„Let’s Do It, Romania!”, un succes pe toate planurile

Share



Cu toate că, conform spuselor lui Dănuţ Ştefănescu, director executiv Agenția de Protecție a Mediului Mureş, județul Mureș este un județ în general curat, voluntarii „Let’s Do It, Romania!” au reușit să strângă un număr impresionant de gunoaie: aproape 19.000 de saci.

Conform datelor actuale, fără a lua în calcul multe organizații maghiare care încă nu au luat parte la recensământul activității, 10.816 voluntari au participat la strângere de gunoaie pe raza județului Mureș. Cu pornire de la Sala Polivalentă, „Let’s Do It, Romania!” a acoperit mai multe zone din oraș, cu o concentrare mai mare de forțe în cele trei zone principale: strada Plutelor, liziera pădurii din calea Sighișoarei și Belvedere și zona spital spre SMURD. Toate localitățile s-au organizat independent, curățind zonele între orele 9:00 și 15:00 cum a fost stabilit înca dinainte. Ba chiar unii au devenit foarte inventivi și au găsit metode alternative de a strânge gunoaie. Spre exemplu, cei de la Outdoor Experience s-au făcut voluntari ad-hoc și au mers cu caiacul pe râul Mureș să strângă gunoiul ce plutea pe apă.

Mulți voluntari entuziaști și plini de energie

„Let’s Do It Romania este o inițiativă foarte interesantă, foarte importantă pentru oraș și pentru țara noastră. Consider că foarte mulți ar trebui să ne implicăm în curățarea orașului. Trebuie să avem grijă de orașul nostru și de țara noastră. E prima dată când particip la „Let’s Do It, Romania!”, dar am participat în Cluj la o activitate de curățare a orașului organizată de universitatea Babeș-Bolyai. Acolo erau implicați mai mult studenții și școlile, iar aici e implicat tot orașul, toată lumea indiferent de vârstă sau de profesie” ne-a spus Andreea Nistor, studentă la Cluj. Ea a aflat de această activitate de pe Facebook și de la prieteni și s-a gândit să se implice ca și voluntar, însă a primit ocazia să intre în organizare și a acceptat-o cu bucurie.

Pe strada Plutelor am dat și de subprefectul județului Mureș, Nagy Zsigmond. „Instituția Prefectului a fost prima instituție din județ care a fost partener la această acativitate organizată de organizația „Let’s Do It, Romania!”. Noi am pus la dispoziția lor logistica necesară pentru a disemina informația, am făcut adrese și comunicate către toate cele 102 de UAT-uri și am dat locație pentru conferința de presă și alte activități de organizare. Nu am făcut-o doar pentru că era o obligație de-a nostră, ci pentru că considerăm și eu personal consider că este o zi deosebit de importantă pentru că formează un spirit de echipă și o conștiință pentru curățenie, nu doar cea fizică, ci și curățenia psihică. Eu consider că e un loc bun de socializare, de a cunoaște pe celălalt și de a conștientiza că e mult mai ușor să arunci o hârtie decât să o ridici de pe pământ. Eu consider că activitatea asta în județul Mureș, cu toate că nu s-a mai organizat din 2008, s-a organziat doar ad-hoc la nivel local, va fi o activitate reușită” spuse el, aflat la fața locului îmbrăcat lejer, cu mănuși, gata să dea o mână de ajutor. Angajații Instituției Prefectului au fost și ei invitați să participe, iar unii din ei chiar s-au prezentat, fiind dispersați în mai multe locuri în funcție de nevoi.

Chiștoacele de țigări, campioane la a fi aruncate pe jos

Ioan Iacob Netea, voluntar și membru JCI Târgu-Mureș spune că cel mai mult a strâns de pe jos șervețele și chiștoace de țigară, făcând parte din echipa care a curățat malul Mureșului de pe strada Plutelor. „Aș recomanda lumii să nu se aștepte ca lucrurile să se întâmple, ci inițiativa să vină de la ei. Dacă ei nu pun mâna și strâng, fac curățenie și nu își fac locul unde locuiesc, țara, orașul, curate, să nu se aștepte ca alții să o facă” a spus acesta.

