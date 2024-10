Spital mobil de urgență, de 900.000 de euro, în județul Mureș

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), dr. Raed Arafat, a anunţat luni, 28 octombrie, prezenţa la Târgu Mureş a unui responsabil al Direcţiei Generale de Protecţie Civilă şi Operaţiuni Umanitare Europene din cadrul Comisiei Europene, pentru monitorizarea unuia din cele două spitale mobile EMT (Emergency Medical Team) nivel I din România.

Potrivit lui Raed Arafat, vizita de luni a marcat şi închiderea proiectului „Adaptation Grant for Romanian RO.EMT.MS level 1 fixed and mobile Field Hospital”, finanţat de Comisia Europeană, în valoare totală de peste 900.000 euro.

„Este vorba de unul din cele două spitale mobile de nivel I, care este nivelul de bază de unitate de primiri urgenţă, unul la Mureş, unul la Bucureşti. Astăzi, colega noastră de la Comisia Europeană a venit într-o vizită de monitorizare, dar şi de închidere a proiectului. Proiectul a constat de fapt într-o sumă de aproximativ 900.000 euro, din care aproape 800.000 sunt date de Comisia Europeană pentru adaptarea postului medical avansat pe care îl aveam la Mureş şi o sumă similară care s-a dat pentru adaptarea postului medical avansat de la Bucureşti. (…) Cele două unităţi vor putea fi trimise în afara ţării că să funcţioneze 14 zile într-un mod independent, cu medicaţie, cu mâncare, cu apă, cu absolut totul”, a declarat, luni, la Târgu Mureş, Raed Arafat.

Potrivit şefului DSU, Guvernul a aprobat recent sumele necesare deschiderii farmaciilor pentru cele două spitale EMT de nivel I.

„Urmează să iasă şi o hotărâre de guvern şi suntem în faza cinci din şapte puncte de autorizare de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Următoarea vizită va fi în curând, este o vizită de precertificare, după care va fi vizita de certificare şi testarea finală a capabilităţii. Acest spital va fi deservit de medici şi asistenţi din mai multe judeţe, nu numai din Mureş – Cluj, Oradea, Timişoara şi Sibiu. Asta înseamnă că la momentul în care trebuie să-l trimitem, noi putem să o facem fără să afectăm activitatea fiecărei unităţi de primiri urgenţă, să luăm un număr de medici de la fiecare, care vor pleca împreună cu această unitate mobilă”, a subliniat Raed Arafat.

Unitatea mobilă, a adăugat Arafat, poate fi transportată atât terestru, cât şi pe cale aeriană, astfel încât să ajungă rapid la locul intervenţiei.

„O să fie următoarea vizită în curând şi după asta sper să le avem gata înscrise ca mijloace de intervenţie ale României sub egida Protecţiei Civile Europene, dar şi în interiorul României dacă va fi nevoie (…). Există astfel de spitale şi în alte state, în România este pentru prima dată când le certificăm. Noi am avut ceva mai simplu până am obţinut fondurile, cele aproape de 900.000 euro pentru fiecare, unul la Bucureşti, unul la Mureş, deci deja vorbim de aproape 1.800.000 euro. Acum am ajuns la standardul pe care îl au şi ţările care au astfel de spitale. A rămas doar certificarea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii”, a precizat dr. Raed Arafat.

Monitorizarea Emergency Medical Team nivel I de la Târgu Mureş este realizată de managerul de proiect la Direcţia Generală de Protecţie Civilă şi Operaţiuni Umanitare din cadrul Comisiei Europene, Monika Dudek Wouters.

„Certificăm capacităţile ca să poată fi dislocate în afara ţării, dar totodată le şi adaptăm, astfel că oferim sprijinul financiar pentru a le aduce la nivelul internaţional. Ceea ce vedem aici este structura, dar şi efortul depus în pregătirea echipelor, a coordonării proiectului. Vom vedea şi cum va fi în plină acţiune, dar din ce se vede până acum este aşa cum trebuie şi sunt foarte impresionată de munca depusă în acest loc”, a declarat Monika Dudek Wouters.

Grantul de adaptare pentru spitalul de campanie fix şi mobil de tip 1 EMT „Adaptation Grant for Romanian RO.EMT.MS level 1 fixed and mobile Field Hospital”, finanţat de Comisia Europeană, în care Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este beneficiar, a fost semnat în anul 2022.

