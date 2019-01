Cadou de suflet oferit de Celelalte Cuvinte fanilor din Târgu Mureș

Share



Trupa Celelalte Cuvinte revine la Târgu Mureș cu un nou concert live, de această dată cu prilejul unui moment aniversar dedicat primului album integral al formației, cel cu “pătrățele” cum mai este el cunoscut, care va putea fi ascultat integral cu ocazia concertului din Metal Bunker – Jazz & Blues Club, vineri, 25 ianuarie, începând cu ora 21:00.

Povestea albumului cu ”pătrățele”

De cele mai multe ori, primul album al unei trupe rămâne unul special, atât pentru artiști, cât și pentru fani. După mai bine de 31 de ani de la lansare, Celelalte Cuvinte cântă integral piesele de pe primul album al trupei, celebrul album “cu pătrățele”, apărut în 1987, la Electrecord.

Povestea albumului începe, de fapt, în 1984. Trupa înregistrează la Radio Cluj câteva piese, printre care şi “Iarbă prin păr”, care devine în scurt timp unul dintre cele mai mari hituri din istoria formaţiei şi a rockului românesc.

Apoi, la festivalul timişorean “TIM Rock” Celelalte Cuvinte este remarcată de Florian Pittiş şi, prin intermediul lui, banda cu înregistrările de la Radio Cluj ajunge la Bucureşti, unde devine o jumătate a L.P.- ului intitulat „Formaţii Rock Nr. 8”, album editat de Electrecord, în 1985. După doi ani, este lansat Celelalte Cuvinte I, primul material discografic aparținând în întregime trupei.

„Albumul cu pătrățele” și-a primit numele după ce prima variantă a coperții, realizată de Alexandru Andrieș, a fost respinsă de cenzura comunistă pe motiv că ar fi făcut aluzie la demolarea clădirilor vechi din București sau la cutremur. Prin urmare, Andrieș vine cu o altă idee grafică, mult simplificată, datorită căreia discul este numit și azi „albumul cu pătrățele”.

Remember ALTER-NATIVE 2014

Printre ultimele prezențe ale trupei Celelalte Cuvinte la Târgu Mureș a fost cea din toamna anului 2014, când a concertat în cadrul Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE . Atunci, Călin Pop, solistul trupei ne-a povestit câte ceva despre acest album, cu “pătrăţelele”, despre ce are el așa de special de continuă să fie ascultat cu drag și la peste trei decenii de la apariție. Mai mult decât atât, nu am ratat momentul și l-am întrebat de colaborarea cu Florian Pitiș la acest album, precum și povestea piesei „Dacă vrei”, una din compozițiile de referință de pe albumul cu ”pătrățele”

„Colaborarea cu Moţul Pitiş pe albumul cu pătrăţele a fost foarte simplă şi naturală, totul a venit de la sine. Pur şi simplu i-am arătat piesa care era gata făcută şi el urma să recite ceva. Noi nu ştiam ce. El pur şi simplu a venit cu câteva variante şi ne-a pus să alegem. Noi am ales poezia lui Elena Farago “Era o fîntînă”, recitată într-un stil foarte special , chiar pe ritmica piesei. Cât despre piesa “Dacă vrei”, are o poveste destul de specială . Am fost în vizită la basistul trupei care locuia în altă parte , ne întâlneam doar la repetiţii împreună la Casa Studenţilor unde executam repetiţii şi compuneam împreună. Am fost în vizită la el într-o garsonieră unde i-am găsit un caiet pe care l-am frunzărit aşa, fără voia lui. Brusc am dat de versurile piesei “Dacă vrei”, melodia nu o ştiam atunci şi mi-a plăcut foarte mult textul. Am zis să facem şi o melodie pe aceste versuri frumoase, el spunând că e o piesă folk făcută aşa, nu neapărat pentru o trupă. Eu am insistat foarte mult, mi-a şi cântat-o şi mi-a plăcut enorm de mult, şi uite aşa, la insistenţele mele piesa a ajuns în repertoriul trupei , eu adăugândui doar partea a doua, cea electrică. În plus, la Electrecord când am înregistrat piesa, pur şi simplu am dat întâmplător peste instrumentul numit celestă, căruia nu-i mergeau toate clapele, era defectă pe jumătate. Marcel Breazu care avea cunoştinţe de pian a făcut aproape pe loc acea improvizaţie care e între strofe , şi aşa a apărut forma finală a piesei “Dacă vrei” la Electrecord”, ne-a povestit Călin Pop.

„Cuvintele pe care le rostim ni se par prea puține pentru a exprima ceea ce simțim”, spun la unison Călin Pop, Marcel Breazu, Tiberiu Pop, Leontin Iovan şi Ovidiu Roşu, membrii trupei Celelalte Cuvinte, motiv să-i vedeți live în concert mâine seară. Așadar, vineri, de 25 ianuarie, ora 21:00, în Metal Bunker – Jazz&Blues Club se vor auzi celebrele piese Celelalte Cuvinte: Scrisori iubite, Un sfârșit e un început, Dacă vrei, La ceas târziu, În zori de zi, Fântâna suspinelor, Despărțire, Despre suferințe de iarnă , Iarbă prin păr , Caracteruri , O să am.

Biletele pentru concertul de vineri seara se pot cumpăra de la Casa Berii, la prețul de 35 de lei în presale și in seara concertului, la intrare, la prețul de 45 de lei.