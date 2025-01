Licitație de 109 milioane de euro demarată de o companie mureșeană

Conducerea companiei Delgaz Grid SA Târgu Mureș a demarat, în data de 3 ianuarie 2025, o licitație publică estimată la valoarea de 537.557.128 de lei (aproximativ 109 milioane de euro), fără TVA, pentru obiectivul de investiție ”Lucrări electrice de mentenanță și modernizări din incidente, în rețele de distribuție de joasă și medie tensiune și în posturile de transformare ce aparțin SC Delgaz Grid SA – 16 loturi”, informează www.licitatiapublica.ro.

Potrivit informațiilor furnizate în Caietul de sarcini al licitației, achiziția este structurată în 16 loturi, după cum urmează: Lotul 1 – Bacău – Zona Onești, Lotul 2 – Bacău – Zona Comănești, Lotul 3 – Bacău – Zona Bacău, Lotul 4 – Botoșani Zona Botoșani, Lotul 5 – Iași – Zona Iași Metropolitană, Lotul 6 – Iași – Zona Iași Rurală, Lotul 7 – Iași – Zona Pașcani, Lotul 8 – Neamț – Zona Piatra Neamț, Lotul 9 – Neamț – Zona Târgu Neamț, Lotul 10 – Suceava – Zona Gura Humorului plus Câmpulung Moldovenesc, Lotul 11 – Suceava – Zona Vicov plus Rădăuți, Lotul 12 – Suceava – Zona Vatra Dornei, Lotul 13 – Suceava, Zona Fălticeni, Lotul 14 – Suceava – Zona Rural plus Urban, Lotul 15 – Vaslui – Zona Vaslui și Lotul 16 – Vaslui – Zona Bârlad.

”Lucrările de modernizare din incidente sunt lucrări neplanificate generate de incidente din rețea, constând în înlocuirea totală sau parțială a unui echipament/ element al rețelei pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare cu unul nou, prin care se readuc performanțele acestuia cel puțin la nivelul inițial prevăzut în documentația tehnică de execuție. Aceste lucrări având caracter de investiție neplanificata conform definiției din Ordinul ANRE 98/2022 nu sunt prevăzute în obiectul acordului cadru de investiții. Reparațiile sunt lucrări de mentenanță corectivă care se execută cu/ fără documentații tehnice, în baza fișelor tehnologice și a instrucțiunilor tehnice. Ele sunt lucrări care îmbunătățesc caracteristicile rețelei prin înlocuirea elementelor defecte, uzate cu componente cu caracter superior. Ele nu au periodicitate prestabilită și plafon valoric. Se programează în funcție de starea tehnică a instalației, la necesitate. Reparațiile accidentale sunt lucrări de mentenanță corectivă apărute în urma unor incidente sau deranjamente și care nu au caracter planificat ele având ca scop readucerea instalațiilor în stare de funcționare și alimentarea consumatorilor cu energie electrică. Reparațiile accidentale complementare se vor utiliza pentru asigurarea serviciilor de reparații accidentale pentru comandarea cantităților de lucrări ce depășesc capacitatea Delgaz Grid pentru efectuarea lucrărilor de acest tip. Ele se vor încheia fără obligativitatea Delgaz Grid SA de a achizitiona serviciile la valoarea contractată”, se menționează în documentul întocmit de către Laurențiu Iulian Ungureanu – șef serviciu Suport Achiziții Electricitate și Mihaela Tarita – specialist senior Suport Achiziții Electricitate.

Licitația se va desfășura în data de 14 februarie 2024, ora 15.00, iar durata contractului va fi de 36 de luni.

Alex TOTH

