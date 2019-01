Sergiu Papuc, opţiunea nr. 1 a PSD pentru Primăria Târgu-Mureş

Share



Preşedintele PSD Târgu-Mureş, senatorul Horea Soporan, a anunţat luni, 21 ianuarie, în cadrul emisiunii „Agenda de Mureş” realizată de jurnalistul Adrian Giurgea, că social-democraţii vor avea candidat propriu la alegerile locale din anul 2020, pentru funcţia de primar al „Oraşului trandafirilor”.

Soporan: „Sergiu Papuc, prima opţiune”

Potrivit liderului PSD Târgu-Mureş, prima opţiune pentru o candidatură la funcţia de primar o are actualul viceprimar al municipiului Târgu-Mureş, Sergiu Papuc.

„Noi sperăm în primul rând să facă o figură bună Sergiu Papuc. Mai întâi trebuie evaluat el, este prima opţiune pentru că este deja viceprimar şi pentru prima dată avem viceprimar. El trebuia până acum să lucreze, să se integreze în acest sistem de administraţie, cum funcţionează, să vedem ce îşi poate asuma, partea de care se ocupă, dacă va primi atribuţii – a primit atribuţii, şi acum, în funcţie de rezultatele lui, va fi evaluat şi el la un moment dat şi putem discuta după aceea concret”, a declarat Horea Soporan.

Liderul social-democraţilor din Târgu-Mureş a mai subliniat că în cazul în care alianţa PSD-ALDE se va menţine până în anul alegerilor locale, 2020, „PSD va avea întotdeauna candidat propriu”.

Papuc: „Până în 2020 îmi voi face datoria în administraţia publică”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, viceprimarul PSD al municipiului Târgu-Mureş, Sergiu Papuc, a precizat că deocamdată nu este interesat de nicio campanie electorală, ci de respectarea programului de guvernare locală propus târgumureşenilor în anul 2016. Totuşi, Sergiu Papuc a menţionat că în cazul în care sondajele de opinie îi vor fi favorabile, îşi va asuma o candidatură pentru funcţia de primar la alegerile locale din 2020.

„Fiind viceprimarul municipiului din partea PSD este firesc ca organele de conducere ale partidului şi membrii de partid să îmi ofere acest credit. Eu sunt consecvent programului de guvernare locală pe care l-am propus în 2016 târgumureșenilor. Cabinete şcolare – realizat, transport în comun civilizat, investiţii în educaţie – realizat, aici alocând cei mai mulţi bani din 1989 încoace, precum şi multe altele. Până în 2020 îmi voi face datoria în administraţia publică şi îmi voi aduce aportul pentru dezvoltarea şi deschiderea oraşului. Dacă acestea vor fi îndeplinite, iar sondajele de opinie vor arăta că sunt cea mai bună soluţie a Partidului Social Democrat, voi candida la această funcţie. Consider că voi avea suficientă experienţă pentru a putea duce la îndeplinire şi un astfel de mandat. Aşa cum am spus şi în campania din 2016, am venit la Primărie ca să ajut, şi nu ca să încurc. Pe mine nu mă veţi auzi să-mi fac campanie electorală în timpul mandatului de viceprimar. Aici fac administraţie şi ar fi păgubos să transformăm Primăria în câmp de luptă electoral”, a declarat Sergiu Papuc.

Alex TOTH