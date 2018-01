Acord de cooperare între Consiliul Tinerilor Maghiari (MIERT) şi UDMR

Share



Liderul UDMR, Kelemen Hunor, şi preşedintele Consiliului Tinerilor Maghiari (MIERT), Oltean Csongor, au semnat sâmbătă seara, la Târgu Mureş, un nou acord de colaborare în cadrul aniversării a 15 ani de la înfiinţarea organizaţiei de tineret.

„Am să semnez toate documentele care vor avea un conţinut pozitiv. Cel mai important lucru este că păstrăm această colaborare, să intre persoane tinere în această organizaţie, cei care doresc să muncească pentru comunitate, cei care sunt capabili să rămână pe poziţii în această lume competitivă, şi pe plan local şi pe plan naţional. Trebuie să reînnoim în fiecare an şi în fiecare lună această colaborare”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.

Preşedintele MIERT a declarat, pentru Agerpres, că se impunea semnarea unui nou acord întrucât ultimul a fost parafat în urmă cu cinci ani.

„În principiu, ideea principală a fost ca după 15 ani să semnăm încă o dată contractul, pentru că, dacă ne amintim, acum cinci ani a fost semnat contractul după zece ani, pentru că în UDMR a fost o schimbare, după Marko Bela a venit domnul preşedinte Kelemen Hunor. Acum, după cinci ani, am crezut că ar fi nevoie să vorbim puţin despre nişte chestii concrete, cum ar fi ce fel de proiecte vom face în următorii ani, care sunt priorităţile noastre ca asociaţie de tineret şi, ceea ce este foarte important, suntem în anul Centenarului. Noi credem că suntem nevoiţi să vorbim nu doar despre trecut, ci şi despre viitor. Acesta este ideea principală, să încercăm să lucrăm într-un fel ca dialogul dintre tinerii maghiari şi români să fie unul deosebit. În nouă puncte am început să concretizăm priorităţile noastre. Cu tinerii antreprenori o să avem nişte proiecte, în total sunt 80 de asociaţii de tineret din România dintre care sunt foarte multe care lucrează cu tineri din şcoli, care sunt în licee şi aşa mai departe. Avem proiecte bazate pe tinerii agricultori, pentru că sunt foarte mulţi tineri care locuiesc în mediul rural. Avem foarte multe relaţii internaţionale prin care putem să facem auzită vocea tinerilor maghiari din România”, a subliniat Oltean Csongor.

Acesta a arătat că generaţia tânără trebuie să aibă o motivaţie pentru a intra în politică şi pentru a-şi face vocea auzită, iar din acest motiv, MIERT încearcă să le ofere proiecte prin care pot relaţiona cu alţi tineri şi să îi încurajeze să îşi exprime opiniile.

Oltean Csongor a precizat că între propunerile MIERT care şi-au găsit rezolvarea printr-o lege este actul normativ prin care toate localităţile pot să îşi constituie bugete pentru tineret.

În cadrul aniversării a 15 ani de la înfiinţarea organizaţiei de tineret din cadrul UDMR s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Veresttoy Attila şi au avut loc talk show-uri la care au participat mai multe generaţii de tineri, începând cu cei care au pus bazele MIERT, în anul 2002, între care se regăsesc Kelemen Hunor, liderul UDMR, Porcsalmi Balint, preşedintele executiv, Kovacs Peter, fostul preşedinte executiv al UDMR, şi Marko Attila, care a prezentat un mesaj video, şi terminând cu generaţia actuală care conduce această organizaţie.

(Sursa: www.agerpres.ro)