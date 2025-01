FOTO: Descoperindu-l pe Eminescu, cu elevi ai Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș

Alături de elevii clasei a V-a de la Școala Gimnazială din Sâncraiu de Mureș, bibliotecarele de la Biblioteca Județeană Mureș au transformat întâlnirea cu opera lui Mihai Eminescu într-o adevărată aventură a cunoașterii, cu prilejul Săptămânii Culturale 2025, au anunțat sâmbătă, 18 ianuarie, reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

”Ce am făcut: am explorat informații despre marele poet prin puzzle-uri, cuvinte încrucișate și mesaje codate; am realizat un panou tematic, unde am notat descoperirile noastre; am citit, recitat și cântat versurile lui Eminescu, bucurându-ne de frumusețea cuvintelor sale. Atmosfera a fost plină de inspirație, creativitate și emoție, iar elevii au fost încântați să redescopere universul poetului național într-un mod interactiv și memorabil”, se precizează în anunț.

(Redacția)