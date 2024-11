FOTO – Educație pentru siguranță în trafic: „Be cool. Keep it Safe!”, la Colegiul „Alexandru Papiu Ilarian”

Creșterea alarmantă a numărului de accidente rutiere provocate de tineri aduce în atenție nevoia urgentă de educație rutieră responsabilă. Pentru a răspunde acestei probleme, programul „Be cool. Keep it Safe!”, lansat de Napoca Rally Academy în 2011, s-a extins anul acesta și în județul Mureș, cu sprijinul companiei E.ON România. Proiectul, dedicat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a, își propune să abordeze direct comportamentele riscante la volan și să ofere tinerilor un set de cunoștințe esențiale pentru prevenirea accidentelor.

Astfel, marți, 19 noiembrie, începând cu ora 10:30, sala festivă a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș a fost gazda evenimentului susținut de Napoca Rally Academy 2011 în parteneriat cu E.On România, avându-i ca invitați speciali pe reprezentanții instituțiilor partenere în proiect: Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, ISU-Horea Mureș și SMURD.

Statistici alarmante: tinerii șoferi, în prim-planul tragediilor rutiere

Cu un istoric alarmant al incidentelor rutiere din județ, peste 200 de accidente doar în 2023, dintre care mai mult de jumătate cauzate de șoferi tineri, principalele cauze identificate fiind viteza excesivă, neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor, neutilizarea centurii de siguranță și consumul de alcool sau substanțe interzise, campania aduce soluții educative interactive și relevante. În cadrul activităților, elevii au participat la demonstrații practice, folosind ochelari care simulează intoxicația cu alcool sau droguri, și au experimentat impactul frontal fără centura de siguranță, prin intermediul unui simulator.

Un parteneriat pentru prevenție

Campania este implementată cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, al Inspectoratului General al Poliției Române, al SMURD și al Agenției Naționale Antidrog. Proiectul subliniază importanța respectării regulilor de circulație, oferind un exemplu concret de implicare socială și prevenție rutieră. La evenimentul de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” au participat reprezentanți ai acestor instituții, inclusiv dr. Adrienn Nemeth (SMURD), Dragoș Stanca (ISU Mureș) și comisarul-șef Gabriela Pîncă șeful Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii.

De la stânga la dreapta: comisar șef Marius Andone, șeful Biroului Drumuri Europene și Naționale din cadrul Serviciului Rutier, dr. Adrienn Nemeth din cadrul SMURD și Comisar șef de poliţie Pîncă Gabriela, șeful Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii

În decursul următoarelor luni, circa 8.000 de elevi din cele 33 de licee din județul Mureș vor avea ocazia să înțeleagă efectele negative ale comportamentului periculos la volan, discutând despre riscurile consumului de alcool și droguri în trafic. Tinerii participanți vor putea testa ochelari speciali care simulează intoxicația cu alcool sau droguri și vor experimenta simulatorul ce demonstrează impactul frontal în absența centurii de siguranță.

„Educația a fost mereu o prioritate pentru noi și încercăm să ne implicăm în cât mai multe proiecte special create pentru copii și tineri. Faptul că numărul accidentelor rutiere cauzate de tineri crește de la an la an ne doare pe toți și trebuie să înțelegem că este o necesitate să avem cât mai multe inițiative comune, îndreptate spre ei. De aceea, mă bucur să putem susține acest proiect educațional și sunt convins că vom vedea în curând și rezultate, pentru că tinerii sunt foarte receptivi și orice apropiere de ei prin astfel de acțiuni îi va ajuta să înțeleagă și mai bine riscurile la care se expun în trafic, atunci când regulile rutiere nu sunt respectate”, a declarat Andrei Ștefănescu, director general adjunct al E.ON Energie România.

Andrei Ștefănescu, director general adjunct al E.ON Energie România

Mesaje cu impact: lecții de viață pe marginea șoselei

Elevii prezenți au fost martori la imagini dure, cu accidente rutiere grave, care au subliniat consecințele fatale ale neatenției și teribilismului la volan. Bogdan Marișca, pilot de raliuri și instructor la Napoca Rally Academy, le-a transmis un mesaj puternic: „Neatenția, viteza și indiferența în trafic ucid”. „Încercăm să le oferim tinerilor niște informații care să îi pună pe gânduri și să îi ajute în viitor în traficul rutier. Nu vom putea elimina riscul total, dar vom putea să îl reducem foarte mult. Tinerii trebuie să înțeleagă care sunt sursele principale de risc în trafic, teribilismul, trebuie să înțeleagă ce impact au substanțele interzise sau lipsa centurii de siguranță”, a mai declarat Bogdan Marișca de la Napoca Rally Academy, cel mai longeviv pilot din Campionatul Național de Raliuri al României.

