Copiii au dat startul noului sezon de popice

Competiția Națională de Juniori Mici, titulatura sub numele care s-a desfășurat întrecerea de popice de la arena Electromureș din Târgu-Mureș a reunit la start copii între 10 și 14 ani de la cluburi din Cluj-Napoca, Satu-Mare, Ploiești, Hunedoara, Petrila, Iași și bineînțeles, ai clubului organizator. Acesta s-a prezentat la start cu un număr de 17 sportivi și a obținut aproape toate medaliile categoriei sub 12 ani. În prima zi a întrecerilor inițiate de către Federația Română de Popice pentru popularizarea acestei discipline în rândul celor mai tineri și-au disputat locurile pe podium cei de la categoria sub 14 ani. La această categorie au dominat ploieștencele de la Conpet Petrolul la fete, cu o medalie de aur și una de bronz, cucerite de către Letiția Ștefania Mihai și Daria Marin, cu rezultate de 495, respectiv 474 de popice doborâte. Medalia de argint i-a revenit Anei Balasiu, de la Siderurgica Hunedoara, care obținut un rezultat de 489 p.d. Următoarele două clasate au fost elevele antrenorilor clubului Electromureș, Orosz István și Seres Jozsef, care au ocupat locurile 4 și 5. Acestea au fost Szabó Julia și Ádám Erzsébet, cu rezultate de 468 și 464 p.d.

Pe podiumul băieților de sub 14 ani au urcat trei sportivi cu rezultate cu care pot evolua onorabil chiar în prima divizie, toți cu peste 500 de „bețe”. Prima treaptă a podiumului a fost ocupată de Flavius Marian, de la Siderurgica Hunedoara, cu 530 p.d., urmat de Răzvan Gyarmati Pintea (513 p.d.) și de Andrei Seliman, de la CFR Iași, cu 507 p.d.

Mureșenii au dominat la „categoria mezină”

În a doua zi a întrecerilor, cea a copiilor sub 12 ani au dominat mureșenii, îndeosebi la băieți, unde podiumul a fost integral al celor de la Electromureș. De remarcat faptul că primul clasat a obținut același rezultat ca și câștigătorul categoriei de vârstă superioară, rezpectiv 530 p.d. Acesta a fost obținut de către Fazakas Robert, care abia împlinise cu câteva zile înainte vârsta de 10 ani. El a fost însoțit pe podium de coechipierii Ferencz Botond, cu 493 p.d. și Szöcs Tamás (486 p.d.). La fetele de la aceeași categorie medalii au cucerit două sportive ale gazdelor, prin Diana Maria Stana și Kádár Nora, cu rezultate de 435, respectiv 426 p.d. Ele au obținut medaliile de argint și bronz, dar au fost devansate de clujeanca de la CFR Andreea Bordi, care s-a impus categoric, cu un rezultat de 488 p.d.

Un lucru îmbucurător este faptul că numărul copiilor care practică această disciplină de mare tradiție în Târgu-Mureș este în permanentă creștere, mulți dintre participanți aflându-se la prima întrecere oficială.