FOTO – VIDEO: Sighișoara Business Event 2017, la borna 6

Ne-am întors la întretăierea iernii cu primăvara la Sighișoara, la Business Event 2017, petrecerea organizată de Consiliul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (CLIMM) din municipiul de pe Târnava Mare. Câteva sute de doamne și domni din afacerile sighișorene s-au sărbătorit pentru rezultatele din 2016 și privesc cu încredere sau cu moderație spre viitor. Business Event 2017 a fost colorat cu muzică și bucate pe alese.

De trei ani, cum se dezgheață vremea, semn de primăvară și pentru afaceri, ne dăm întâlnire cu oamenii de afaceri din Sighișoara la deja tradiționalul Business Event, organizat de Consiliul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (CLIMM) din Sighișoara, prin grija inimoșilor Minoriu Neagu și Ștefan Schuller, președintele și vicepreședintele consiliului.

Și în acest an, la Restaurantul Imperial, câteva sute de doamne și domni întreprinzători din Sighișoara au fost întâmpinați cu zâmbete de către cele două gazde la intrare, un gest de apreciere și de mulțumire pentru că rezistă în afaceri și susțin prin taxele și impozitele plătite, prin locurile de muncă pe care le-au creat și le creează, prin proiectele de responsabilitate socială pe care le sprijină comunitatea locală să se dezvolte.

“Pe lângă misiunea noastră pe care ne-am asumat-o de a promova interesele IMM-urilor din Sighișoara în relația cu autoritățile locale și centrale, de a aduce în prim-plan idei și actiuni care ar putea îmbunătăți viața în oraș, cred că acest eveniment de tradiție, ajuns la a șasea ediție, este binevenit, pentru că ne putem spune ofurile, planurile într-un cadru mai relaxat”, ne-a spus Minoriu Neagu, care și-a asumat și în acest an cu seriozitate, dar și cu umor rolul de amfitrion al Business Event 2017.



“Suntem interesați ca majoritatea IMM-urilor să facă parte din CLIMM, astfel am avea o forță mai mare de a influența deciziile autorităților, decizii care ne vizează. Business Event reprezintă un bun prilej pentru a discuta și acest aspect cu oamenii de afaceri din oraș”, a completat Ștefan Schuller.

Pentru CLIMM, 2016 a însemnat mai multe proiecte, dar unul dintre cele mai importante a fost legat de parteneriatul cu Fundația ADEPT și Mihai Eminescu Trust în organizarea Târgului de Produse Tradiționale, dialogul cu noile autorități locale pe tema impozitelor și taxelor locale, a strategiei de dezvoltare a municipiului sau, punctual, pe marginea neajunsurilor legate de infrastructura edilitară, curățenie etc.

Cum a fost 2016 pentru afacerile sighișorene

Pentru oamenii de afaceri sighișoreni sau pentru companiile de utilități, 2016 a fost un an bun.

Sucursala Sighișoara a Companiei Aquaserv, spre exemplu, a încheiat câteva proiecte finanțate din fonduri europene și are deja altele în proiect.



„În 2016 am obținut rezultate foarte bune, în creștere față de anii trecuți, chiar și partea de profit a fost în creștere față de anul trecut. În primul rând mă aflu aici pentru că din cei 6000 de clienți pe care îi avem, 600 de clienți sunt IMM-urile, deci 10 %, cu care colaborăm foarte bine și sunt oameni corecți. De obicei avem probleme cu firme care vin din altă zonă a țării și nu cu sighișorenii”, ne-a declarat Emil Fabian, directorul Sucursalei Sighișoara a Companiei Aquaserv.

Pentru turismul din zona Sighișoarei, 2016 a presupus dezvoltarea unor noi proiecte, însă și investiții în modernizarea infrastructurii de cazare și alimentație publică.

“A fost un an normal, un an în care am putut și să creștem, sperăm ca 2017 să fie un an și mai bun. Pentru 2017 ne-am propus să creștem calitatea în favoarea clienților noștri, a turiștilor noștri”, a punctat Nicolae Lazăr, proprietarul Domeniului Dracula Daneș.



De 25 de ani pe piață, Elsig Computers a profitat de noile măsuri fiscale.

“Ca realizări, 2016 pot să îl consider mai slab decât 2015 în ceea ce ne privește, atât din punct de vedere al cifrei de afaceri cât și al profitului. Trebuie să recunosc că ne-au fost de ceva ajutor modificările legislative care au implicat schimbarea cotei de TVA, pentru că am avut destul de mult de lucru cu casele de marcat și acest lucru s-a simțit”, a subliniat Adrian Eftimie, proprietar Elsig Computer.

Voie bună, muzică de calitate și bucate pe alese

Acum că am dat Cezarului ce e al Cezarului să ne întoarcem la petrecerea elegantă de sâmbătă seara.

Amfitrionul Minoriu Neagu le-a mulțumit participanților, în stilul său mucalit, invitându-l pe Lucian Goga, prefectul județului Mureș, să le adreseze câteva cuvinte participanților.

“Mă bucur din nou că suntem împreună la Sighișoara, la cea de-a șasea ediție a acestui frumos eveniment, felicitări organizatorilor pentru că știu că nu le este deloc ușor să organizeze acest eveniment. Știam multe despre Consiliul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii și înainte, acum știu și mai multe pentru că Sorin Savu, care este colegul dvs., este de ceva vreme directorul Cancelariei Prefectului și așa mai aflu și eu noutățile din Sighișoara. În această seară sunt deosebit de onorat că prof. dr. Horațiu Suciu este alături de noi, că ne-a acceptat invitația, vă spun un secret, este de ieri în Sighișoara, și vă mai spun un secret, înainte de începerea evenimentului, mi-a spus că are mai mulți prieteni în Sighișoara decât în Tîrgu Mureș”.

Prefectul Lucian Goga a amintit de vizita Ambasadorului Republicii Belarus în România, Andrei Grinkevich, care a lansat o invitație oamenilor de afaceri mureșeni de-a vizita și a stabili relații de business cu omologii bieloruși.

Protopopul Sighișoarei, Ovidiu Dan, a rostit o rugăciune și a binecuvântat evenimentul ca apoi să trecem la cele lumești – muzică, bucate alese și pe alese, dans.

Organizatorii ne-au oferit un mixaj foarte interesant muzical, de-a lungul serii fiind îmbinate și combinate clasicul cu muzica din filme, folk-ul cu disco, muzica de petrecere cu cea ușoară.

Seara a fost deschisă de Cvartetul târgumureșean ArteMiss, alcătuit din Irina, Anamaria, Ilka și Szidonia. Absolvente de Conservator și angajate ale Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureș, cele patru s-au reunit în Cvartetul ArteMiss în 2015, iar de atunci (în)cântă atât cu partiturile de muzică clasică, cât și cu antrenanta muzică din filme. De la soundtrack-ul din Nașul până la cel din Ultimul Mohican a fost plăcere în a le asculta.

Sighișoreanul Adrian Ivanițchi ne-a reamintit că folkul nu moare niciodată, iar Mircea Baniciu și ale sale piese care rezistă peste timp nu au făcut decât să întărească această axiomă.

Radu S Band și-a intrat în rolul de entertainer foarte bine, în Restaurantul Imperial răsunând de la muzica disco la cea de petrecere și ușoară spre deliciul participanților stârniți astfel la dans. Petrecerea s-a întins până spre dimineața.

Dacă om fi uitat ceva, ne revanșăm în edițiile viitoare ale Zi de Zi și Ziarul Mureș, pentru că avem câteva interviuri la cald de la Business Event 2017.

Ligia VORO