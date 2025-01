FOTO: Studio Ballet & Dance Reghin: Dansul ca stil de viață

Delia Blaga Covrig, Andreea Abos, Zsanett Aszalos, Rebeka Biro, Iulia Vișovan, Mara Bogdan, Irina Popovici, Maria Raita, Ana Rus și Nora Török sunt cele zece fete de 10 antrenate de către coregraful Ruxandra Mihăilescu, în cadrul Clubului Studio Ballet & Dance Reghin.

Povestea acestuia a început în urmă cu vreo 15 ani, când, animată de pasiunea pentru coregrafie, Ruxandra și-a pus în valoare atât priceperea dar mai ales dragostea pentru dans și a înființat Studio Ballet & Dance Reghin.

„A fost totul din pasiune, încă de la început s-a ivit oportunitatea de a închiria o sală la Casa de Cultură ”Eugen Nicoară” din Reghin, fără să mă gândesc la ceva de amploare, a fost ceva pur și simplu. În scurt timp s-a întâmplat să vină mulți copii la activitatea noastră de balet și dans, și, pur și simplu am fost împinsă de la spate să merg mai departe”, ne-a spus Ruxandra Mihăilescu, nu înainte să ne destăinuie legăturile sale cu elementul coregrafic. „Legătura mea cu dansul este una mult mai veche. Rădăcinile se trag din familie. Am trăit într-o familie de artiști în Constanța. Practic, am trăit în două teatre, Teatrul Liric din Constanța unde mama a fost balerină și Teatrul de Revistă Fantasio din Constanța unde tata a fost artist instrumentist. Bineînțeles că am moștenit această latură artistică. Din păcate, părinții mei nu au fost de acord ca eu să îmbrățișez o carieră artistică. Asta e adevărul, mi-au tăiat toate aripile. Cu toate astea, am terminat la Școala Populară de Artă cum era pe vremea aceea secția de balet. Am făcut 4 ani de zile și am absolvit-o cu note bune, dar din păcate cursul vieții a fost de așa natură încât exprimarea mea artistică nu a fost pe scenă. Dar… Peste niște ani, fiul meu David a ajuns, mai mult sau mai puțin întâmplător la Gimnaziul Mirona din Reghin, unitate de învățământ cu program de dans sportiv unde a făcut zece ani de înaltă performanță ajungând chiar și vicecampion mondial în Germania, la Stuttgart. Pot spune că m-am simțit cumva răzbunată de performanța lui și de faptul că a îmbrățișat și el dansul”, povestește Ruxandra.

Dacă nu a fost să fie o carieră în dans pentru Ruxandra, harul se transmite celor din jur din postura de antrenor în cadrul Studio Ballet & Dance Reghin. „La început, arealul de selecție era Reghinul și după foarte scurt timp, au început să vină copii și din comunele din jurul Reghinului. Încă de la început a fost o atracție între mine și majoritatea copiilor, un schimb de energie curată, sinceră. Toți copiii care vin la clubul meu vin pentru că doresc acest lucru, nu sunt împinși de la spate de părinți, nu-i obligă nimeni. Nimic nu-i obligatoriu în viața asta și tocmai de aceea cred că ne înțelegem bine și avem și rezultate bune la concursuri. Până la pandemie aveam peste 100 de copii. Din păcate acea perioadă a stricat cam totul, lucrurile nu au mai fost ca înainte, fapt pentru care am păstrat grupa de dans trict pentru partea de concurs formată din zece tinere fete extrem de talentate. Spre bucuria mea, de trei ani de zile o activez și în cadrul Gimnazului Mirona din Reghin, unde încerc să le transmit copiilor dragostea pentru mișcare, pentru dans”, spune Ruxandra.

Ce învață copiii la cursurile de dans?

„Pe lângă mișcări de dans, de balet clasic, de dans modern, de dans acrobatic, acesta din urmă fiind pe locul doi după mișcările de balet, normal că învață disciplină, învață să se cunoască, învață ce înseamnă să îți depășești limitele, învață să colaboreze în echipă care e foarte important, învață curățenia, bunul simț, învață să se comporte în societate, învață să se bucure atunci când câștigă și foarte important, câteodată învață să și piardă”, afirmă Ruxandra.

Prezența la competiții

„Rezultatul muncii lor de o lună, două-trei se concretizează printr-o coregrafie care este prezentată într-un anume cadru. De ce prefer concursurile? Pentru că atunci când participăm la un spectacol, la Casa de Cultură sau în diverse evenimente unde suntem invitate, fetele sunt frumoase, se mișcă bine, dar ele sunt apreciate de niște necunoscători. Atunci, din punct de vedere tehnic și al coregrafiei, îmi place să țin cont de rezultatele unui concurs, să vedem cam unde ne plasăm, ce facem, ce mai avem de învățat. Legat de frecvența concursurilor, pot fi în fiecare săptămână, în fiecare weekend. Sunt foarte multe concursuri și la noi în țară. Am ales, cel puțin în anul acesta care se termină curând, să participăm cam o dată pe lună la concursuri. Mi s-a părut un ritm foarte bun pentru nivelul de pregătire și de rezistență al fetelor în momentul actual. La noi nu există acel stres specific altor sporturi când vine vorba de concursuri,la noi totul se face din plăcere. Există normal și un stres când vine vorba de concursuri, de competiții, fără el nu poți concura, altfel o faci doar așa de formă. Există, dar nu este atât de mare. Noi nu mergem nici la vreo olimpiadă, nici nu aparținem vreunei mari federații, în schimb avem o foarte mare libertate de exprimare în sensul ăsta”, afirmă coordonatorul Studio Ballet & Dance Reghin.

