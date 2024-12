Discursul Anual al rectorului Leonard Azamfirei: UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ”oraș în oraș” din 2025!

Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, a anunțat joi, 12 decembrie, că în decursul acestui an toate proiectele întocmite în vederea obținerii de fonduri au fost declarate câștigătoare, iar valoarea totală a contractelor de finanțare semnate depășește suma de 100 de milioane de euro. Anunțul rectorului Leonard Azamfirei a fost făcut cu prilejul Discursului Anual susținut la Gala UMFST, eveniment de tradiție inclus în programul Zilelor UMFST 2024 și organizat în incinta Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș, la care au participat peste 650 de invitați.

Spitalul UMFST, cel mai important proiect

În debutul discursului său, Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei a subliniat că principalul proiect al celei mai importante universități a județului Mureș a fost și rămâne Spitalul UMFST.

”Cel mai important proiect pe care îl enunțam și pe care îl are acum universitatea este Spitalul UMFST. Anul trecut vorbeam despre un proiect, un plan bine conturat și atunci, pentru că nu trăim în lumea viselor. Astăzi vorbim deja despre o realitate – despre utilaje care au început să lucreze, despre termene asumate contractual, despre dotări de top, despre relații cu marile companii de tehnologie medicală interesate să vină în Târgu Mureş, mai exact, în universitate, nu doar pentru business, ci pentru mult mai mult: pentru dezvoltare, pentru a crea împreună aici, în Târgu Mureş, plus-valoare. Și nu doar atât! Guvernul României a aprobat de curând, un Memorandum la inițiativa Ministerului Cercetării, Dezvoltării și Inovării și a Ministerului Sănătății, după un concept al nostru, prin care Spitalul UMFST devine spital pilot pentru România, ca primul spital inteligent/ smart hospital. Conceptul de smart hospital nu este unul de marketing, ci unul foarte bine definit la nivel internațional, și deja a generat nu doar curiozitate dar și mult interes din partea multor entități internaționale. Vă asigur pe toți că acest spital se va construi rapid, că va fi unic în Europa de Est, nu doar prin tehnologia sa dar, mai ales, prin ”filosofia” care va sta în spatele său”, a precizat rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Peste 100 de milioane de euro atrași în 2024

În 2024, conducerea UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș a semnat mai multe contracte de finanțare, a căror valoare cumulată depășește valoarea de 100 de milioane de euro.

”Anul trecut vorbeam de o listă lungă de proiecte pentru care aplicasem sau eram în curs de a aplica în vederea obținerii finanțării. Astăzi vă spun că toate, dar absoluttoate proiectele pe care le-am depus, au și avut succes. Am semnat contractedefinanțare în 2024 sau am fost declarați acceptațipentrufinanțare, pentru: Ergopolis – centrul de învățământ tehnic dual – contract semnat, de 30 milioane euro, aflat în faza evaluării ofertelor de proiectare și execuție; Centrul de formare medicală postuniversitară – contract semnat, de 12 milioane de euro, aflat în faza de pregătire a documentației de licitație; Biblioteca centrală universitară – contract semnat, de 12 milioane de euro, aflat în faza de pregătire a documentației de licitație; Centrul didactic de pe strada Mărăști – contract semnat, de 6 milioane euro; Ambalatoruldin cadrul Spitalului UMFST – contract în derulare, de 6 milioane euro; Dotarea sălilor de operații și a Secției ATI din cadrul spitalului UMFST – pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale – contract în derulare, de 6 milioane euro; Digitalizarea procesului educațional cu 8 componente – contract în derulare, de 6 milioane euro; University Forum – fostul mall – proiect de reabilitare câștigat, în valoare de 6 milioane de euro – urmează a fi semnat; Căminul studențesc numărul 2 – proiect câștigat, în curs de semnare; Construirea unui nou cămin la Platoul Cornești – proiect câștigat, în valoare de 5 milioane euro, în curs de semnare; Clădirile A și R de pe strada Iorga – fosta Universitate ”Petru Maior” – contract în valoare de 6,9 milioane de euro, deja semnat; Campusul universitar de la Bistrița – proiect de 6 milioane euro, contract deja semnat. Recepționăm la începutul anului viitor noul cămin studențesc cu 260 locuri, construit prin fonduri CNI de peste 6,2 milioane euro”, a enumerat Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei.

