Prefect de Mureş: “Cetatea Sighişoarei, construită de 800 de ani şi noi, în secolul XXI, nu găsim soluţii să o reparăm”

Share



Prefectul judeţului Mureş, Lucian Goga, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că pe fondul prăbuşirii unei porţiuni din zidul Cetăţii Medievale din Sighişoara şi iminenţa alunecării altor porţiuni de zid, a pregătit un ordin prin care o serie de instituţii cu atribuţii în construcţii, pe cultură şi administrative trebuie să găsească soluţii pentru repararea şi conservarea monumentului construit în secolul al XII-lea.

“În privinţa Cetăţii Medievale Sighişoara am fost informat că o porţiune de zid de aproximativ 5 metri s-a dărâmat. Am căutat sprijin la Ministerul Culturii, din păcate nu au fost făcuţi paşi înainte. Am convocat o reuniune la care a participat şi primarul din Sighişoara. Am stabilit ca prin ordin de prefect – vor fi cuprinse instituţii precum Consiliul Judeţean, Direcţia de Cultură, Primăria Sighişoara, arhitectul şef al judeţului, Inspectoratul de Stat în Construcţii – să găsim soluţii pentru restaurarea monumentului (…) Cetatea e un monument istoric construit în urmă cu 800 de ani şi noi, în secolul XXI, nu găsim soluţii să o reparăm şi să o conservăm. Nu sper în rezultate fantastice, dar fac cât îmi permit atribuţiile. Cred că lucrurile se pot face, dar trebuie să găsim pârghii, trebuie să găsim înţelegere la Ministerul Culturii, iar Primăria Sighişoara trebuie să găsească soluţii de finanţare în regim de urgenţă. Fiindcă repari o porţiune de zid şi cade alta. Acolo trebuie făcut un program de durată şi indiferent cine va fi la conducerea primăriei municipiului să facă acei paşi înainte”, a declarat Lucian Goga.

Prefectul a spus că a considerat necesar să facă acel proiect de ordin întrucât de la prăbuşirea unei porţiuni de 4,6 metri din zidul Cetăţii Medievale a trecut o lună şi că, deşi se cer avize în regim de urgenţă, acestea nu au fost emise.

Primarul municipiului Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, a declarat pentru Agerpres, că pe lângă porţiunea de 4,6 metri din Tronsonul 11 al Zidului Cetăţii Medievale, care s-a prăbuşit recent, mai există o porţiune de circa 10 metri, pe Tronsonul 7, care este în pericol de prăbuşire.

“Ceea ce s-a prăbuşit face parte din Tronsonul 11. În 2016, acest tronson a fost inclus Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice (PNR). Institutul Naţional al Patrimoniului urma să ne facă studiile pentru reabilitarea acestor ziduri, însă anul trecut, din păcate, nu au avut fonduri, dar le-au prins pentru acest an. Au fost aici, au constatat prăbuşirea a 4,60 metri din zid, au constatat că am izolat bine zona, am proptit zona afectată de o parte şi de alta ca să nu înainteze prăbuşirea. Urmează să se deplaseze la faţa locului o echipă de experţi, care să ne dea soluţia tehnică, întrucât proiectarea este extrem de dificilă: Mai avem o problemă pe Tronsonul 7 al Zidului, în spatele Bisericii Catolice, unde există pericolul prăbuşirii pe circa 10 metri. Am cuprins acest proiect pe finanţare locală, vrem să mergem pe proiectare şi execuţie. Aceste zone sunt mai periculoase. Aceeaşi situaţie gravă este şi acolo, la Biserică, de aceea am pus pe bugetul nostru, dar vom avea nevoie de sprijinul INP pe plan profesional şi ştiinţific”, a declarat Ovidiu Mălăncrăvean.

Din documentele vechi reiese că în jurul anului 1750, în locul în care s-a prăbuşit zidul Cetăţii Medievale exista o groapă de eroziune, iar lucrările edilitare de refacere au fost efectuate în anul 1858.

Cetatea Medievală a Sighişoarei a fost construită în secolul al XII-lea de coloniştii saşi şi purta denumirea latină de Castrum Sex, iar din 1999 a fost înscrisă pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO.

(www.agerpres.ro)