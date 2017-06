Incendiu la izolaţia unei conducte de transport hidrogen a Secţiei Amoniac III a Azomureş

Un incendiu izbucnit duminică, 25 iunie, la izolaţia unei conducte de transport hidrogen de la Secţia Amoniac III a Combinatului Azomureş din Târgu-Mureş a pus în alertă autorităţile, însă intervenţia rapidă a echipelor de pompieri aparţinând combinatului şi a celor militari a făcut ca zona să nu fie evacuată.

„La o conductă de hidrogen a apărut undeva o fisură, s-a aprins izolaţia, începutul de incendiu a avut loc undeva la 20 de metri deasupra solului, în momentul de faţă s-a oprit alimentarea conductei cu hidrogen iar incendiul a fost lichidat. Am avut resurse ISU şi de la Combinat, s-au luat măsuri de oprire a presiunii şi a instalaţiei, în momentul de faţă nu mai sunt probleme. Iniţial a fost oprită deschiderea Promenada Mall şi a staţiilor de carburanţi din zonă, am vrut să oprim şi circulaţia (pe Drumul European E60), dar nu mai sunt niciun fel de probleme. Acum, împreună cu cei de la Azomureş cercetăm cauza producerii incendiului. Nu am luat măsuri de evacuare, totul este sub control, din primul moment serviciul voluntar al Azomureş şi colegii noştri au luat măsuri la locul intervenţiei. Am alertat întreg efectivul unităţii, activităţile au intrat în normal şi la Mall şi la benzinării”, a declarat pentru Agerpres, general Dorin Oltean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş.

Potrivit generalului Oltean, incendiul s-a manifestat pe izolaţia conductei pe circa 4 metri, iar ISU Mureş a intervenit cu trei autospeciale cu praf.

(Sursa: www.agerpres.ro)