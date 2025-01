Târg de nunți la Târgu Mureș

Emerald Luxury Events Târgu Mureș (strada Gheorghe Doja nr. 155) va găzdui, în perioada 8-9 februarie, între orele 10.00 – 19.00, Târgul de nunți intitulat ”Nunți de poveste”, eveniment organizat de BCD Events și Cristina Manoilă.

”Orice Happily Ever After începe cu un Da! Dacă l-ai rostit deja, e timpul să începeți pregătirile! Iar târgul ”Nunți de poveste” are soluția pentru fiecare mic detaliu al nunții voastre. Vă așteptăm la singurul târg de nunți din Târgu Mureș, ”Nunți de poveste”!”, au precizat organizatorii, pe pagina de Facebook a evenimentului.

(Redacția)