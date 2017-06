11 cupluri de aur premiate la „Târgul fetelor”

A devenit deja o tradiție ca de „Târgul fetelor” Primăria și Consiliul Local al comunei Gurghiu să premieze cuplurile de aur care împlinesc o jumătate de secol de căsnicie. Nu a făcut excepție nici ediția din acest an, când 11 cupluri au primit recunoașterea din partea primarului comunei, Laurențiu Boar. „Eu am deja 28 de ani de căsătorie pe care îi împlinesc în acest an, care se împlinesc de fiecare dată de Festivalul Văii Gurghiului. Cu cei pe care îi premiem în acest an, care au împlinit 50 de ani de căsătorie, am povestit cu majoritatea dintre dânșii și mi-au spus că s-au cunoscut la acest târg al fetelor, fapt pentru care am gândit în urmă cu ceva ani ca ei să fie premiați aici, în locul unde s-au cunoscut”, a precizat primarul Laurențiu Boar. Cele 11 cupluri premiate au fost familiile Ioan și Ruxandra Pop, Leon Ioan și Mărioara Dunca, Ioan și Elisabeta Orban, Dumitru și Angela Maria Todoran, Teofil Ioan și Maria Fola, Francisc și Margareta Daraban, Iosif și Estera Bocskoi, Ioan și Liuța Lăpușan, Ioan Savu și Maria Savu, Iosif și Ana Maria Menyhart, Ludovic și Berta Bocskoi.

Rugăciunea căsătoriților



La final, primarul Laurențiu Boar a rostit rugăciunea căsătoriților, în cinstea cuplurilor care în acest serbează 50 de ani de căsnicie. „Ajută-ne Doamne să ne amintim întotdeauna acea zi când ne-am cunoscut, și când am început să ne iubim. Ajută-ne întotdeauna să vedem binele în societate

și ajută-ne să putem împreună să rezolvăm necazurile. Ajută-ne să ne putem spune sentimentele reciproce și ajută-ne să ne putem cere iertare unul față de celălalt. Doamne, dăm în mâna Ta căsnicia noastră. Amin”, a spus primarul comunei Gurghiu.