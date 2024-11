VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Finanțarea chirurgiei robotice în spitalele publice, în planul Ministerului Sănătății

Bugetarea chirurgiei robotice în spitalele publice din țară, în anii următori, reprezintă unul dintre obiectivele Ministerului Sănătății, a anunțat Conf. Dr. Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, invitat în cadrul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”, din studioul Zi de Zi Live, luni, 11 noiembrie.

”Se discută de foarte multă vreme de rolul chirurgiei robotice în medicină, în general. Dacă această ramură chirurgicală sau supraspecialitate chirurgicală era privită mai demult ca apanaj doar al sistemului medical privat, iată că majoritatea statelor din Uniunea Europeană au ajuns să bugeteze chirurgia robotică pentru un număr limitat și definit de afecțiuni, pentru că costurile sunt foarte mari. Dacă costurile chirurgiei robotice, mă refer la costurile pe intervenție, consumabile, materiale necesare au fost undeva la 8.000 – 9.000 de euro în urmă cu aproximativ 10-15 ani, acum pentru anumite patologii pot să scadă și la 2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 de euro. Iată că ne propunem să avem în vedere acest lucru, care este specificat în planul de cancer al României, și suntem obligați să îl introducem în planul strategic instituțional pentru următorii ani, pentru 2025-2028. (…) Din informațiile pe care le am eu, România a rămas singura țară din UE care nu a implementat încă bugetarea chirurgiei robotice în spitalele publice și, cu siguranță, vom face acest lucru. Facem tot ceea ce ține de noi pentru a implementa o astfel de acțiune prioritară începând cu anii următori, cu bugetul următor al Ministerului Sănătății”, a anunțat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

Număr limitat de intervenții bugetate

Desigur, va fi bugetat un număr limitat de intervenții având în vedere costurile ridicate. Totodată, acest tip de intervenție în unitățile sanitare publice va depinde și de dotarea acestora cu aparatura necesară.

”Se va bugeta un anumit număr de operații, care se vor realiza prin această procedură. În planul național de cancer practic se prevede o sumă medie de 5.000 de euro per intervenție chirurgicală/per pacient operat prin chirurgie robotică. Practic avem de la zero la 5 mii de euro pe pacient, urmând ca în funcție de cadrul bugetar pe care o să-l avem pe termen mediu să începem cu un număr limitat de pacienți și în funcție de posibilitățile tehnice pe care le au spitalele. (…) Ea (chirurgia robotică – n.a.) nu se pretează pentru orice tip de operație, nu pentru că nu se poate face din punct de vedere tehnic, dar e vorba și de costuri, de procedura în sine, de tot apanajul, pregătirea efectivă pentru operație. Practic o apendicectomie nu are rost să o operezi cu chirurgie robotică. În schimb vorbim despre cancere, și mai ales de cancere din sfera urologică, de cancer de prostată, cancer colorectal, anumite afecțiuni oncologice din sfera ginecologică și anumite afecțiuni pulmonare, inclusiv metastaze pulmonare, unele dintre ele binențeles care au recomandare de a fi realizate prin chirurgie robotică. Desigur, sunt aceste costuri care sunt mari pe moment, nu este o intervenție ieftină. Nici aparatul în sine, robotul, nu este ieftin, ajunge undeva la 2,5-3 milioane de euro”, a adăugat secretarul de Stat în Ministerul Sănătății.

Avantajele chirurgiei robotice

Chirurgia robotică presupune o serie de avantaje în procesul de recuperare al pacientului, de la precizie și control sporit, acces mai bun în zone dificile, până la reducerea riscului de complicații postoperatorii și timp de recuperare mai scurt.

”Faptul că pacientul nu va sta foarte mult în spital, faptul că sângerarea postoperatorie va fi foarte mică, faptul că după operație numărul de complicații postoperatorii vor fi foarte reduse înseamnă cheltuieli reduse pentru spital, pentru că spitalul tot aceeași sumă de bani o primește de la Casa de Asigurări de Sănătate indiferent de numărul de zile și de numărul de complicații pe care le are pacientul. Și atunci, cu cât stă mai puțin pacientul în spital sunt mai puține complicații, mai puține medicamente și investigații, cu atât spitalul poate să trateze mai mulți pacienți. Și atunci dacă stăm să le punem în balanță aceste elemente, plus reinserția socio profesională rapidă, recuperarea pacientului, poate că atunci aceste costuri nu ne mai par așa de mari cum ne par la prima vedere”, a subliniat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

Interes pentru chirurgie robotică în Mureș

În ceea ce privește resursa umană care să practice intervențiile de chirurgie robotică, Conf. Dr. Horațiu Moldovan spune că în țară există specialiști care se formează pe chirurgie robotică, respectiv există profesioniști care de ani de zile fac aceste tipuri de intervenții la privat, unde pacientul este nevoit să scoată din buzunar până la 10.000 de euro, uneori chiar și mai mult. De altfel, există un interes crescut pentru a practica chirurgia robotică și din partea practicienilor din județul Mureș, a spus secretarul de stat în Ministerul Sănătății în cadrul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

”Am avut o serie de discuții pe această temă, inclusiv la nivelul județului Mureș. Am avut discuții cu conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și cu o serie de profesioniști care sunt dornici să apeleze la ajutorul chirurgiei robotice și în Târgu Mureș. Îmi este greu să cred că Târgu Mureș va rămâne în afara acestui program de chirurgie robotică (pentru finanțare din partea statului – n.a.) fiind centru universitar. Tocmai de aceea trebuie să ne pregătim foarte bine la nivelul județului Mureș. La nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș trebuie să existe niște pregătiri și niște investiții, mai ales în ceea ce înseamnă resursa umană, pentru că din punct de vedere a ceea ce înseamnă amenajarea unei săli de operație sau infrastructură nu este o problemă”, a mai adăugat Conf. Dr. Horațiu Moldovan.

Arina TOTH