Alte proiecte importante, în evaluare

În același Discurs Anual, rectorul Leonard Azamfirei a mai informat că pe lângă proiectele enumerate și proiectele mari, de cercetare, ”așteaptă evaluarea încă o serie de proiecte de reabilitare energetică, de dotare, de construcție a unui centru de date, a unui cloud universitar, cu valori semnificative, de aproximativ 150 milioane de euro.”

”Vă spun toate acestea, nu pentru a vă îndemna să calculați, ci doar să înțelegeți că la nivelul administrației actuale a universității, nu avem o ”grădinăabunicii” în care proiectele apar de la sine și cresc fără efort, ci orice oportunitate de finanțare care apare este folosită și că echipa actuală, fie cea de la Proiecte, fie cea de la Administrativ, împreună cu experții din domeniile acoperite, au un ritm de lucru, o expertiză și o eficiență pe care trebuie toți să le cunoașteți și să le apreciați. Și aș vrea să mai înțelegeți un lucru important: că toate aceste investiții majore, de dezvoltare, se desfășoară după un conceptarticulat, rațional, menit să poziționeze universitatea pe locul pe care îl merită la nivel național și nu numai”, a menționat rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, care a mai amintit, la capitolul dedicat reușitelor, că în acest an și-a început activitatea Liceul UMFST, considerat a fi un proiect ”de suflet și o dovadă a angajamentului nostru pentru viitor.”

Restart IQ și reformele continue

”Un singur lucru este neschimbător și anume schimbarea”, și-a continuat apoi discursul Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, parafrazându-l pe filosoful grec Heraclit din Efes cu afirmația sa celebră, ”Panta rhei/ Totul curge”.

”Dragi colegi, schimbările, reformele în universitate, vor exista permanent. Anunțam în urmă cu un an reforme majore în activitatea didactică, cu scopul creșterii calității procesului didactic. La nivel de reglementare internă, toate acestea au fost făcute în acest an și sunt în curs de implementare. Mulțumesc Senatului universității pentru suportul deplin acordat. Da, va exista poate un an de încetinire în ritmul de promovare a cadrelor didactice datorat unor exigențe superioare în promovare dar cred că generația care vine va aduce boom-ul calitativ pe care îl așteptăm cu toții. Da, va exista poate o rată a promovabilității studenţilor mai mică, o medie mai mică și a notelor obținute, o vreme, dar după resetarea atât de necesară – Restart IQ, sunt convins că vom vedea în timp și rezultatele. Fără exigența crescută față de studenți, fără disciplină în activitatea cadrelor didactice, ne amăgim singuri cu notele mari și promovabilitatea bună. Eu doresc să formăm medici, farmaciști, ingineri, economiști, juriști, profesori buni, cu șansă mare de angajabilitate și nu doar simpli candidați la niște concursuri viitoare. Mulțumesc și studenţilor care au înțeles în marea lor majoritate, motivul pentru care au devenit studenţi. Și îi felicit pentru liderii pe care și i-au ales: verticali și poziționați constant de partea calității în ciuda riscului de a-și pierde uneori din popularitate. Valoarea adevărată nu vine din zgomot ci din armonie, nu din populism ci din elita care răspândește apoi valoarea. Orice reformă adevărată are un cost, câteodată generează iritare din partea unora, frustrare din partea altora, neîncredere din partea câtorva, poate chiar și opoziție, dar… Restart IQ, programul asumat de întreaga universitate înseamnă reformă și ea începe să devină realitate. Vă rog pe toți să fiți parte constructivă a acestei reforme. Aici este esența lui ”E pluribus unum”! La nivel național sistemul are frânele și limitele proprii pe care le putem influența mai puțin. Dar la noi acasă, în universitate, nimeni nu ne oprește să ne croim propriul drum!

