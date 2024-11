ELITE ÎN BUSINESS. TOP 300 din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș și Sălaj

Revista Transilvania Business, în parteneriat cu Lista Firme, a publicat, în ediția tipărită cu nr. 133 pe care o găsiți în InMedio sau în rețelele de stații de carburanți, Top 300 companii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș și Sălaj, în cadrul unui proiect editorial special, unic în Transilvania și Banat – Elite în business. Timp de mai multe ediții vă vom face cunoscuți performerii economiei din cele două regiuni ale României, așa cum ne-au fost furnizate de către partenerii noștri – Lista Firme.

La finalul anului 2020, revista Transilvania Business a publicat prima ediție a proiectului special Elite în Business. Banat și Transilvania. În 2024 reluăm acest proiect editorial special care este structurat, de data aceasta, regional, astfel: Top 300 companii din județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, Top 300 companii din județele Sibiu, Alba și Hunedoara, Top 300 companii din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sălaj, Top 300 companii din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, respectiv Top 300 companii din județele Brașov, Covasna și Harghita.

Metodologia topurilor

Partenerii noștri de la listafirme.ro au selectat din baza de date a portalului primele 300 de companii după cifra de afaceri din fiecare zonă mai sus amintită, conform rezultatelor financiare comunicate de companii pentru anul financiar 2023. Apoi, pentru cele 300 de companii au fost extrași ceilalți indicatori considerați de noi relevanți – active imobilizate, capitaluri proprii, profit și număr de angajați.

Am păstrat aceleași criterii ca la prima ediție, considerând că indicatorii determinanți rămân activele imobilizate și capitalurile proprii, care surprind în cifre bogăția companiei, respectiv arată evoluția firmei în timp și, de aceea, i-am considerat astfel.

Tuturor acestor criterii li s-au alocat un număr de puncte egal cu numărul de firme analizate, maximum de punctaj fiind acordat companiei care a înregistrat cel mai ridicat nivel al indicatorului, minimum de punctaj (1 punct) acordându-se companiei cu nivelul criteriului cel mai mic.

Având în vedere faptul că ne-am propus să ierarhizăm companiile după bogăţie am ponderat apoi scorurile fiecărui criteriu, astfel încât criteriile care reflectă bogăţia firmei să aibă prevalenţă. În acest sens s-a ponderat cu 30% criteriul capitaluri proprii, cu 25% criteriul active imobilizate şi cu 20% criteriul profit. După cum se observă, în cadrul criteriilor enumerate anterior (subclasificate ca şi indicatori cheie de performanţă – KPI), ponderea cea mai mare a fost alocată criteriilor capitaluri proprii şi active imobilizate, deoarece acestea capitalizează, depozitează, resursele de capital şi mijloacele de producţie, de la înfiinţarea companiei şi până la data analizei (anul 2023), pe când criteriul profit marchează rezultatul unui singur an (2023), fiind, totodată, expus unui grad relativ ridicat de volatilitate.

Al patrulea criteriu financiar selectat, cifra de afaceri, a avut rolul de identificare şi departajare primară a companiilor, deoarece mărimea acestui indicator are relevanţă informaţională din perspectiva anvergurii businessului şi nu poate lipsi dintr-o astfel de analiză. Nu a fost clasificat drept KPI (indicator cheie de performanţă), deoarece vizează doar rezultatele unui singur an (2023) şi, în acelaşi timp, prezintă volatilitate, considerente care au determinat alocarea unei ponderi în scorul final de numai 15%. Celor patru criterii financiare le-au fost adăugate şi un criteriu nefinanciar, numărul de salariaţi, ponderat cu 10%.

Top 300 performeri din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș și Sălaj

Conform celor doi indicatori determinanți în realizarea ierarhiilor, companiile din Top 300 din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș și Sălaj au cumulat capitaluri proprii de aproape 400 mld. de lei și dețineau active imobilizate de circa 45,34 miliarde de lei, potrivit bilanțurilor raportate în 2023.

Profitul net, per ansamblu și calculat nu în cea mai ortodoxă formulă economică, nu este unul spectaculos, cifrându-se la 4,76 miliarde lei, raportat la o cifră de afaceri de 104,7 miliarde de lei.

Numărul angajaților pe care companiile l-au înregistrat se apropia de 110.000 de persoane.

Celebrăm performanța în galele The Voices of Business – Regional Awards

Proiectul nostru editorial special – Elite în business. Banat și Transilvania, realizat în parteneriat cu portalul Lista Firme reprezintă o etapă integratoare a galelor The Voices of Business – Regional Awards.

Corespunzător pentru fiecare Top 300 organizăm o gală regională, după următorul calendar:

Oradea: pentru județele Bihor, Satu Mare și Maramureș – 10 octombrie 2024 (Citiți dând click AICI)

Sibiu: pentru județele Sibiu, Alba și Hunedoara – 24 octombrie 2024 (Citiți dând click AICI)

Cluj-Napoca: pentru județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sălaj – 14 noiembrie 2024

Timișoara: pentru județele Timiș, Arad și Caraș-Severin – 12 decembrie 2024

Brașov: pentru județele Brașov, Covasna și Harghita –6 martie 2025.

Cum aminteam deja, pentru fiecare dintre aceste gale, revista Transilvania Business, în parteneriat cu listafirme.ro a realizat un Top 300 companii din zona respectivă, zone indicate anterior, top care va fi publicat anterior organizării fiecărei gale. Edițiile revistei ce conțin topurile vor fi prezentate la gale.

Evenimentele The Voices of Business – Regional Awards își propun să celebreze parteneriatul în business, să evidențieze, promoveze și să conecteze cele mai dinamice și performante companii din regiune, care însumează o cifră de afaceri cumulată de câteva sute de miliarde lei.

Seria de evenimente The Voices of Business reprezintă o oportunitate pentru companii naționale de a cunoaște și întâlni direct liderii de business din Transilvania & Banat. Adresăm o invitație concretă în spiritul devizei noastre: ”Venim și scriem împreună despre afacerea ta” și oferim oportunitatea de a fi vocea puternică a economiei reale din Transilvania și Banat transmisă la nivel național și la instituțiile europene, în cadrul acestui think tank itinerant!.

Totodată, galele vor cuprinde: prezentări B2B, invitați surpriză, interviuri 1:1, cine de networking & wine tasting.

Reprezentanți ai celor 300 de companii din fiecare dintre cele cinci zone vor fi invitați la gale.

