FOTO – Incident revoltător într-un supermarket din Târgu Mureș. Angajată surprinsă urcând cu picioarele într-o vitrină frigorifică

O cititoare a cotidianului Zi de Zi a semnalat un incident petrecut într-un supermarket din Târgu Mureș, unde o angajată a fost fotografiată urcând cu picioarele într-o vitrină frigorifică pentru a ajunge la un produs aflat pe un raft superior. Imaginea, care surprinde o situație ce ridică semne serioase de întrebare în privința igienei și a respectului față de clienți, a fost însoțită de o relatare detaliată despre comportamentul neadecvat al personalului din magazin.

„Am rămas foarte negativ surprinsă”

Cititoarea care a trimis imaginea redacției noastre a descris cu indignare situația: „Nu știu ce să mai zic. Am rămas foarte negativ surprinsă de atitudinea complet neigienică a doamnei care lucrează la ***** (nume magazin). Cum să te urci cu picioarele în vitrină? Chiar lângă picioarele ei se aflau și alte produse, care probabil au urmat să fie cumpărate de alți clienți. Nu mi se pare deloc normal. Chiar lângă rafturile de alături se afla un cub negru, dintr-acela folosit tocmai pentru cazuri de genul, în care nu ajungi la produsele aflate pe rafturile de sus, dar a preferat să se urce cu picioarele în frigider decât să facă doi pași pentru a luat suportul respectiv”.

Femeia a mai povestit că acesta nu este primul incident problematic întâlnit în respectivul supermarket: „Am mai cumpărat de vreo 2 ori produse expirate de la ei. Brânză mucegăită și cârnăciori cu un miros execrabil… Am fost să le returnez pentru a-mi primi banii înapoi și am fost tratată de sus, de parcă e problema mea că nu verific produsele înainte să le cumpăr. Am primit de fiecare dată banii pe ele, dar m-au făcut să mă simt prost pentru că le-am atras atenția, fiind tratată cu nonșalanță și cu „nasul pe sus”. Bătaie de joc! Trebuie să se oprească astfel de comportamente, până nu se îmbolnăvește cineva”.

Probleme frecvente în marile magazine

Incidentul evidențiază o problemă des întâlnită în marile lanțuri de supermarketuri din Târgu Mureș și din alte orașe: neglijența față de igienă și comportamentele neadecvate ale angajaților. De-a lungul timpului, consumatorii au semnalat situații precum vânzarea de produse expirate, manipularea necorespunzătoare a alimentelor, dar și lipsa de respect din partea personalului în momentul în care li se aduc la cunoștință aceste probleme.

Reprezentanții autorităților pentru protecția consumatorului au atras atenția în repetate rânduri că astfel de incidente trebuie raportate pentru a fi investigate și sancționate corespunzător. Consumatorii sunt sfătuiți să păstreze bonurile și să depună reclamații în cazul unor produse neconforme sau al comportamentului inadecvat al personalului.

O problemă de respect și responsabilitate

Comportamentele neigienice și atitudinea nepotrivită față de clienți afectează nu doar imaginea magazinelor, ci și sănătatea publicului. Incidentele precum cel prezentat evidențiază necesitatea unor măsuri stricte în ceea ce privește instruirea angajaților și respectarea normelor de igienă.

Cotidianul Zi de Zi a semnalat această problemă și conducerii magazinului. Rămâne de văzut dacă supermarketul în cauză va oferi un punct de vedere oficial și dacă vor fi luate măsuri pentru prevenirea unor astfel de situații în viitor. Până atunci, consumatorii sunt încurajați să semnaleze astfel de abateri și să rămână vigilenți în ceea ce privește calitatea produselor și serviciilor oferite.