Știu că mulți dintre dumneavoastră ați interacționat cu colegi din alte centre universitare, iar ecourile schimbărilor de la noi au ajuns până la ei. Poate că ați răspuns unor curiozități, unor mirări sau chiar unor nedumeriri. Dar știm cu toții că, așa cum rivalitatea dintre Salieri și Mozart a fost un catalizator pentru geniul acestuia din urmă, schimbările noastre au fost alimentate de provocări, întrebări și comparații care ne-au inspirat să fim mai buni”, a subliniat rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Premiere naționale, marca UMFST

Discursul Anual susținut de rectorul Leonard Azamfirei a conținut și o sinteză a unor premiere naționale bifate în ultimii ani de principala universitate a județului Mureș: ”Sunt nenumărate prioritățile naţionale pe care le avem, fără ca cei mai mulți să știe acest lucru: vă reamintesc doar că noi am introdus simularea medicală și apoi VR-ul aplicate în educația medicală, în Romania, în sensul conceptual, standardizat și acreditat, nu al achiziției simple a unor echipamente, că noi am introdus conceptul real de spital universitar, de smart hospital, de farmacie universitară, că noi am făcut un spital COVID adevărat și am salvat sute de vieți când alții încă se bâlbâiau, că noi am adus laolaltă învățământul medical cu cel tehnologic sub aceeași umbrelă, că noi am introdus în România, prin instanță, serviciile medicale decontate unei universități de Casa de Asigurări de Sănătate, că noi am ieșit în afara țării ca instituție universitară la un standard de calitate înalt, că noi împreună cu o mână de oameni specialiști în sistem și nu cei din poze, am schimbat și făcut legi specifice, benefice pentru întregul sistem din România, că noi am standardizat atâtea proceduri specifice, de la admitere, până la licenţă, trecând prin examinări standardizate, digitale, într-un sistem modular unic. Da, am avut curajul să ieșim, ca universitate, din propria cutie, fără a avea nevoie de vreo recunoaștere în acest sens, deși soarta de a fi în provincie, într-un oraș devenit nerelevant și bântuit deseori de stafii, ne e uneori potrivnică. Sau poate doar pare că este așa. Mai nimeni nu este recunoscut ca fiind proroc în țara lui, nu-i așa?!”

Mesaj pentru studenți: ”Fiți pretențioși!”

În continuare, Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei i-a îndemnat pe studenți să participe cu încredere și responsabilitate la ”evaluarea obiectivă a profesorilor”, după ”noul sistem recent implementat”, demers considerat ca fiind ”cel mai eficient mijloc de a crește calitatea învățământului.”

”Folosiți-l cu convingere și cu curaj! Va conta în modul cel mai concret evaluarea voastră corectă. Nu cereți scăderea exigenței, ci creșterea calității, aplicarea ei în condiții de corectitudine și de maximă transparență. Dacă studenții nu întotdeauna fac performanța așteptată la OSCE sau la OSPE, poate că, într-o anumită măsură și pe alocuri, este și din cauza noastră, a profesorilor. Iar voi, studenţii, nu la decani trebuie să căutați răspunsurile, ci la cei care vă predau în mod direct, și nu în sesiune, după examinări, ci în timpul anului. Fiți pretențioși cu ceea ce vi se oferă! Revendicați ferm și politicos ceea ce nu vi se oferă, dar aveți dreptul să primiți. Aveți un drept fundamental: la învățătură, dar nu de orice fel, ci una de calitate. Vreți să intrați printre primii la rezidențiat, atunci înțelegeți că trebuie să învățați în timpul facultății cât mai mult, nu doar să faceți antrenamente de pregătire. Și cred că primele semnale am început să le vedem deja în acest an, când ne-am situat la rezidențiat pe poziția a doua la nivel național, după multă vreme”, a transmis rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Viitorul, dedicat ”cunoașterii și progresului”

Partea a doua a Discursului Anual a reliefat viziunea rectorului Leonard Azamfirei atât pentru continuarea investițiilor începute, cât mai ales pentru implementarea standardelor de calitate deja aprobate de Universitate, demers considerat realizabil doar prin ”colaborare și efort individual susținut”, astfel încât UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș să devină un model local de dezvoltare universitară sustenabilă.

