dumitrescu.