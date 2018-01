Maratonul de lectură „Citește-le tîrgumureșenilor!” a fost deschis de către Compania „Liviu Rebreanu”

Share



Cea de-a șasea ediție a Maratonului de lectură „Citește-le tîrgumureșenilor!” a fost deschis luni, 15 ianuarie, la ora 12.00 de către actorul Nicu Mihoc, Directorul artistic al Companiei „Liviu Rebreanu” a Teatrului Național Târgu-Mureș. Nicu Mihoc e îndrăgostit de poezie și a susținut un recital poetic pe texte de Ioan Es. Pop.

În continuare, actorul Ștefan Mura a ales să citească fragmente din proza eminesciană, omagiindu-l astfel pe marele poet care s-a născut în această zi, în anul 1850.

Tradiționalul Maraton de lectură „Citește-le tîrgumureșenilor” / „Olvass fel Marosvásárhelyért!” a marcat și în acest an Ziua Culturii Naționale și nașterea poetului Mihai Eminescu. Conceput pe durata a 12 ore, evenimentul se va încheia la miezul nopții, dar se va continua în 22 ianuarie, de Ziua Culturii Maghiare, când se va citi, de asemenea, timp de 12 ore, de la ora 12.00 la ora 24.00.

Evenimentul are loc la Biblioteca Fundației Studium Prospero, Str. Gen. Gheorghe Avramescu nr. 11.

„Orice chestiune care ține de text, de poezie, dramaturgie, roman, poveste, e foarte importantă. Omul, în general, nu își mai face timp pentru a lectura. Asta înseamnă intimitate, dar noi mai suntem intimi cu noi? Începe cu curățenia intimității tale. În momentul în care ai cartea sau laptopul în față și citești, cred că te îmbogățești foarte mult. Acolo sunt povești care au legătură cu viața ta, cu ce-ai văzut, cu ce-ai gândit, cu ceea ce-ai visat. Tot timpul trebuie să fim aproape de scris, să ne lovească cuvintele. Nu vezi că nu mai știm să vorbim? Lectura e pentru tine, pentru a te îmbogăți, pentru a te curăța, pentru a te spiritualiza. Eu am fost mereu pe drumul ăsta, al cunoașterii, așa am descoperit piese noi, oameni interesanți, poeți. Eu sunt îndrăgostit de poezie. Acolo e vorba de stare. Poezia nu se poate spune oricând, oricum. E nevoie de atmosferă, iar oamenii trebuie să fie pregătiți să o audă. De-asta se împletește bine poezia cu muzica. Poezia are muzicalitate, ritm, te duce departe” a declarat Nicu Mihoc.

Pentru cei care doresc să participe

Ca și la ediția precedentă a Maratonului de lectură, cititorii vor putea dedica rândurile pe care le citesc familiei, rudelor, prietenilor, cunoștințelor, concitadinilor sau altor persoane.

Echipa de organizare va pune la dispoziția celor care vor să citească o serie de cărți, dar cine dorește poate citi din propriile volume.

Cititorii care doresc să citească din propriile cărți sunt rugați ca volumul să fie din opera poetului Mihai Eminescu, a unui autor din Târgu-Mureș sau din județul Mureș, a unui autor român aniversat anul acesta (Ex. Ioan Slavici, Geo Bogza, Alexandru Vlahuță, Barbu Ștefănescu Delavrancea etc.) sau a unui autor maghiar din România a cărui lucrare a fost tradus în limba română.

Procedura de înregistrare este simplă: cei care doresc să participe se pot înscrie fie prin e-mail, la adresa citeste.mures@gmail.com, fie chiar la Biblioteca Fundației Studium, în ziua maratonului. De asemenea, echipa organizatorică recomandă cititorilor să-și anunțe participarea din timp, astfel nu vor fi nevoiți să aștepte ca să citească persoanele care s-au înregistrat deja. La înregistrare vor fi solicitate numele și prenumele, precum și ora estimativă la care se va citi.

Maratonul de lectură va putea fi urmărit în direct pe pagina de Facebook Citește-le Tîrgumureșenilor, www.facebook.com/citestele.

Andrei VORNICU