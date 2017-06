Centrul Regional Târgu-Mureş al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane şi Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş au iniţiat Planul de Acţiune Comun pentru prevenirea traficului de persoane în rândul minorilor şi tinerilor din municipiul Târnăveni.

Întâlnire cu 600 de elevi

Astfel, sub sloganul „Informăm, ca să protejăm!”, specialiştii Centrului Regional Târgu-Mureş şi consilierul desemnat de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş au discutat cu aproximativ 600 de elevi ai mai multor unităţi şcolare din municipiul Târnăveni, respectiv Colegiul Tehnic, Liceele „Constantin Brâncuşi ”, „Andrei Bârseanu” şi Şcolile Gimnaziale „Vasile Moldovan” şi numărul 3, despre elementele infracţiunii de trafic de persoane, fiind aduse în atenţie modalităţile de racolare, profilul traficantului, tipurile de exploatare şi cauzele care favorizează racolarea tinerilor de către cei care exploatează persoane. „Cei 40 de profesori prezenţi şi ei la activităţi, au fost încântaţi de această acţiune, fiind interesaţi să aibă elevi cât mai bine informaţi care să fie astfel, protejaţi. Activităţile au avut la bază faptul că minorii şi tinerii fac parte din categoria vulnerabilă la traficul de persoane, fiind o pradă uşoară pentru cei care, sub diferite pretexte, îşi racolează victimele. Din această perspectivă, interacţiunea cu aceştia a presupus şi prezentarea măsurilor de protecţie care pot fi luate individual, dar şi cu sprijinul instituţiilor abilitate, pentru evitarea victimizării. Grupul ţintă s-a implicat activ în discuţiile purtate, înţelegând cât de importantă este informarea corectă pentru a-şi proteja propria viaţă, realizând că traficul de persoane este vinovat de producerea multor drame în întreaga lume. Am reuşit să spulberăm mitul conform căruia „traficul de persoane există doar în filme”, prin exemplificarea unor cazuri din evidenţa Centrului Regional Târgu-Mureş”, a precizat comisar şef de poliţie Cristina Zaharia – coordonator al Centrului Regional Târgu-Mureş al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane.

Primăria Târnăveni, partener de încredere

Potrivit reprezentantei Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, Planul de Acţiune Comun a vizat şi consolidarea relaţiei cu specialiştii din cadrul Primăriei municipiului Târnăveni, fiind organizată o şedinţă de lucru cu personalul specializat, având în vedere faptul că identificarea şi asistenţa acordată unei victime a traficului de persoane presupune o cooperare între mai mulţi furnizori de servicii specializate.

„Acest lucru este important pentru că le permite acestor specialişti identificarea timpurie a unui copil posibil traficat, dar şi luarea imediată a măsurilor de reintegrare socio-psihologică a minorilor, victime ale fenomenului în discuţie. Toate aceste activităţi au fost de natură a întări colaborarea instituţională şi schimbul de date şi informaţii dintre Centrul Regional Târgu-Mureş, autorităţile publice, partenerii instituţionali şi societatea civilă, pentru o reacţie rapidă şi eficientă la identificarea unei victime a traficului de persoane”, a subliniat comisar şef de poliţie Cristina Zaharia.

Alex TOTH