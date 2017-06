Mureşenii, invitaţi să dezlege misterul din „Camera Roşie”

„Ai camera roșie a lui Cristian Crey. Însă acum el e în pericol! În camera lui de joacă sexuală, BDSM, s-a întâmplat un suicid… sau poate a fost crimă! Acceptați să aflați adevărul, înainte ca poliția să ajungă?” Acesta este îndemnul cu care pasionaţii de jocuri care au vârsta peste 18 ani sunt invitaţi să viziteze, timp de o oră, „Camera Roşie” – „Red Room”, spaţiu recent amenajat în incinta clubului Le & Le Games de pe strada Artei nr. 3 din Târgu-Mureş. Valics Lehel, proprietarul clubului Le & Le Games, ne-a oferit mai multe informaţii despre acest joc interactiv destinat adulţilor, implementat în premieră în judeţul Mureş.

Reporter: De unde ideea de „Cameră Roşie – Red Room?

Valics Lehel: Ideea la „Red Room” mi-a venit din faptul că cele mai vândute jocuri la magazin şi cele mai populare jocuri în club sunt jocurile care sunt peste 18 plus, Activity Club Edition şi Cărţi Anti Homosapiens (CAH RO). Am zis că noua cameră ar trebui să se bazeze pe ideea de „50 de umbre ale lui Grey”, dar să facem o cameră puţin altfel, în care oamenii să descopere o crimă sau suicid. Dar camera are şi o tematică de cameră de sex, în care jucătorii pot vedea chestii care în viaţa reală poate doar şi-au imaginat, dar nu le-au văzut niciodată. Poate prin faptul că văd şi astfel de jucării le condimentează acasă viaţa sexuală, cam asta e ideea. Vrem să arătam oamenilor că există şi asa ceva, iar ei să aleagă până unde vor implementa acasă, până unde vor condimenta viaţa lor sexuală. Că în mintea lor după ce văd camera, poate se aprinde un bec, şi spun asta după ce am arătat camera la multă lume, care mai umblă pe la club, şi toti au avut efectul de „wow, ce tare e!”. Trebuie însă să precizez că în cameră participanţii sunt monitorizaţi cu camere de securitate, deci nu pot face ce vor, sunt limite. Ei doar trebuie să descopere o crimă sau un suicid şi să extragă din cameră elemente.

Rep.: Cât durează „o tură” de „Red Room”?

V.L.: O oră! E un nou tip de distracţie să fii închis într-o cameră o oră şi să scapi de acolo. Oamenii nu ştiu ce e cu acest joc şi poate din cauza asta nici nu se îngrămădesc să participe. E un tip de distracţie în care intri „într-un film”, cu personaje pe care trebuie să le joci, un fel de role-playing.

Rep.: Câte camere de evadare aveţi acum?

V.L.: Avem două camere, una cu “Red Room”, cea nouă, şi una mai veche care e Game Master AI (AI = inteligenţă artificială – n.a.), deja cu peste 100 de grupuri într-un an şi ceva.

Rep.: Câte camere de evadare sunt amenajate în judeţul Mureş?

V.L.: Alte camere de evadare în Târgu-Mureş din păcate nu mai sunt. Cred că la Sighișoara mai este, dar nu sunt sigur. Şi zic din păcate, pentru că astfel de camere nu sunt concurente, ci se ajută una pe alta. De exemplu, în Cluj sunt multe, pe diverse teme, cam 40 de camere, iar în Bucuresti peste 100. În Mureş cred că suntem doar noi. Au fost două tentative în Târgu-Mureș, dar din păcate ambele s-au închis.

Rep.: Dar „camere roşii”, sunt multe în România?

V.L.: Una la Târgu-Mureș şi una la Bucureşti. Altele nu mai sunt în Europa, iar cameră aşa de mult dusă către ce s-a văzut în film nu este. Poate am dus totul un pic către extrem, în sensul că în cameră este un stâlp al infamiei şi Crucea Sfântului Andrei, şi multe obiecte specifice camerelor de acest gen.

Rep.: Pentru dumneavoastră, aceste activităţi sunt un hobby sau un business?

V.L.: Este un hobby care deja devine un business. Ar fi cazul, după opt ani…

Rep.: Ce tarif percepeţi pentru o oră în „Camera Roşie”?

V.L.: Preţul de acces pentru „Red Room” este de 160 de lei pentru un grup alcătuit din două – patru persoane, sumă în care este inclus şi un cadou din partea casei.

A consemnat Alex TOTH