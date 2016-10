Descoperiți destinul Annei la Muzeul de Etnografie

Cu ocazia celei de a VII-a ediții a “Zilelor Ţinutului Secuiesc” Secţia de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Judeţean Mureş îşi aşteaptă vizitatorii în Palatul Toldalagi, joi, 20 octombrie, ora 10:00 cu expoziția „Anna. Destin de femeie în secolul XX”. Expoziția “Anna. Destin de femeie în secolul XX” prezintă evenimentele istorice ale secolului al 20-lea (perioada interbelică, epoca comunismului, colectivizarea, perioada post-comunistă), – care au schimbat viața tradițională – prin prisma rolurilor și destinelor femeii, prin principalele etape ale vieții omenești (copilărie, adolescență, mariaj, bătrânețe) și prin (contextul) material, economic, social, cultural și ideologic al perioadei. Vizitatorul are prilejul de a cunoaște, rând pe rând, două destine, două strategii de viața ale femeilor de la țară (1) o fată după ce a rămas însărcinată ajunge la periferia societății locale, iar în final ajunge la oraș să lucreze ca muncitoare în fabrica de textile; (2) o fată după ce a rămas însărcinată încearcă să evadeze din lumea satului, devenind o scurtă perioadă servitoare la o familie bogată de la oraș, apoi revine în satul ei natal, devenind cea mai devotată activistă a colectivizării. ”Câte vieți avem noi, muritorii ? Sau câte vieți am putea să avem ? Câte povestiri de viață avem când reflectăm asupra existenței noastre, când ne amintim de propria istorie a vieții ? Câte istorii de viață diferite pot povesti despre noi cei care își aduc aminte de noi ? Să nu căutați răspunsuri în expoziție, să formulați întrebări. Întrebări pe care de obicei ni le punem în momentele de cotitută ale vieții, întrebări care preced deciziile noastre: pe unde să o iau, care este calea mea, ce va fi cu mine ? Apoi sunt întrebările care urmează deciziilor: pe unde am luat-o, de ce am optat pentru această cale. Unde am ajuns ? De ce am ajuns să fiu ceea ce sunt astăzi, de ce s-au întâmplat toate acestea cu mine ? Expoziția noastră, dintr-o perspectivă etnografică, se poate considera puțin neobișnuită. Între timp, reprezentanții știnței și cercetătorii etnografiei așteaptă răspunsuri de la noi, fapte, date reale, relaționări, analize etnografice, ne confruntăm și noi cu întrebările formulate înainte de luarea deciziilor. Ce avem de spus și despre ce, și cum analizăm. Întrebări noi și decizii noi apar în labirintul cunoașterii, care nu se termină niciodată. Am îndrăznit să ne ”jucăm” cu cunoașterea noastră profesională și personală despre lume , despre soarta omului”, afirmă organizatorii expoziției.

Cum trăia ? Cu ce se ocupa ?

Expoziția prezintă evoluția rolului femeilor în societatea secuiască din secolul al XX-lea, iar pe de altă parte vrea să ilustreze contextul primordial al acelor obiecte care sunt prezentate în diferite muzee de etmografie și care ilustrează viața unei persoane. ”Puteam să alegem o persoană existentă, reală, a cărei viață să o prezentăm, cât mai realist, cât mai autentic. Dar am creat-o pe Anna, o persoană care n-a trăit niciodată, dar ar fi putut trăi. În strategiile ei de viață ne recunoaștem în diferite scenarii. Sunt momente de viață pe care mulți dintre noi le cunosc. Putem spune că am ales din mai multe vieți reale, dar nu am făcut o medie. Nu acesta era scopul nostru. Am aranjat încăperile cu obiecte etnografice. Imaginați-vă că ne însoțiți pe parcursul cercetării de teren, când intrăm în încăperi necunoscute, într-o casă unde familia nu mai există. Ne uităm împrejur prin mobilier, textile, obiecte personale, fotografiile de familie și ne punem întrebări : cine era cel care trăia aici ? Cum trăia ? Cu ce se ocupa ? Ce îl preocupa ? Oare ne-ar duce la disperare dacă ne-am da seama, că expoziția nu este despre Anna, ci despre noi ? Din contră, credem că ne-ar bucura, dacă ar fi chiar așa, exact acesta era scopul nostru. Nu dorim să vă ghidăm, ci să vă luăm cu noi unde ne ducem: în cercul magic de întrebări”, spun organizatorii expoziției „Anna. Destin de femeie în secolul XX”.

”Ia să vă încep să povestesc”

”…prin ce am trecut, în așa fel, încât vă spun doar primul adevăr, fără o boabă de minciună ? Acum am vreme, cât lumea, ia să vă încep să povestesc. Cândva, dacă cineva va găsi acest text, va ști cum mi-am trăit eu viața, căci nu a fost deloc ușor, și dacă va învăța ceva din aceasta, va putea evita atâtea necazuri, prin care am trecut eu în cei 70 de ani”, își începe Anna povestea vieții pe care sunteți invitați să o descoperiți la Muzeul de Etnografie din Piața Trandafirilor. Evenimentul va fi deschis de un târg unde vor fi expuse produsele unor meşteri populari din judeţul Mureş și se încheie la ora 20:00 cu un concert acustic susţinut de formaţia Dzseztán. Expoziția „Anna. Destin de femeie în secolul XX” poate fi vizitată pe tot parcursul anului, prețul de intrare fiind unul modic, 6 lei pentru adulți, respectiv 3 lei pentru studenţi şi pensionari.