FOTO: Sărbători feerice la Târgul de Crăciun din Târgu-Mureș

Share



În 6 decembrie, conform tradiției, în centrul municipiului Târgu-Mureș s-a dat drumul iluminatului festiv într-o atmosferă de sărbătoare, cu Piața Trandafirilor închisă circulației rutiere.

O schimbare importantă în acest an o reprezintă adăugarea unui nou spațiu festiv în Piața Teatrului și a unei scene în fața statuii ecvestre a lui Avram Iancu care va rămâne permanent în luna decembrie în Piața Trandafirilor, primăria promițând concerte în fiecare zi. În consecință, Târgu-Mureșul a dat drumul oficial unui Târg de Crăciun, târg care oferă distracție și spectacol vizitatorilor până în noaptea de Revelion, când va concerta Inna.

Zeci de căsuțe cu produse specifice

La acest târg de Crăciun puteți găsi orice, începând de la decorațiuni de sărbători, produse artizanale perfecte pentru un cadou de sărbători, până la zeci de mâncăruri și băuturi care vă vor delecta zilnic papilele gustative și vă vor încălzi în serile reci de iarnă.

De asemenea, copiii pot merge la căsuța moșului ca să facă poze cu acesta și să îi spună ce își doresc să primească de Crăciun.

Primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, a urcat pe scenă pentru a transmite câteva cuvinte celor prezenți chiar înainte de a porni iluminatul festiv.

„E o mare bucurie pentru mine. Știți foarte bine că una dintre cele mai mari plăceri este să văd că Târgu-Mureșul este viu. Trăiește și se manifestă, români și maghiari, așa cum cred că trebuie să arate într-un oraș viu. Iată că copiii reușesc acest lucru și pentru ei vă felicit, vă doresc să aveți noroc de ei, să vă bucurați de copiii dumneavoastră pentru că știu că știți să îi îngrijiți, iar noi ne străduim alături cu cei din primărie să facem orașul să fie atractiv, drăguț și primitor. Căsuțele care le vedeți, alaltăieri erau lemn verde în munte și în loc să fie exportate, mai bine sunt la îndemâna dumneavoastră. Îi felicit pe toți cei care am reușit să punem bradul și în acest an. E un brad din Târgu-Mureș, el nu avea altă șansă decât să cadă, și decât să cadă, mai bine îl admirați dumneavoastră. A crescut în curtea celor de la Aquaserv și pe nebăgare de seamă, am reușit să vi-l aducem în centru. Vă doresc sărbători fericite, să aveți tot ce vă trebuie încât să bucurați copiii cu ceea ce doresc ei. Noi rămânem aceeași constanți în ceea ce înseamnă sărbătorile de iarnă, atât Crăciunul, cât și celelalte manifestări cu tot cu revelion. Vă aștept totdeauna cu aceeași bucurie. Multă sănătate vă doresc la toți, sper ca luminile să stea aprinse, dacă arde vreun bec, să spuneți că-l vom înlocui degrabă. Să creem feeria de lumină spre bucuria copiilor și spre bucuria dumneavoastră deopotrivă. Vă mulțumesc mult și vă doresc seri plăcute. Târgu-Mureșul este un oraș frumos, pe care știu că îl iubiți și mereu ne străduim să vi-l aducem așa cum e”, a spus primarul.

Pe lângă primar, pe scenă au urcat fetele de la Palatul Copiilor conduse de Mihaela Codreanu care au dansat pe Jingle Bells. Tot atunci au urcat și două fete care au interpretat colinde în limba română și maghiară. Bineînțeles, așteptatul serii a fost Smiley, iar mulțimea prezentă la concert a fost mult mai mare decât de obicei, spectatorii declarându-se încântați.

De-a lungul lunii decembrie, sărbătorile vor fi completate de Patinoarul din Parcul Municipal pentru o experiență completă.