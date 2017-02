“De la jurist la nomad digital”: Cum să câștigi bani în timp ce călătorești

Jurnalul de călătorie “De la jurist la nomad digital” semnat de Andrada-Melitte Bunuș continuă în această săptămână cu un subiect inedit, cel al banilor, mai exact cum să câștigi bani în timp ce călătorești. După experiențele trăite în Thailanda, Indonezia și Malaezia, Andrada vine cu câteva sfaturi despre cum să depășești lipsa banilor într-o călătorie.

Unul dintre subiectele comune a multor mesaje pe care le-am primit și cauza pentru care mulți nu călătoresc sau călătoresc foarte puțin este lipsa banilor. Asta este pentru că multe persoane consideră că dacă au mai mulți bani, pot călători mai mult. Afirmația asta e doar parțial adevărată. Într-adevăr,atunci când ai bani reușești să îmbini atât confortul cât și călătoriile, ceea ce sună ideal pentru unii. Uneori însă, mici compromisuri nu strică, mai ales pentru că așa înveți ce este cu adevărat important în viață. Și așa ajungi să realizezi că important este să ai o baie cu un duș, fără să mai conteze că este doar a ta sau o mai împarți cu alte 6 persoane. Iar acum îți voi spune un mic secret: cu cât călătorești mai mult, cu atât ai nevoie de tot mai puțini bani, pentru că ajungi să înveți cum să îți gestionezi bugetul. De când călătoresc am întâlnit foarte multe persoane care făceau bani în timp ce călătoreau. Întrebarea firească pe care mi-o puneam mereu era „De unde și cum fac să aibă bani ?” M-am confruntat cu întrebarea asta cel puțin 6 luni, timp în care am întrebat în stânga și în dreapta, am ascultat și am căutat informații pe care le-am structurat. Așa că astăzi, revin cu o listă de 15 modalitați prin care poți câștiga bani în timp ce călătorești, listă prin intermediul căreia vreau să te învăț că singura armă de care ai nevoie pentru a câștiga bani este determinarea.

1. Predă limba engleză

Dacă vorbești engleza fluent, ai foarte mari șanse să faci bani în timp ce călătorești. În Asia spre exemplu, există o mulțime de școli, familii sau oameni de afaceri care sunt interesați să învețe limba engleză.

2. Resorturi, Hoteluri și Hosteluri

Există multe hosteluri în care poți munci câteva ore pe zi în schimbul unui pat și al unei mese. (Amintește-ți că mâncarea și cazarea sunt cei mai mari consumatori de bani). Nu știu dacă ajungi să câștigi bani efectiv, dar este o bună modalitate de a economisi bani. Tot ce trebuie să faci este să mergi la recepția hotelului și să îi întrebi dacă sunt interesați de voluntari. Vei fi surprins de cât de multe răspunsuri pozitive vei primi. Resorturile și hotelurile sunt într-o continuă căutare de persoane vorbitoare sau nevorbitoare de limbă engleză. Pentru asta, ele pun la dispoziție joburi pe diferite poziții: front desk, restaurant, curățenie, etc.

3. Culege fructe

Culesul de fructe este unul dintre cele mai comune modalități de a câștiga bani pentru backpackeri. De obicei, țara preferată este Australia, pentru că salariile sunt mari. Dar nu uita că și Europa are plantații de căpșuni, struguri, mere, etc.

4. Freelancer Online

Dacă ai experiență în web design, programare, domeniu juridic, scris, sau orice altă muncă administrativă, ar trebui să acorzi o șansă site-ului Elance.com Este o platformă care conectează freelancerii cu companiile care sunt interesate să lucreze cu ei.

5. Blogging & Travel Writing

Chiar atunci când călătorești, nu trebuie neapărat să ai un blog de călătorii. Poți să începi cu orice tip de blog: fashion, health, sport, etc. Importantă nu este neapărat nișa, ci faptul ca acest blog să îți aducă venituri. Ca șiTravel Blogger, îți spun că este destul de greu să câștigi bani mulți din asta. Vestea bună este că nu este imposibil. În spatele visului de a munci din Bali sau de a dormi în hotel de nu știu câte stele, sunt multe ore de stat cu laptopul în brațe, multă muncă, multe e-mail-uri. Cu blogging-ul, trebuie să știi că veniturile sunt generate din reclame, vânzări afiliate, proiecte, sponsori, etc. Însă, înainte de asta ai nevoie de audiență, iar ca să ai audiență, ai nevoie de muncă.

