Handbalistele CS Olimpic, în fața unui nou test

În cadrul etapei a XVII-a a Diviziei A la handbal feminin, formația CS Olimpic Târgu-Mureș va susține sâmbătă, 10 februarie, de la ora 11.00, partida din deplasare cu FC Argeș Universitatea Pitești. Întâlnirea din Sala Universității din Pitești va fi un important „test de maturitate” pentru echipa alcătuită exclusiv din junioare târgumureșene. Cele două formații sunt despărțite în clasament de doar două locuri și o victorie în plus pentru piteștence, care au disputat însă un meci mai mult. FC Argeș se află pe locul 6, cu 6 victorii, un rezultat de egalitate și 7 înfrângeri, în timp ce mureșencele au obținut 5 victorii, tot un rezultat de egalitate și același număr de eșecuri. Evident, ambelor le-au fost anulate partidele susținute cu SC Mureșul Târgu-Mureș și KSE Târgu-Secuiesc, ambele retrase din campuionat înaintea startului în retur.

Nimic de pierdut

Echipa care nu are nimic de pierdut în această întâlnire este cea mureșeană. Pe lângă faptul că este debutantă în acest eșalon și lotul are o medie de vârstă la nivelul…junioarelor II, echipa nu are ca obiectiv decât acumularea de experiență, în timp ce argeșencele se anunțau din start ca pretendente la locurile fruntașe. Partida din tur, disputată în etapa a IV-a a înregistrat și prima victorie pentru mureșence, dar una extrem de importantă pentru moralul echipei antrenorilor Mihaela și Claudiu Evi. CS Olimpic a învins cu

32-25 (14-13), după un joc pe care l-au dominat în mare parte, încheiat cu o repriză secundă de-a dreptul entuziasmantă.

Junioarele „olimpice” au dat dovadă în acel joc de multă „maturitate” și au încheiat la pas partida, având la un moment dat chiar șansa de a-și mări avantajul la 10 goluri. Acest lucru îl pot confirma la Pitești, unde o posibilă victorie le poate urca în prima jumătate a clasamentului. Campionatul se va întrerupe după această etapă pentru două săptămâni, după care CS Olimpic va întâlni pe teren propriu o altă fruntașă a campionatului, CSU Oradea, aflată pe locul 4, la 7 puncte distanță și o partidă mai mult.