Coregrafii noi în pregătire

Movement Fest Romania de la Bistrița a tras cortina peste sezonul competițional 2024 pentru fetele din cadrul Studio Ballet & Dance Reghin. „La finele lunii noiembrie am avut ultimul concurs după care a urmat o pauză de participare la concursuri din cauza faptului că pregătim coregrafii noi și abia din primăvară o să începem cu participările la competiții. Concursul de la Bistrița s-a desfășurat într-o locație nouă și minunată, Teraplast Arena. Este vorba de Movement Fest Romania, concurs care are ca scop descoperirea și promovarea dansatorilor talentați indiferent de nivelul lor de pregătire (Hobby/PRO) din țară și din străinătate și se adresează tuturor Centrelor ,Școlilor de dans Private sau de Stat, Dansatorilor și participanților Individuali sau Formație/ Grup. Acest concurs va pune România pe harta unui circuit european (Barcelona Dance Experience). Concursul de la Bistrița a fost unul extraordinar de puternic cu o prezență extraordinară la un nivel foarte înalt, plus o jurizare de excepție. Am fost foarte bucuroasă de cum neam prezentat, clubul nostru a obținut un loc doi și un loc trei, inclusiv cu invitație și cu calificare la Barcelona, a doua pe care am avut-o de până acum și cu alte premii în vouchere și bani, și workshop-uri”, a precizat Ruxandra Mihăilescu.

Eleganța

„Poate cel mai mare beneficiu este acela că aceste fete învață eleganța. Pe lângă mișcările de dans, deprind felul cum pășesc în cadrul unui stil de dans. Eu mereu le spun, o să creșteți, o să umblați pe tocuri, și orice încălțăminte de marcă veți purta, nu veți putea fi elegante așa cum puteți fi dacă aveți acest mișcări deprinse la cursurile de dans. Îmi place foarte mult ca fetele să îmbine instrucțiunile din dans, să le transpun în viața de zi cu zi pentru că după părerea mea au o mare greutate în sensul ăsta. Eleganța, felul de a se comporta, siguranța, încrederea. Sunt multe fete care, venind aici, în câțiva ani de zile și-au schimbat foarte mult părerea despre propria lor persoană. Este un aspect care la copii, la tineri mă interesează foarte mult, să-i văd mai târziu cum zâmbesc aparent sigur pe ei”, spune Ruxandra.

Nevoia unei asociații

”Nu există neapărat un ciclu de pregătire. În ce mă privește, am zece fete pe care le consider pregătite să formeze o trupă omogenă. Cădem de acord asupra melodiei, asupra stilului de dans. Poți să lucrezi trei luni, poți să lucrezi patru luni, șase luni sau un an să perfecționezi acel dans. Poți să te trezești la un moment dat că o fată părăsește grupul din diverse motive. Se mai întâmplă. Încerci să aduci altă fată, dacă ai de unde sau dacă nu refaci coregrafia. E puțin complicat în sensul ăsta. Acum doi ani, după un concurs la Alba Iulia unde am luat locul întâi cu o coregrafie nouă, toată lumea a fost foarte bucuroasă dar când am ajuns acasă, trei fete au plecat din trupă. Trei fete bune. De ce? Din cauze financiare. Părinții au considerat că nu pot susține pe mai departe activitatea copilului chiar dacă acea fată era foarte bună. Foarte trist din punctul ăsta de vedere. Încerc să ajut cumva să scăpăm de această problemă, și aici mă refer la faptul că doresc pe viitor să ne constituim într-o asociație prin care să încercăm să facem proiecte, să primim sponsorizări, să ne desfășurăm activitatea într-un cadru cu totul nou și avantajos din punct de vedere financiar, în condițiile în care până acum părinții sunt cei care susțin în totalitate ceea ce facem la acest club”, spune Ruxandra.

Ce urmează?

„O dată cu terminarea anului competițional urmează trei luni de pregătire. Facem o coregrafie nouă de grup, o coregrafie nouă de duo, două coregrafii noi solo și încă două dansuri la care vom aduce câteva transformări. Avem o fetiță nouă venită de foarte curând în trupă, o fată foarte bună pe care trebuie cumva să o integrăm”, conchide Ruxandra Mihăilescu.

Alin ZAHARIE