Informații noi despre accidentul feroviar de la Coroisânmărtin

Polițiștii mureșeni au fost sesizați luni, 6 ianuarie, în jurul orei 21.00, prin intermediul unui apel la 112, cu privire la un eveniment produs pe DJ 142 C, în afara localitatății Coroisânmărtin, la trecerea la nivel cu calea ferată, între un autoturism și un tren.

”Din primele informații, coliziunea laterală s-ar fi produs pe DJ 142 C, la trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere, între un autoturism, condus de un bărbat de 56 de ani, cetățean german și trenul care circula pe relația Târnăveni – Bălăușeri. În urma evenimentului, 3 persoane, pasagere în autoturism au fost transportate pentru acordarea îngrijirilor medicale, respectiv o femeie de 65 de ani, cetățean german, o femeie de 34 de ani din localitatea Viișoara și o minoră de 11 ani, din Viișoara”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Potrivit sursei citate, conducătorul autoturismului a fost testat alcoolscopic, ”rezultatul testului de respirație fiind negativ.”

”De asemenea, în urma testării cu aparatele din dotare a conducătorului locomotivei, un bărbat de 59 de ani, din comuna Adămuș, a rezultat o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală în vederea prelevării mostrelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge. Polițiștii Biroului Rutier Târnăveni continuă cercetările cu privire la împrejurările producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal de ”vătămare corporală din culpă” și ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”. Totodată, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș s-au sesizat din oficiu și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența băuturilor alcoolice ori a altor substanțe” și ,,distrugerea sau semnalizarea falsă”. Precizăm că în urma verificărilor efectuate la fața locului de către polițiști nu au fost constate nereguli privind dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice de către conducătorul autoturismului, astfel cum în mod fals a fost prezentat în spațiul public”, a mai menționat aceeași sursă.

(Redacția)