S-a inaugurat Casa Apei, simbol al unei tradiții seculare

Casa Apei din Târgu-Mureş, dedicată reţelelor de apă-canal, a fost inaugurată miercuri, 28 septembrie, în prezența directorului economic al Companiei Aquaserv, Sorin Lazăr, a consilierului personal al primarului municipiului Târgu-Mureş, Claudiu Maior, a directorului Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, ing. Ioan Mihail Blaga, și purtătorului de cuvânt al Aquaserv, Nicu Tomulețiu, alături de alți invitați de seamă.

Pe lângă abordarea tehnico-istorică, Casa Apei promovează, sub deviza ”Drumul spre civilizaţie”, importanţa vitală a apei pentru dezvoltarea comunităţilor sub toate aspectele. În plus, spațiul în care este amplasată este ca o mică oază liniștitoare în care oricine se poate refugia.

Într-o xilogravură din anul 1821, este înfățișată faimoasa fântână cântătoare, construită după planurile lui Bodor Peter, rămasă în memoria posterității drept ”Fântâna lui Bodor”. Fântâna aduna apele de pe colina cetății, punând în funcțiune un mecanism care cânta. Este prima formă de captare și distribuire publică a apei în Târgu-Mureș.

Scurt istoric

Alimentarea cu apă în Târgu-Mureş are o tradiţie de peste un secol, fiind una dintre cele mai vechi din România. În perioada 1907-1913 a fost construit şi pus în funcţiune primul sistem de producere şi distribuţie a apei potabile, format din puţuri de apă, conducte de apă şi de canalizare, clădirea administrativă, Uzina de apă, Staţia de Epurare, bazine de acumulare şi staţii de pompare.

În anul 1908 se construieşte prima Uzină de Apă, având o capacitate de 28 litri/secundă și sunt construite reţeaua de alimentare cu o lungime de 39 de kilometri și două bazine de acumulare, unul în strada Verii de 900 metri cubi şi altul la liceul militar (actuala Universitate de Medicină şi Farmacie) de 100 metri cubi.

Între anii 1909 – 1911 se construieşte reţeaua de canalizare a oraşului, cu o lungime de aproximativ 34 kilometri, fiind proiectată şi construită prima staţie de epurare amplasată pe strada Libertăţii.

În anul 1944, atât staţia de epurare, cât şi uzina de apă sunt minate de trupele germane în retragere. Ambele sunt distruse, iar alimentarea cu apă a oraşului este întreruptă timp de două luni. Patru ani mai târziu, intră în funcţiune noua Uzină de Apă, reconstruită după distrugerea din `44, cu o capacitate maximă de 12.000 metri cubi/zi. Între anii 1970 – 1974 se demarează construcţia noii Uzine de Apă. Proiectul prevede 3 module cu o capacitate de 400 litri/secundă/modul, primul modul intrând în funcţiune în 1974.

Între anii 2001 – 2003, Aquaserv câştigă o finanţare nerambursabilă, din partea UE prin intermediul programului ISPA, în valoare de 20,9 milioane euro, pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare.

Tradiție seculară în slujba comunității

În anul 2008, sistemul de alimentare cu apă din Târgu-Mureș a împlinit 100 de ani de la înființare. Timp de un secol acesta a reprezentat o sursă de civilizație și dezvoltare pentru întreaga comunitate. Drumul parcurs de la Fântâna cântătoare a lui Bodor, la prima Uzină de Apă construită în aqnul 1908, și până la Operatorul Regional Compania Aquaserv de astăzi, reprezintă dorința mureșenilor de a trăi mai sănătos și mai confortabil. Compania Aquaserv este continuatorul acestei activități vechi de 100 de ani, iar întreaga experiență oferită de această tradiție secular este pusă, ca și acum 100 de ani, în slujba comunității.

Potrivit explicațiilor furnizate de gazde, clădirea în care se află acum Casa Apei este situată pe strada Verii, în clădirea uneia dintre primele staţii de pompare pentru apa potabilă, în aceeaşi curte cu unul dintre primele bazine de acumulare construit în anii 1908-1909. Pe lângă clădirile în sine, numeroase exponate (pompe, ţevi, unelte, agregate, aparate hidrotehnice de măsură, capace de canal, fotografii, hărţi, proiecte) pot fi admirate aici, atât în interior, cât şi în grădina exterioară, amenajată sub forma unui parc. Vizitarea este gratuită.