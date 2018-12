Violențe la un gimnaziu din Târgu-Mureș! Poliţia, sesizată prin 112!

Share



E un fenomen care din păcate se petrece de cel puțin un an de zile, respectiv îi implică pe copiii provenind din categorii defavorizate, cu domiciliile în străzile Dealului și Băneasa din Târgu-Mureș și care, prin comportamentul lor agresiv creează probleme la școală.

Directoarea Gimnaziului ”Serafim Duicu”, Irina Vidrăsan, precizează că a primit sesizări de la cadre didactice, elevi și părinții acestora, ca urmare a conflictelor repetate, constând în bătăi, înjurături, scuipat sau furturi de obiecte. Conducerea școlii a solicitat prezența unui punct fix de lucru în școală pentru pază și protecție, dar răspunsul a fost negativ, din lipsa efectivelor de polițiști, inexistența contractelor cu firme de pază, Jandarmeria având de acoperit o altă zonă a orașului.

”Școala noastră se confruntă, într-adevăr, cu o situație aparte datorită faptului că există comportamente violente, fizice și verbale, din partea elevilor de etnie rromă. Din cauza acestor comportamente, părinții copiilor români și maghiari își duc copiii de la noi de la școală, îi orientează spre alte școli. Am făcut solicitări multiple, din păcate am fost refuzați motivându-se că nu există nici contracte cu firme de pază, nici polițiști destui, nici jandarmeria care are alte zone de acoperit în ce privește ordinea publică”, a declarat directoarea şcolii.

Părinții clasei a V-a au depus o sesizare direcțiunea școlii, solicitând să-i mute pe copiii romi într-un alt corp de clădire, altfel își vor transfera copiii la alte școli.

Inspectorul școlar general al judeţului Mureş, prof. Ioan Macarie, susține că e foarte greu de intervenit când părinții nu se implică în viața școlară a copiilor lor agresori, fiind și ei la fel de violenți, iar situația poate oricând să degenereze.

”Acestea sunt condițiile sociale în care trăiesc acești copii. S-au luat măsuri de monitorizare permanentă, dar se pare că ne este din ce în ce mai greu, pentru că în permanență este chemată Poliția, mai aplică amenzi, mai fac referate, dar e foarte greu. Este o școală extrem de frumoasă și bine pusă la punct. Vom încerca să vedem, poate să îi speriem cu Poliția, nu știu, să găsim alte metode”, a declarat prof. Ioan Macarie, care a remarcat faptul că este foarte greu atunci când părinții nu se implică în viața școlară, iar copilul e știut că este oglinda părinților.

Structurile de ordine publică cunosc situația

Polițiștii locali de la Târgu-Mureș fac tot ce depinde de ei, a asigurat șeful acestei instituții, Ioan Damaschin.

”Din partea noastră, a Poliției Locale, desfășurăm toate activitățile necesare, să nu avem incidente pe acea linie. Am anunțat și poliția națională, monitorizăm zona respective și ținem legătura cu conducerea școlii, cu care chiar în cursul săptămânii am purtat discuții”, a declarat Ioan Damschin.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureș, Ramona Varodi, a arătat că ultima sesizare din această lună, sosită prin apel de urgență 112 în data de 7 decembrie de la Gimnaziul ”Serafim Duicu”, a fost un caz clar de agresiune.

”Colegii s-au deplasat la fața locului au stabilit că era vorba de o minoră de 7 ani, elevă în clasa pregătitoare, care pe fondul unui conflict spontan a agresat trei minori, elevi în cadrul aceleiași unități de învățământ, din clasa a IV-a respectiv a V-a. Polițiștii s-au sesizat din oficiu, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire și alte violențe, precum și amenințare, dar părinții minorilor în cauză nu au depus plângere”, a declarat Ramona Varodi.

Toți factorii implicați, sesizați de părinții copiilor agresați, sunt de acord că este necesară o întâlnire a Primăriei, polițiilor locală și municipală, a Inspectoratul Școlar și a Jandarmeriei, spre a se coordona acțiunile lor și a găsi soluții, atât în acest caz cât și pentru siguranța generală a elevilor din Târgu-Mureș. S-a reliefat faptul că nu este normal să se motiveze non-stop că legea nu ajută, că nu au ce măsuri să aplice, că oricum nu este respectată, cei vinovați fiind minori. Aceste lucruri îi vor pune pe părinți în situația de a-și face singuri dreptate, ceea ce este de nedorit într-un stat de drept.

În Școala Gimnazială “Serafim Duicu” Târgu-Mureș, cinci clase funcționează cu elevi integral de etnie rromă.

V. OANCEA