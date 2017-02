Povestea medicului rezident care luptă pentru dezvoltarea și promovarea medicinei de familie

Despre medicul de familie știm că este prima verigă în prevenția, diagnosticul și tratamentul oricărei posibile afecțiuni. Dr. Engya-Aniko Jakab este medic rezident în medicina de familie, anul III, și coordonează, din anul 2015, Grupul Tinerilor Medici de Familie din Regiunea Centru, fiind pasionată de această specialitate medicală, pe care s-a gândit să o aleagă încă din primul an de facultate. Medicul susține că medicina de familie este o specialitate grea, dar frumoasă și cu multe posibilități de dezvoltare profesională.

Grupul Tinerilor Medici de Familie a fost creat în anul 2011 sub egida Societății Naționale de Medicina Familiei și este locul de întâlnire al tinerilor medici de familie, fiind dedicat schimbului de idei, de experiență și de informații, având scopul de a dezvolta și promova medicina de familie. Într-un interviu, dr. Engya-Aniko Jakab ne vorbește de activitatea și obiectivele Grupului Tinerilor Medici de Familie.

Reporter: Doamna doctor, pentru început vă rugăm să ne prezentați Grupul Tinerilor Medici de Familie.

Dr. Engya-Aniko Jakab: Grupul Tinerilor Medici de Familie al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF) a fost creat în 2011, inițiatoarea grupului fiind dr. Raluca Zoitanu din București. Grupul este „locul de întâlnire al tinerilor medici de familie, rezidenți sau specialiști în primii cinci ani dupa obținerea specialității, dedicat schimbului de idei, de experiență și de informații, proiectelor noi, cu scopul de a dezvolta și promova medicina de familie.” Pentru înscrierea în grup și mai multe informații ne puteți contacta pe site-ul: http://www.snmf.ro/tineri sau pe grupul de Facebook: http://www.facebook.com/groups/tineriMF/.

Rep.: Sunteți coordonatorul Regiunii Centru. Câți membri sunt înscriși în Grup, în Regiunea Centru, și care sunt principalele activități pe care le desfășurați?

Dr. Engya-Aniko Jakab: Sunt coordonatorul Regiunii Centrale din anul 2015. Pe vremea mea, nu exista un coorodnator la Târgu-Mureș, iar eu am căutat pe internet din proprie inițiativă informații despre Grupul Tinerilor Medici de Familie. Din Regiunea Centru fac parte județele: Sibiu, Alba, Mureș, Harghita, Covasna. În această regiune, avem două centre universitare, la Târgu-Mureș și Sibiu. Momentan, eu sunt singurul coordonator în Regiunea Centru și avem două poziții vacante: o poziție vacantă de coordonator regional medici rezidenți – Sibiu și o poziție vacantă de coordonator regional medici specialiști în primii cinci ani după examen. Membrii grupului nu sunt împărțiți pe regiuni și nu vă pot da un nunăr exact pentru regiunea centrală. Înscrierea se face pe grupul nostru de Facebook, la adresa de mai sus, iar în grup avem în acest moment peste 500 de membri din toată țara. Eu sunt coordonatorul rezidenților și mă ocup mai mult de această parte. De când sunt coordonator am realizat o bază de date cu situația actuală a rezidenților din centrul universitar Târgu-Mureș pentru a comunica mai eficient.

Principalele activități pe care le desfășor sunt: promovarea în regiune a Grupului Tinerilor Medici de Familie și a activităților (diseminez informația prin afișe în spital și în Universitate, țin legătura cu rezidenții, le comunic despre conferințe și manifestări, iau legătura în fiecare an cu rezidenții noi și le vorbesc despre SNMF și despre Grupul Tinerilor Medici de Familie, respectiv burse și alte oportunități); colaborarea cu Asociațiile de Medicina Familiei, membre SNMF, din județele regiunii, iar aici aș preciza că Asociația Medicilor de Familie Mureș m-a sprijinit de la început; participarea la ședințele lunare ale grupului (se țin pe Skype o dată pe lună); organizarea unor întâlniri informale regionale ale membrilor Grupului; coordonarea și dezvoltarea unor proiecte județene și regionale dedicate membrilor Grupului; asigurarea legăturii între Grup și catedrele de medicina familiei din centrele universitare din regiune; colaborarea cu coordonatorul național al Grupului, dr. Raluca Zoitanu.

Rep.: Se pot înscrie doar medicii de familie?

Dr. Engya-Aniko Jakab: Problemele discutate pe Grupul Tinerilor Medicilor de Familie țin de specialitatea noastră, este un grup închis, unde doar cu acordul administratorului se poate intra. Nu se percepe cotizație.

Rep.: Care sunt obiectivele Grupului în perioada următoare?

Dr. Engya-Aniko Jakab: În perioada următoare, ne propunem: promovarea specialității în rândul studenților și a rezidenților, dezvoltarea grupului, selecționarea de noi coordonatori, dezvoltarea specialității, prezentări la conferințe și manifestări medicale și informarea rezidenților și a tinerilor specialiști în primii 5 ani de practică despre noutăți.

Rep.: Vă rugăm să ne faceți o scurtă prezentare a dumneavoastră. De ce ați ales medicina de familie?

Dr. Engya-Aniko Jakab: Numele meu este Jakab Engya-Anikó, sunt din Hoghiz județul Brașov, însă de opt ani locuiesc la Târgu-Mureș. Sunt medic rezident în medicina de familie, anul III (ultimul an), iar în această toamnă voi susține examenul de specialitate. Am absolvit Universitatea de Medicină și Famacie Târgu-Mureș în anul 2014, după care, în toamnă, am susținut examenul de Rezidențiat, unde am obținut un punctaj mare de 839 de puncte, punctajul maxim pe Târgu-Mureș fiind de 927 de puncte. Am ales această specialiate spre surprinderea colegilor mei. În anul meu medicina de familie s-a ales cu punctaj mare. M-am gândit să aleg această specialitate încă din primul an de facultate. Consider medicina de familie o specialitate grea, dar frumoasă, cu foarte multe posibilități de dezvoltare profesională.

În anul 2016, am avut ocazia să particip la Conferința Europeană a Medicilor de Familie (WONCA – Organizația Europeană a Societăților de Medicina Familiei), organizată la Copenhaga. Am câștigat o bursă oferită de Vasco Da Gama Movement, modelul european al Grupului Tinerilor Medici de Familie. Cu această ocazie, am vizitat un cabinet de medicină de familie din Copenhaga și a fost o experiență de neuitat din care am învățat foarte multe lucruri. Îi încurajez pe toți să aplice la astfel de burse și să se implice în activitatea asociației și a grupului. În asociație, m-am simțit ca într-o familie de la început, fiind susținută de către membri.

Mulți oameni nu știu că medicina de familie este la fel ca pediatria sau cardiologia, o specialitate de sine stătătoare și deseori putem auzi: „nu merg la medicul de familie, merg la specialist”, dar și medicul de familie este specialist. Un medic de familie învață zece ani pentru a deveni specialist în medicina de familie. Șase ani de facultate și patru ani de pregătire în Rezidențiat. Ca noutate, s-a introdus din toamnă. Până acum pregătirea era de trei ani. Citatul meu preferat despre medicina de familie este: „medicina de familie este meseria cel mai ușor de făcut prost și cel mai dificil de făcut bine” – Professor Dennis Pereira Gray.