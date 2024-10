FOTOREPORTAJ: Ciprian Belean, ”primar al eficienței pentru Râciu”

Primarul reales al comunei Râciu, liberalul Ciprian Belean, a depus vineri, 18 octombrie, jurământul pentru un nou mandat. Ceremonia de învestire în funcție a fost găzduită de Căminul Cultural din Râciu, în prezența unor oaspeți de marcă, cum ar fi: dr. Ovidiu Butuc – prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre – fost prefect al județului Mureș, președinte al PNL Mureș, Mara Togănel – fost prefect al județului Mureș, prim-vicepreședinte al PNL Mureș, Vasile-Valentin Făgăraș – primarul ales al comunei Șincai, avocatul reghinean Stelian Doru Cătană, părintele Iacob Răzvan – protopop ortodox al municipiului Târgu Mureș, alături de reprezentanți ai cultelor religioase din comuna Râciu: părintele greco-catolic Toader Dulău, părintele ortodox Daniel Soțan, părintele ortodox Doru Barteș, părintele Paisie – starețul Mănăstirii ”Înălțarea Domnului” din Nima Râciului și pastorul Costea Florin de la Biserica Penticostală Betel Râciu.

Viziune comună pentru dezvoltare

Ședința festivă a Consiliului Local Râciu s-a desfășurat sub atenta supraveghere a consilierului juridic Sipos Krisztian – reprezentant al Instituției Prefectului – Județul Mureș și a secretarului general al Primăriei Comunei Râciu, jurist Ioan Dunca.

”Astăzi, ne-am adunat aici nu doar pentru a formaliza un proces administrativ, ci pentru a da viață unei viziuni comune și de a ne asuma împreună o responsabilitate vitală pentru dezvoltarea și bunăstarea comunității noastre. Constituirea Consiliului Local al comunei Râciu reprezintă o piatră de temelie pentru democrația locală și un angajament ferm față de valorile pe care le împărtășim”, a a subliniat secretarul general al Primăriei comunei Râciu.

PNL, 10 din 13 mandate

În mandatul 2024-2028, Consiliul Local Râciu va fi alcătuit din 13 consilieri locali, dintre care au depus jurământul 12: Gheorghe Baciu (PNL), Ioan Chertes (PSD), Petru Cozoș (PNL), Răzvan-Condrate Curticăpean (PNL), Mihail Gîrbu (AUR), Vasile Graur (AUR), Viorel Moldovan (PNL), Viorel-Vasile Mureșan (PNL), Mircea Suciu (PNL), Raul-Florin Vasu (PNL), Iulius-Aurelian Vincovici (PNL) și Viorel-Florin Zăhan (PNL).

Cel de-al 13-lea consilier local, Ioan Bojan (PNL), va fi învestit în funcție în următoarea ședință a Consiliului Local Râciu.

Un moment special al ședinței festive l-a constituit anunțul făcut de către primarul Ciprian Belean, potrivit căruia în mandatul 2024-2028 va face în continuare echipă la Primăria Comunei Râciu cu actualul viceprimar Răzvan-Condrate Curticăpean.

”Nu muncim aici pentru partid!”

Momentul culminant al ceremoniei l-a reprezentat depunerea jurământului de către Ciprian Belean, primar reales în funcție la alegerile locale din 9 iunie cu scorul electoral de 87,6%.

La puțin timp după momentul solemn al jurământului, Ciprian Belean a rostit o alocuțiune în care a transmis mulțumiri comunității din Râciu pentru încrederea primită la recentele alegeri locale.

