Rapița și soia, provocările anului pentru Teodor Vultur

Printre prezențele constante la simpozioanele organizate de Compania Dafcochim se numără și Teodor Vultur, primarul comunei Lunca, prezent în acest an la întâlnirea fermierilor găzduită de localitatea Sárvár din Ungaria.

”Ca de obicei impresiile după un simpozion Dafcochim sunt foarte bune. Evenimentele organizate de ei sunt la un nivel destul de ridicat, unde vin foarte multe firme care își prezintă produsele direct fermierilor. Pentru noi, cei care activăm în acest sector, este un lucru binevenit întrucât avem ocazia să luăm cunoștință cu multe produse noi, sau chiar cele vechi, și prin informațiile oferite fermierilor avem numai de profitat. Este binevenit un astfel de simpozion, și sperăm să ne întâlnim cât mai des. Important este faptul că simpozionul reunește foarte mulți fermieri, care deja ne cunoaștem, și schimbăm impresii legate de agricultură în general. Din prezentările făcute am aflat de ultimele noutăți, noi suntem interesați de cât mai multe culturi. Cum culturile păioase, grâul, orzul, de regulă sunt culturi aproape nerentabile în zona noastră, atunci ne orientăm spre rapiță, soia, chiar floarea soarelui. Prin ceea ce s-a prezentat, sunt producții bune cu prețuri mult mai bune decât la păioase”, a precizat Teodor Vultur.

Orientarea spre cultura de rapiță și soia

Anul 2017 aduce noi perspective agricole pentru Teodor Vultur, informațiile primite în cadrul simpozionului oferindu-i soluții pentru aprofundarea de noi culturi, respectiv rapița și soia. ”Categoric, după acest simpozion putem pregăti mai bine campania de primăvară. Pentru mine personal, care mai fac și munca de administrație, unde am mai puțin timp să studiez despre agricultură, întâlnirea cu foarte mulți fermieri, cu oameni cu experiență din acest sector, cu firmele de inputuri, are o importanță foarte mare. Dovadă este și faptul că am participat la aproape toate simpozioanele organizate de Dafcochim, și atâta timp cât mai activăm în agricultură sperăm să mai participăm. Pentru anul 2017, provocarea cea mai mare este obținerea de producții mari, indiferent de ce cultură vorbim. Ca să ai profit trebuie să ai și producții mari. În ce mă privește, în acest an voi cultiva o suprafață destul de însemnată de soia. Totul depinde de cum iasă cultura din iarnă. Provocarea toamnei a fost rapița, iar pentru primăvară va fi soia. La rapiță am însămânțat 75 de hectare, iar la soia undeva la 25 de hectare. Pentru început consider că e suficient”, a punctat primarul comunei Lunca.