Bogdan Marișca de la Napoca Rally Academy, cel mai longeviv pilot din Campionatul Național de Raliuri al României

Invitații speciali din partea SMURD, IPJ Mureș și ISU Mureș au împărtășit povești reale despre tragediile la care au asistat, oferind sfaturi practice pentru prevenirea acestora.

Evenimentul și-a atins scopul, elevii fiind mai mult decât atenți și convinși, totodată, că astfel de discuții sunt necesare pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește pericolele sporite din trafic și cum se pot evita cele mai fatale accidente. Un participant a spus: „Cu toate că toți ne dorim să avem permis auto, trebuie să fim conștienți de faptul că moartea este mereu în spatele nostru atunci când ne urcăm în mașină. Discuțiile de astăzi m-au făcut să fiu mai atent la cei din jurul meu și să am mai multe dubii atunci când mă urc în mașină, căci niciodată nu poți fi sigur că toate vor merge cum îți dorești”.

„E de-a dreptul șocant să vezi imagini cu accidente fatale, mai ales că majoritatea din sală avem până în 18 ani. Cei mai mulți dintre noi au început școala de șoferi și e bulversant să conștientizezi câte se pot întâmpla din lipsa de atenție. Colegilor mei teribiliști le-aș da un sfat, după prezentările pe care le-am avut astăzi aici, un sfat pe care l-am primit și eu de la cei dragi: nu uita că mereu te așteaptă cineva acasă, iar în cazul în care ni se întâmplă ceva, ei vor fi cei care vor suferi cei mai mult, fie că e vorba de părinți, un frate, un iubit/o iubită sau un prieten”, a adăugat un elev, reflectând asupra lecțiilor primite în cadrul evenimentului.

Perspectivele oficialităților: educația, cheia schimbării

Evenimentul s-a încheiat cu intervențiile unor oficiali, inclusiv inspectorul general de brigadă Călin Handrea (ISU Mureș), inspectorul școlar general Paula Maria Dărăban (Inspectoratul Școlar Județean Mureș) și directoarea Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”, Cristina Ligia Someșan.

Inspector-șef, general de brigadă ISU Mureș, Călin Handrea

Directorul Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”, Cristina Ligia Someșan

Aceștia au subliniat importanța educației și a colaborării între instituții pentru reducerea accidentelor rutiere în rândul tinerilor.

„Siguranța elevilor noștri, atât în școli, cât și în afara lor, reprezintă o prioritate absolută pentru noi. Suntem recunoscători partenerilor implicați în acest proiect pentru efortul lor de a aduce în prim-plan o problemă atât de gravă. Cred cu tărie că astfel de inițiative vor contribui semnificativ la reducerea numărului de tragedii rutiere și la formarea unor șoferi responsabili și conștienți de pericolele din trafic”, a subliniat inspectorul școlar general Paula Maria Dărăban.

Directorul Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”, Cristina Ligia Someșan

Un model pentru viitor

Proiectul „Be cool. Keep it Safe!” va continua pe parcursul întregului an școlar, fiind organizat în 33 de licee din județul Mureș. Circa 8.000 de elevi vor beneficia de activități educative care să-i ajute să înțeleagă riscurile unui comportament imprudent la volan. Astfel de evenimente în școlile mureșene sunt esențiale deoarece abordează direct una dintre cele mai îngrijorătoare probleme din comunitatea noastră: siguranța rutieră a tinerilor.

Prin educarea generației tinere, evenimentele contribuie la reducerea pe termen lung a numărului de accidente și la crearea unui mediu rutier mai sigur pentru toți participanții la trafic.

Astfel, organizarea acestor discuții în școlile din județul Mureș nu doar că răspunde unei nevoi urgente, dar investește în viitorul generației tinere și al întregii comunități, salvând vieți și promovând o conduită responsabilă în trafic.

Text/foto: Lorena PINTILIE & Diana CĂRBUREAN