Participarea municipiului Sighişoara la organizarea semifinalei Eurovision, în aer!

Cu trei zile înaintea ultimei semifinale a Eurovision România, consilierii locali ai PNL şi ai Uniunii Independente Pentru Sighişoara (UIPS) au împiedicat adoptarea proiectului de hotărâre prin care municipalitatea susţinea financiar acest eveniment.

Proiectul de hotărâre al CL Sighişoara privind finanţarea cu suma de 93.000 de lei a Semifinalei Eurovision România în Municipiul Sighişoara, în data de 18 februarie 2018, a fost respins în şedinţa extraordinară de joi, cei trei consilieri ai PNL votând împotrivă, iar cei 6 consilieri ai UIPS abţinându-se. Cele nouă voturi ale consilierilor PSD şi UDMR nu au fost suficiente, iar acest proiect de hotărâre a căzut la diferenţă de un vot.

Primarul municipiului Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, a declarat joi, pentru Agerpres, că la finalul şedinţei s-a iscat “un scandal monstru”, iar consilierii care au votat împotrivă şi cei care s-au abţinut “şi-au manifestat regretul şi uimirea pentru neadoptarea proiectului de hotărâre”.

În acest condiţii, Primăria Sighişoara caută cadrul legal pentru convocarea unei şedinţe de îndată a Consiliului Local Sighişoara, pentru vineri, întrucât din fondurile care trebuiau alocate de Municipiul Sighişoara urmau să fie finanţate serviciile de scenotehnică.

Potrivit scenariului manifestării, scena va fi inundată cu un spectacol de lumini şi grafică de la cei peste 100 de mp de ecrane LED şi 380 de mp de cortine LED instalate de organizatori.

La Semifinala Eurovision de la Sighişoara vor concura SAVE („All We Need”), Tomher Cohen („Baby You’re The Only One”), Sergiu Bolota („Every Little Thing”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Teodora Dinu („Fly”), The HUMANS („Goodbye”), Iliana („I Won’t Lie”), Evermorph („Live Your Life”), Alexandru Ungureanu („Sail With Me”), Manuel Chivari („Somebody To Love”), Maria Suciu („Sweet Nothing”) şi Denisa Trofin („Tears”), toate piesele fiind disponibile pe site-ul dedicat evenimentului http://eurovision.tvr.ro .

“Pentru că suntem la Sighişoara, spectacolul va fi deschis de Ordinul Paladinilor de Terra Medies, cavaleri şi domniţe ai cetăţii ce vor recrea atmosfera medievală pe scena Eurovision România. Direcţia 5 susţine un recital extraordinar pentru semifinala din Sighişoara. La show-ul care încheie seria semifinalelor Eurovision România, Marian Ionescu va avea un rol dublu. Artistul va juriza piesele intrate în concurs, iar trupa Direcţia 5, al cărei membru fondator este, va susţine un recital extraordinar. Pe o scenă amplasată în Piaţa Cetăţii, Direcţia 5 va interpreta hituri atât de iubite de public precum ‘Dacă ai şti”, „Povestea noastră”, „Şi ce dacă”, „Tot ce vrei” sau „O fată ca ea”. Alina Crişan, invitat special în cadrul recitalului, va cânta, alături de băieţii de la Direcţia 5, mai multe piese care au scris istorie în muzica românească. Recitalul va fi difuzat în momentul în care juriul se va retrage pentru a decide cine merge mai departe în concurs”, se precizează într-un comunicat de presă al TVR, organizatorul manifestării.

Show-ul va fi prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, iar Simona Boantă, jurnalist la TVR Târgu Mureş, va fi alături de concurenţi în Camera verde şi va surprinde emoţiile artiştilor.

Potrivit comunicatului, telespectatorii vor afla, pe 18 februarie, în direct, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21,00, cei trei finalişti ai semifinalei de la Sighişoara.

(Sursa: www.agerpres.ro)