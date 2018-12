Primele nume anunțate la AWAKE 2019: Netsky, JP Cooper, De Staat, Triggerfinger și AJ Tracey

Share



AWAKE anunță primii artiști din line-up-ul celei de-a treia ediții. Netsky, JP Cooper, De Staat, Triggerfinger și AJ Tracey vin la cel mai important festival boutique de muzică și arte contemporane din România. AWAKE se extinde în 2019 la 4 zile, între 15 – 18 august, pe spectaculosul domeniu Teleki din Gornești, Mureș.

Netsky este unul dintre cei mai populari DJi din lume, recunoscut pentru explorarea stilului liquid drum & bass, remixurile și colaborările cu artiști celebri ca Lost Frequencies, David Guetta sau Emeli Sande. Nelipsit de pe scenele celor mai importante festivaluri internaționale, Netsky ajunge pentru prima dată la AWAKE cu hit-uri ca “Rio”, “Thunder” sau “Memory Lane”.

JP Cooper este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de soul contemporani. Colaborarea cu Jonas Blue pentru piesa “Perfect Strangers” s-a clasat pe locul 2 în celebrul top UK Singles Chart, a cucerit instant inimile iubitorilor de muzică și milioane de vizualizări pe YouTube. A urmat hit-ul “She`s on my mind” și lansarea primului album în 2017, “Raised Under Grey Skies“.

Porția de rock este asigurată de trupa De Staat, un mix de rock alternativ, electronic și experiental. Cu show-uri live incendiare, De Staat a cântat în deschiderea unor trupe mari precum Muse și la festivaluri internaționale de top ca Glastonbury, Sziget și Lowlands.

Despre AJ Tracey, și el pentru prima dată în România, The Guardian spune că face parte din valul de artiști noi din festivaluri. Combinând muzica rap cu grime-ul, AJ Tracey își lansează albumul de debut pe 8 februarie 2019.

Triggerfinger este o trupă de rock adesea comparată cu formații precum Queens of the Stone Age și Led Zeppelin. Trupa a cântat în deschiderea legendarei formații The Rolling Stones, iar cover-ul acustic al celebrei melodii pop “I Follow Rivers” s-a bucurat de succes internațional.

Biletele sunt disponibile online pe IaBilet.ro, eventim.ro și tickets.awakefestival.ro, unde pot fi achiziționate la prețul Speed Bird de 169 lei incluzând camping.

(A.V.)