”Nu vă pot promite că anul viitor va fi o plimbare în parc – nici pentru partea administrativă, nici pentru cea didactică. Anul acesta a fost un maraton dar vă pot liniști puțin: schimbările majore s-au cam epuizat, cred, pentru că, sincer, au fost suficiente cât să ne țină ocupați. Acum ne concentrăm pe rafinarea și ajustarea a ceea ce deja am pus pe roate. Iar 2025? Ei bine, va fi anul în care toată lumea va trebui să își găsească locul în noul context în care ne dezvoltăm. Nu am să va anunț astăzi ce vom finaliza anul viitor! Sunt convins că, din piesele mai mici vă puteți singuri crea imaginea de ansamblu. Vreau însă să fiți convinși, la fel de mult ca și mine, că în anii care urmează universitatea noastră va trebui să devină un „oraș în oraș”, un model de dezvoltare universitară modernă, sustenabilă, în acord cu toate standardele de dezvoltare existente la nivel internațional: o infrastructură modernă și interconectată, un motor economic și de inovație, un centru de cultură și inovație socială și un spațiu al identității comune. Iar ca acest lucru să se întâmple astfel, va trebui să lucrăm împreună. De fapt, nici nu prea avem de ales! Un oraș în oraș nu înseamnă izolare, ci deschidere. Nu este doar despre UMFST, ci despre toți cei care îi trec pragul. Este despre crearea unui loc în care toți să se simtă parte dintr-o poveste mai mare – povestea unui centru universitar care schimbă vieți și modelează viitorul. Aceasta este viziunea mea despre universitatea noastră din 2034. Și, dacă UMFST va putea fi privită ca un oraș în oraș, atunci să ne dorim ca fiecare dintre noi să fim cetățeni onorabili ai acestui loc al cunoașterii și progresului. Anul viitor va fi marcat de UMFST 80 – celebrarea a 80 de ani de la înființarea universității, o aniversare pe care o vom onora de-a lungul întregului an. Prin seria de evenimente pregătite, vom avea ocazia să demonstrăm tuturor cine suntem, care este istoria noastră și, mai ales, direcția în care ne îndreptăm!”, a arătat Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei.

”E pluribus unum” și ”moștenirea care va dăinui”

Rectorul Leonard Azamfirei și-a încheiat Discursul Anual transmițând alese mulțumiri tuturor colegilor care alcătuiesc comunitatea academică a UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, care prin dedicare, colaborare și entuziasm au transformat motto-ul Universității, ”E pluribus unum” într-o misiune comună ”care inspiră și creează”.

”Celor care ne-au susținut, fie prin colaborare directă, fie prin deschiderea față de inițiativele noastre, le mulțumesc. Susținerea lor, bazată pe încredere și pe valori comune, este esențială pentru ceea ce urmează să construim. Celor care au fost mai rezervați îi invit să reflecteze asupra a ceea ce contează cu adevărat, chiar și în politică: rezultatele. Dragi colegi, parteneri de drum și de visuri, vă mulțumesc din suflet fiecăruia dintre voi! Prin contribuțiile voastre unice, atât de diferite, dar esențiale și complementare, ați construit mai mult decât o instituție – ați dat viață unui mecanism extraordinar. Este un sistem complex, frumos și, uneori, delicat, asemenea ființei umane, în care fiecare element are un rol vital, iar împreună formăm un întreg care inspiră și creează. Ați demonstrat că diversitatea noastră este cea mai mare forță, iar colaborarea ne oferă puterea să transformăm visurile în realitate. Sunteți mai mult decât o comunitate academică – sunteți energia, creativitatea și pasiunea care definesc UMFST. Fiecare contribuție, oricât de mică ar părea, este parte din acest organism viu, care crește și evoluează datorită vouă. Prin tot ceea ce faceți, fie în sala de curs, în laboratoare, în birouri sau pe teren, demonstrați că UMFST nu este doar un loc, ci o stare de spirit. Este o ființă vie, construită din dedicarea, munca și entuziasmul fiecăruia. Așa cum ființa umană poate fi uneori fragilă, dar mereu capabilă de lucruri mărețe, la fel și acest mecanism funcționează grație eforturilor noastre comune, devenind tot mai puternic și mai inspirat. Voi sunteți UMFST. Voi sunteți ”E pluribus unum – din mulți, un singur întreg”, unit prin valori comune, visuri împărtășite și o misiune comună. Împreună, reușim să facem ceea ce pare imposibil, să mergem mai departe și să construim o moștenire care va dăinui. Mulțumesc, pentru că, prin voi, universitatea noastră continuă să creeze și să viseze mai departe! Sărbători fericite!”, a conchis Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei.