Coordonatorul județean „Let’s Do It, Romania!”, Nicoleta Simion, este optimistă și crede că acțiunea a fost un succes. „Am început la ora 8 și jumătate – 9, iar fiecare localitate s-a organizat între 8:00 și 11:00 cum a dorit, avem cam 40 de primării, UAT-uri care au aderat campaniei noastre, și mai multe școli decât primării, ele susținându-ne foarte mult. Eu consider acțiunea un succes, un succes datorită faptului că au venit oamenii. Lăsând imperfecțiunile când vine vorba de organizare sau vreme care ne-a dat un pic de emoții cu 10 minute de ploaie, eu zic să vedem părțile bune. Cea mai mare concentrare de forțe a organizatorilor a fost la pornire, la Sala Polivalentă unde din păcate ne-am suprapus cu un eveniment și a fost un pic de disconfort, dar s-a rezolvat. Eu cred că se simte toată lumea bine la evenimentul nostru. De asemenea, am dat fiecărui coordonator de grupuri numărul de telefon al unei persoane de la Salubriserv ca să nu fie probleme după. Dacă nu reușesc să colecteze tot sâmbătă, ei vor continua zilele următoare. Noi am promovat evenimentul și am dorit ca lumea să iasă pe 15 septembrie pentru a strânge volumul de saci colectați, dar în primul rând pentru conștientizare și puterea noastră de cetățeni cumulată toată într-o singură zi” a spus Nicoleta Simion.

Unul dintre cei prezenți la datorie pe strada Plutelor încă de la primele ore a fost directorul executiv al Agenției de Protecție a Mediului Mureş, Dănuţ Ştefănescu. „De la 9 dimineața am început să adun deșeuri, le-am adunat selectiv, pe două grupe, peturi și aluminiu și alte deșeuri: hârtie, tot ce s-a găsit pe aici. Pot să spun că deșeuri sunt mult mai puține ca în alți ani, zonele sunt mult mai curate, mai există, bineînțeles, dar nu mai este acea mizerie generalizată care era acum 5-6 ani. Din punctul de vedere al Agenției pentur Protecția Mediului, principalele puncte de colectare, și aici nu vorbim de depozitele ilegale de deșeuri, vorbim de locuri unde sunt împrăștiate deșeuri, se află în zonele în care lumea merge la iarbă verde, liziera pădurilor, malurile cursurilor de apă, marginea drumurilor și să nu uităm parcările. Acestea, care de obicei nu arată bine, au stăpân care ar trebui să se ocupe de curățenia acestor drumuri” a precizat acesta. Întrebat ce le-ar recomanda celor care merg la picnic, deși există legea picnicului care interzice acest gen de adunări în locurile care nu sunt special amenajate, el spune că nu este nimic deosebit de spus. „Să se distreze, dar când termină acest picnic, să aibă un sac la ei să strângă toate resturile și să le ducă acasă să le pună în ghena de gunoi. E cel mai simplu lucru și de bun simț” a precizat el. Situația cu deșeurile nu este totuși atât de rea în județ, și după curățarea depozitelor de deșeuri de la Sânpaul, aceasta s-a îmbunătățit considerabil. „Mai apare mizerie în zonele rurale, lumea încă nu s-a obișnuit, deși există salubrizare care le ia gunoiul, ei plătind acest serviciu, oamenii încă îl duc în zonele știute de demult unde se duce dintotdeauna gunoiul” a spus acesta.

Încă avem probleme cu colectarea selectivă

O problemă la care încă mai avem mult de lucru din punctul de vedere al directorului APM Mureș, este o colectare selectivă ca la carte. „Județului Mureș îi lipsește implementarea în totalitate a planului integrat de gestiune a deșeurilor. Nu avem o colectare selectivă propriu-zisă așa cum ar trebui, încă acea parte nu este implementată. Noi sperăm ca anul acesta Consiliul Județean să implementeze și această parte prin operatorii pe care îi vor numi pe raza județului Mureș. Avem depozit ecologic, avem operatori de salubrizare, dar colectarea selectivă nu putem spune că merge la un nivel acceptabil”. Întrebat ce putem face cu molozul din pădure care provine de la case, Dănuţ Ştefănescu a fost clar în părerea sa. „În momentul de față nu există un depozit de deșeuri din demolări, inerte. Din păcate va trebui municipalitatea și celelalte orașe să rezolve această problemă prin crearea unui spațiu unde cetățeanul care demolează ceva la casă, la apartament, să aibă unde duce aceste deșeuri. Vorbim despre moloz, tencuieli, faianță spartă care nu prea este unde să fie duse” a spus el.

Vom avea o statistică completă abia într-o săptămână-două, dar din entuziasmul celor prezenți pe care am avut ocazia să-i întâlnesc, indiferent de cifre și dacă s-a atins acel 5% din județ, operațiunea din această sâmbătă poate fi numită cu siguranță un succes.