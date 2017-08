Parteneriate cultural-turistice pentru Judeţul Mureş

Două delegaţii ale unor judeţe din Ungaria înfrăţite cu județul Mureș s-au aflat în vizită la finalul săptămânii trecute. Este vorba despre delegația din judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg, care a sosit la deschiderea oficială a Vâltorii Mureşene și a petrecut două zile în județul Mureș, și delegația din județul Győr-Moson-Sopron a sosit vineri şi a stat până duminică.

„Cu ambele județe avem un parteneriat de mai mult de un deceniu, dar în ultimii ani nu au avut loc întâlniri bilaterale, așa că am decis să le invităm în județul Mureș, și să încercăm să revitalizăm aceste relaţii. La discuţiile preliminare am ajuns la concluzia că în principiu am putem colabora în domeniul cultural, astfel la întâlnirea curentă am discutat posibilitățile de organizarea unor programe culturale comune și a schimbului de experiență”, a subliniat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureş.

Schimb util de experienţă

Președintele Consiliului Județean a primit în mod oficial ambele delegații în Palatul Administrativ. La reuniunile de lucru au participat şi directorii unor instituții culturale subordonate: Soós Zoltán, directorul Muzeului Județean Mureş, Barabási Attila, directorul Ansamblului Profesionist „Mureşul” și Gavril Cadariu, directorul Teatrului pentru Copii şi Tineret „Ariel.”

În cadrul discuțiilor s-au prezentat delegaţiilor străine instituţiile culturale mureşene și activitățile lor, principalele atracții turistice ale județului Mureş, precum și funcționarea administraţiei locale. Pe lângă întâlnirile oficiale, invitaţii au avut posibilitatea să viziteze locațiile și evenimentele Festivalului Vâltorii Mureşene, au participat la tururi ghidate în Târgu-Mureş, Sovata şi în Valea Nirajului şi au vizitat câteva castele de pe Valea Mureşului.

„A fost un schimb util de experiență, pentru că am discutat despre multe domenii pornind de la achiziții publice, până la finanţări europene și proiecte culturale comune. În ceea ce privește cooperarea, în prima rundă am fost de acord să facem legătura între liderii instituțiilor culturale, iar în anul viitor, în funcție de posibilitățile noastre, vom invita la diferite evenimente ansamblurile de dans şi de teatru ale judeţelor înfrăţite. De asemenea, le-am menționat că vom înființa în curând o asociație de turism a județului Mureş, având în vedere că promovarea turismului este una dintre prioritățile judeţului pentru perioada următoare. Ambii delegaţii ne-au oferit ajutor în acest domeniu, deoarece au o experienţă bogată în domeniul turistic şi împărtăşesc cu drag experienţele pe care le au”, a declarat Péter Ferenc.

Judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg a fost reprezentat de președintele Consiliului Județean Seszták Oszkár, secretarul Papp Csaba și consilierul judeţean Kiss András, iar delegaţia din judeţul Győr-Moson-Sopron a avut printre membrii pe vicepreşedintele Ivanics Ferenc și consilierii judeţeni Szalay Imre și Valiczkó Mihály.

