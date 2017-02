Cinci elevi de la „Unirea”, oaspeții francezilor de la „Alberto Giacometti”

Un grup de cinci elevi de la Colegiul Național „Unirea” din Tîrgu-Mureș au participat la un schimb de experiență, în Franța, în localitatea Montigny le Breton, aflată în apropierea Parisului. Au participat 3 elevi din clasa a VIII-a, un elev din clasa a VII-a și un elev din clasa a XI-a. Ioana Maria Crișan, Karina Andreea Chivu, Teodora Rus, Ștefan Pârvu și Alexandru Hârșan, au fost pentru o săptămână, între 27 iunie și 3 iulie, oaspeții College „Alberto Giacometti”, o școală gimnazială, și au fost însoțiți de profesoara de limba franceză Laura Rus.

Două schimburi de experiență cu două școli din Franța

Colegiu Național „Unirea” este implicat în două schimburi de experiență cu două școli din Franța, cu Liceul „Saint Joseph”, din Bressuire, o localitate Vestul Franței, și cu College „Alberto Giacometti”, din Montigny le Breton. „Aceste schimburi presupun atât deplasarea unui grup de elevi de la noi în Franța, cât și primirea unor grupuri de elevi francezi. În cadrul acestor schimburi elevii sunt cazați pe durata unei săptămânii în familii. E o experiență deosebită pentru că prin astfel de experiențe copii pot simți atmosfera reală a locurilor pe care le vizitează, pornind de la felul în care trăiesc cei vizitați. Pot să vadă obiceiurile culinare ale gazdelor, cum interacționează unii cu alții, care sunt relațiile în cadrul unor familii sau între prieteni. Schimbul pe care îl avem deja activ de un an este cu un liceu din Vestul Franței , iar schimbul funcționează în felul următor: într-un an vin ei la noi, iar în anul următor mergem noi la ei. Localitatea respectivă se află în preajma Văii Loarei, pe care am avut ocazia să o vizităm, de asemenea, am vizitat și un parc de distracții din zonă, numit Futuroscope. De altfel, întreaga experiență poate fi considerată o excursie, având în vedere că am mers cu autocarul. Partea cea mai frumoasă a acestui schimb sunt prieteniile care s-au legat între elevii noștri și cei de acolo. Trebuie să vă spun că am fost foarte încântați de calitatea și de pregătirea copiilor din Franța, mă refer, în principal la elevii francezi care ne-au vizitat”, ne-a explicat Laura Rus, profesoară de limba franceză în cadrul Colegiului „Unirea”.

Cum s-a ajuns la colaborarea cu gimnaziul din Montigny

„Schimbul cu Liceul „Saint Joseph” funcționează de anul trecut, dar între timp am încheiat o nouă colaborare cu un gimnaziu din Montigny, o localitate, aflată la aproximativ 30 de km de Paris, College „Alberto Giacometti”. Am inițiat acest parteneriat printr-un schimb de scrisori, între elevii noștri și cei din Montigny. Apoi am primit vizita unei delegații din Montigny, primarul, Michele Langer, alături de viceprimarul localității, Michelle Parent, și de alți reprezentanți ai primăriei, iar în vara aceasta între 27 iunie – 3 iulie, am fost în Franța pentru o săptămână. Cu această ocazie au fost invitate toate localitățile cu care localitatea Montigny este înfrățită, e vorba de localități din Germania, Anglia, România și Italia”, a completat Laura Rus.

Elevii au pregătit un spectacol de cabaret

În timpul acestei săptămâni, un grup de 42 de copii au pus în scenă un spectacol de cabaret, „Europe en scene”, pregătit cu ajutorul unor profeșioniști. „A fost o săptămână plină, în care copii au folosit din plin cunoștințele de limbi străine, în special franceză și engleză, a fost o săptămână în care multi-culturalitatea a fost la ea acasă și în care ne-a bucurat de ospitalitatea francezilor, fiind priviți foarte-foarte bine. Dacă ar fi să definesc poporul francez, aș pune semnul egal între ei și ideea de toleranță și respect. Sperăm ca anul viitor să-i găzduim noi pe ei”, a spus Laura Rus.

Prietenii, teatru, excursii, mâncare

„A fost o experiență inedită, pe care aș repeta-o oricând, știind că, cel puțin acolo, mă așteaptă oameni de calitate, oameni buni, oameni care s-au comportat foarte frumos și de care ne-am despărțit cu ochii în lacrimi”, ne-a spus Karina Andreea Chivu, clasa a VIII-a „Eu pot să spun că m-am simțit ca în tabără, având în vedere programul. Dimineața repetam pentru spectacolul de la sfârșitul săptămânii. A fost o experiență foarte frumoasă faptul că am jucat pe scena unui teatru, în fața unui public, și într-o limbă care nu este limba noastră maternă. La fel a fost și în cazul celorlalte activități, a trebuit să comunicăm între noi și am legat prietenii, pe care sperăm că o să le păstrăm. În a doua parte a zilei aveam, de multe ori vizite, excursii, și, pe lângă, obiectivele din Paris, cum e Turnul Eiffel, de care toată lumea vorbește, am văzut și alte lucruri interesante. Am văzut obiceiurile lor, cum mâncau, ce mâncau, cum vorbesc, cum comunică. De exemplu, au foarte multe feluri de mâncare la fiecare masă și mănâncă puțin din fiecare”, ne-a spus Crișan Ioana Maria, clasa a VIII-a.