Înlocuitorul lui Mark-Christian Hermann în Consiliul Local Târgu-Mureş, anunţat de liderul POL

Liderul Partidului Oamenilor Liberi (POL), Dan Maşca, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, numele înlocuitorului lui Mark-Christian Hermann, care şi-a dat demisia din funcţia de consilier local la finalul şedinţei Consiliului Local Târgu-Mureş din data de 22 martie 2018.

“Sunt onorat să anunț că Tatar Lehel a acceptat să meargă în CL Tîrgu Mureș și să preia poziția de ales local. Îi mulțumesc lui Mark Christian Hermann pentru prestația sa unică și extrem de valoroasă ca ales local și sunt sigur ca unicitatea, tinerețea și competența lui Lehel va aduce un alt plus, o altă diferențiere în bine, a consiliului local tîrgumureșean. Personalitățile, seriozitatea lui Pápai László Zsolt și Lehel vor fi complementare celor a lui Györfi Julia şi Mark, iar per ansamblu comunitatea tîrgumureșeană va avea mult de cîștigat. Cu siguranță Laci și Lehel vor avea tot suportul Juliei și al lui Mark, plus suportul subsemnatului si al altor colegi și tîrgumureșeni interesați de buna guvernare a comunității, folosind valoarea inestimabilă a unor oameni, adică libertatea”, a precizat liderul POL.

(Redacţia)