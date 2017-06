Miss-uri de Mureş (6). Nancy Mariana Pop, viitoare actriţă-model în New York

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial inedit de interviuri realizate în perioada 2012-2017 cu cele mai frumoase mureşence, laureate cu titlul de Miss în cadrul unor concursuri de profil internaţionale, naţionale şi locale.

Este originară din Reghin dar locuieşte în SUA, ţară unde a reuşit să câştige, în anul 2011, titlul Miss Congeniality, în cadrul Miss Arkansas Teen SUA. Tânăra a împlinit 18 ani în august 2013, are 1,70 metri înălţime şi 58 de kilograme şi se pregăteşte pentru a deveni actriţă şi model în unul dintre cele mai metropolitane oraşe ale lumii. New York…

Reporter: Când ai plecat din Reghin în America?

Nancy Mariana: Am plecat din Reghin când am avut patru ani, dar am venit în fiecare vară să îmi vizitez familia, în Alba Iulia şi în Reghin.

Reporter: Cum a fost experienţa de la Miss Arkansas Teen SUA 2011?

Nancy Mariana: Am câştigat titlul de Miss Congeniality dintr-un grup de 40 de fete…

Reporter: Care este după părerea ta definiţia unei femei frumoase?

Nancy Mariana: Frumuseţea e o combinaţie de lucruri… Femeia ar trebui să aibă şi suflet bun şi respect pentru alţii, nu să fie cu nasul pe sus. Pentru mine nu contează ce culoare de păr sau ochi are cineva, ci important este ca acel cineva să zâmbească, iar zâmbetul să nu fie unul ironic şi artificial.

Reporter: Cum te menţii frumoasă, ai vreun secret?

Nancy Mariana: Îmi place să alerg sau să mă plimb cu câinele şi să mănânc mâncare proaspătă. Nu prea folosesc creme şi mă machiez rar. Folosesc ruj doar dacă e nevoie.

Reporter: Cu ce te ocupi în prezent?

Nancy Mariana: Din august 2013 sunt la o facultate din New York, unde învăţ actorie şi literatură engleză. De asemenea, încerc şi să primesc un contract de modelling în New York…

Reporter: Ce înseamnă pentru tine modelling-ul şi actoria?

Nancy Mariana: Îmi place modelling-ul pentru că simt că sunt creatoare de artă. Îmi place să produc imagini care înseamnă ceva pentru oameni, nu numai imagini „drăguţe”. Cu actoria… toată viaţa mea am vrut să devin actriţă. E ceva natural pentru mine şi e un fel de expresie artistică pentru că îmi place să împărtăşesc poveşti cu alţii.

Reporter: Care crezi că e cheia succesului?

Nancy Mariana: Cred că cheia succesului este de a încerca să obţii întotdeauna rezultate mai bune în ceea ce faci, să nu fii niciodată mulumit cu munca ta. E important să încerci mereu să îţi îmbunătăţeşti activitatea.

Reporter: Ce sfaturi ai pentru fetele care vor să devină Miss?

Nancy Mariana: Întotdeauna să fie ele însuşi, să nu renunţe niciodată şi să fie bune cu toată lumea! Un zâmbet frumos este cea mai potrivită armă!

Reporter: Ce calităţi ai? Descrie-te în câteva cuvinte…

Nancy Mariana: M-aş descrie ca dedicată, cu spirit artistic, plină de compasiune şi cum se spune în engleză „fun loving”, adică îmi place să mă distrez.

Reporter: Ai vreun model pe care vrei să îl urmezi în cariera ta?

Nancy Mariana: Îmi place foarte mult de Angelina Jolie pentru că ea balansează între actorie şi modelling şi are o familie foarte frumoasă.

Reporter: Ce proiecte de viitor ai? Vrei să revii în România?

Nancy Mariana: Aş vrea să revin în România, dar nu să stau permanent… M-am obişnuit deja prea mult cu America, însă îmi place foarte mult să vin în România. Sper să devin şi scriitoare. Am şi un blog, www.mcdonalds2manhattan.blogspot.com, unde scriu despre munca mea de aici, despre viaţa din SUA şi despre încercările mele de a deveni actriţă şi model.

A consemnat Alex TOTH