”Suntem o echipă care în acești patru ani care au trecut am demonstrat că se poate. Se pot face multe lucruri într-o comunitate dacă îți pasă, dacă ești în mijlocul comunității și dacă ești pentru oameni. Și trebuie să fii eficient. Este un cuvânt care mie îmi place foarte mult. Să fii eficient. Așa trebuie să fie și un politician și un parlamentar, dar mai ales un primar și un Consiliu Local. Sper din tot sufletul ca noul Consiliu care s-a constituit astăzi să lucreze ca și până acum, pentru că vă spun sincer, și fac o paranteză. Am lucrat foarte bine cu Consiliul care a trecut. Și au fost oameni care au înțeles că trebuie să muncim pentru oameni, pentru consătenii noștri. Și la fel vă doresc și vouă, mai ales celor care ați venit mai noi, să înțelegeți un lucru: nu muncim aici pentru partid, nu muncim pentru liderii noștri de partide, ci muncim pentru comunitățile noastre, pentru consătenii noștri, pentru că ei ne-au dat votul de încredere și dacă ne-au trimis primari, viceprimari și consilieri locali au făcut-o ca să fim în slujba lor. Și nu trebuie să uităm nicio clipă acest lucru. Politica o facem, ea trebuie făcută, pentru că așa sunt lucrurile. Dar vă rog din suflet să înțelegeți că aici suntem în slujba consătenilor noștri din comuna Râciu. Nu suntem în slujba nici a celor din București sau din alte părți”, a punctat primarul comunei Râciu.

Finanțări record obținute cu mari eforturi

Totodată, Ciprian Belean a mărturisit că în cei patru ani ai primului mandat Primăria Comunei Râciu a devenit ”o a doua familie”, iar drumurile către capitala României au devenit o obișnuință pentru a obține finanțări pentru diverse proiecte importante pentru dezvoltarea comunității.

”Am făcut nenumărate, zeci de drumuri la București. Vă dau doar un exemplu: anul trecut, din 12 luni trei luni am fost în București. Două zile, trei zile, cinci zile. Poate de multe ori nu mă găseați la Primărie, dar trebuia să fiu acolo, pentru că de acolo vin banii, acolo trebuie să fie susținute proiectele comunei noastre și s-a întâmplat acest lucru. Am avut și sprijin, și de la Mureș, de la cei prezenți aici, și de la alții, dar și de la București, pentru că este foarte important să ai, vorba aia, oameni la București. Să ai un partid care să te sprijine. Iar noi să știți că am fost sprijiniți. Toate lucrurile astea n-ar fi fost posibile dacă dumneavoastră, ca și Consiliu Local nu mi-ați fi dat girul ca să mă duc înainte cu proiectele și să fiu acolo la București și să mă bat și să mă zbat pentru comunitatea noastră. Să știți un lcuru: am reușit în acești patru ani de zile să aducem de 60 de ori mai mult decât ne dă, ca să zic așa, bugetul local. Este o sumă foarte mare, ține de ordinul milioanelor de euro pe care am reușit să le aducem și deja lucrăm cu acești bani și o să terminăm, eu zic în doi ani de zile, investițiile pe care le-am început. O să vină alte proiecte, dar am încredere în Consiliul Local, am încredere în dumneavoastră, consătenii mei”, a menționat primarul comunei Râciu.

Aprecieri sincere de la trei prefecți

La finalul ceremoniei, Ciprian Belean a primit felicitări și încurajări de la Ciprian Dobre și Mara Togănel, foști prefecți ai județului Mureș, dar și de la actualul prefect mureșean, dr. Ovidiu Butuc, care și-au manifestat la unison aprecierea față de modul în care se face administrație publică la Râciu, în folosul și pentru binele cetățenilor.

”Printre vârfurile administrației liberale este și Ciprian Belean, primarul dumneavoastră”, a punctat Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș.

”Politica, administrația, puterea în general, testează caractere și e important să fim oameni puternici, astfel încât funcțiile pe care le deținem să nu ne schimbe”, a subliniat Mara Togănel, prim-vicepreședinte al PNL Mureș.

”Domnule primar, vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru locuitorii comunei Râciu”, a transmis dr. Ovidiu Butuc, care l-a rugat pe primarul Ciprian Belean să fie și pe viitor ”atent la doleanțele cetățenilor”.

Text și foto: Alex TOTH