6. Vinde Online

Ai fost într-o anumită destinație și crezi că o carte, un produs, un serviciu poate fi interesant și de folos pentru cineva? Ai produse handmade ? Vindele! Partea bună este că nu trebuie să îți faci neapărat un site ca să le vinzi, ci există platforme precum eBay sau Olx unde poți să îți vinzi produsele.

7. Coafor, masaj

Dacă ești coafeză, manichiuristă sau ești specializată în masaj, am o veste bună și pentru tine. Există foarte multe persoane interesate de astfel de servicii. Trebuie doar să printezi niște fluturași despre tine și serviciile tale și să îi împarți pe la cafenele, hoteluri, săli de fitness, etc.

8. Bartending/Café/Restaurant

Barurile și cafenelele nu mor niciodată, ele fiind într-o căutare continuă de personal. Localurile turistice sunt mult mai ușor de găsit, iar de obicei nu se cere să ai prea multă experiență. Mai mult, odată ce câștigi experiență ca ospătar, vei găsi tot mai multe oportunități de job-uri.

9. Predă

Ești pasionat de chitară, surf sau de yoga? Acum e momentul să faci bani predând hobby-urile tale, pentru că una dintre modalitățile de a câștiga bani în timp cecălătorești este să muncești ca instructor independent. Poți preda clase de pilates, yoga, zumba, dans, sau chiar ca instructor personal dacă ai experiența necesară.

10. Fotografiile

Dacă ai talent la fotografii, poți să îți încarci fotografiile Shutterstock.com iar cei care sunt interesați de ele vor fi nevoiți să plătească o anumită sumă de bani ca să le descarce. Mai mult, poți scrie unor reviste de călătorii sau unor companii care sunt interesate de fotografii.

11. Vas de croazieră

Să călătorești prin lume în timp ce lucrezi pe un yacht privat este o modalitate genială de a vedea câteva locuri exotice. Masa, cazarea și transportul sunt asigurate, așa că este și o modalitate perfectă de a economisi.

12. Busking

Ai vreun talent? Desenezi, cânți la un instrument, dansezi, faci tatuaje? Poate să fie orice talent! Cunoscută sub denumirea de busking, performanța stradală este modalitatea prin care poți câștiga bani de la turiști. Nu se câștigă foarte mulți, însă suficienți cât să îți cumperi ceva, să mănânci și să dormi într-un hotel. Apropo, am întâlnit un cuplu din Rusia care au început să călătorească pe la sfârșitul anului 2015 și trăiesc doar din busking.

13. Babysitting

Multe familii au nevoie de babysitter, pentru că vor să își îngrijească copiii sau să îi învețe o limbă străină. Pentru asta, trebuie uneori să gătești, să scoți copilul de la școală sau poate să îl ajuți la teme, în schimbul unei camere, mese și al unui venit suplimentar. Este o modalitate foarte bună de a trăi într-o țară străină, de a învăța o limbă străină și de a experimenta cultura diferită, în timp ce faci bani.

14. Pet Sitting

În schimbul serviciilor tale de îngrijirea animalelor de companie primești cazare și masă gratuită. Nu este neapărat o modalitate de a câștiga bani, dar este o formă bună de a economisi bani.

15. Fă voluntariat

Așa cum îi spune și numele, voluntariatul nu îți aduce bani, însă te ajută să economisești, primind cazare și masă în schimbul serviciilor tale. Site-ul pe care eu îl folosesc și îl recomand este Workaway.com.

Sper că lista de mai sus ți-a fost folositoare și te-am ajutat să realizezi că de fapt, nu e atât de greu să călătorești precum credeai. Și amintește-ți, nu te grăbi, călătorește încet.

Andrada-Melitte Bunuș