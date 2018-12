La mulți ani Ligia!

Share



Cu două zile înaintea Ajunului Crăciunului, în 22 decembrie, colega noastră Ligia Voro își aniversează ziua de naștere. Câți ani? Nu contează, cine vrea să știe, o întreabă, ea oricum este mereu tânără. Va răspunde probabil, are răspuns la orice. Este o zi care este considerată „istorică”, ziua în care sistemul comunist s-a încheiat în România, zi care a dat și numele unei străzi în Târgu-Mureș, dar nu numai. Pentru colega noastră ziua are o cu totul altă semnificație. Aflată înaintea sărbătorilor, când toată lumea se află în febra pregătirilor pentru întâmpinarea Crăciunului, Ligia nu-și poate sărbători așa cum și-ar dori aniversarea. Sau poate da, n-o vor mai deranja cu trasări de sarcini atâția, așa cum se petrece pe parcursul întregului an.

Colegă și prietenă totodată, Ligia este deseori „argintul viu” în cadrul colectivului, dar atunci când se concentrează la muncă, așa cum o puteți vedea în imaginea din ultima zi lucrătoare dinaintea Crăciunului, trebuie lăsată să lucreze.

Din partea întregului colectiv Zi de zi, cele mai calde urări de La mulți ani colega!