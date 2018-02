Eldi Brutăria, producătorul numărul 1 de pâine în Mureș !

Share



Eldi este brutăria mureșeană recunoscută pentru produsele sale gustoase de panificaţie și patiserie, naturale şi de calitate. Rodul unei experiențe de 22 de ani, cu premii la concursuri gastronomice din domeniul panificației, cu peste 50 de magazine proprii, Eldi se înscrie în rândul celor mai renumite branduri din domeniul panificației și patiseriei din România și este lider la nivelul județului Mureș.

Povestea pâinii Eldi a început cu mai bine de două decenii în urmă, mai exact în anul 1996. Produsele Eldi au fost apreciate de mureșeni, astfel că cererea a crescut în permanență, de la an la an, atât ca volum cât și ca sortimentație. A crescut implicit și numărul de angajați, iar necesitatea magazinelor proprii a venit firesc în pașii următori făcuți de companie. A fost nevoie, evident, și de spații mai mari de producție. Un pas important a fost făcut în 2012. Detalii ne-a oferit Sandor Csongor, director general Eldi Brutăria: ”În anul 2012 a fost inaugurată o nouă unitate de producţie, chiar lângă fosta fabrică din Agrişteu. Investiţia s-a cifrat la suma de aproape 4 milioane de euro. În 2011, fosta fabrică producea în jur de 250 de tone lunar, iar astăzi producţia ajunge la aproape 700 de tone lunar. Ponderea cea mai mare o reprezintă panificaţia, respectiv 85% din total producție raportat în kilogram.”

Astfel, crescând pas cu pas, Eldi Brutăria a ajuns astăzi la o cifră de afaceri de aproape 10 milioane de euro. Eldi înseamnă peste 400 de locuri de muncă într-o organigramă bine structurată pe departamente: tesa, producție, comercial, logistică, mentenanță, depozitare, dispecerat/facturare, financiar, pază. De asemenea, Eldi înseamnă 53 de magazine proprii, peste 200 de clienţi din comerţul modern, mai exact reţelele internaţionale, Kaufland, Auchan, Selgros, Penny, Profi, Carrefour, plus peste 400 de clienţi tradiţionali. Pâinea şi produsele de patiserie Eldi ajung zilnic în 6 judeţele: Mureş, Sibiu, Cluj, Harghita, Bistriţa-Năsăud şi Alba.

Sandor Csongor spune că Eldi Brutăria reprezintă un reper al industriei de panificaţie din Transilvania şi chiar din România. ”În prezent, compania Eldi Brutăria ocupă un merituos loc 14 în Top 100 companii producătoare de pâine şi patiserie, alături de alte nume selecte de pe piaţa de profil. Brutaria Eldi deţine sistemul de management al siguranței alimentelor, certificat în conformitate cu cerințele SR EN ISO 22000.”

Referitor la planurile pentru mărirea ariei de distribuţie, Sandor Csongor a spus următoarele: „Pentru produsele proaspete rămânem în zona noastră de acoperire, pâinea şi produsele de patiserie având un termen de valabilitate redus, ceea ce îngrădeşte posibilitatea de a le distribui la distanţe mari. În prezent, avem în lucru un plan pentru distribuirea mai multor produse Eldi la nivel naţional. Livrăm, la această oră, pe plan naţional, sărățele. Producţia acestora a început în 2013. În primul an, am testat sărăţelele doar în magazinele proprii. A fost un succes. Am implementat distribuţia sărăţelelor iniţial pe piaţa tradiţională, iar din 2016 am început să livrăm şi reţelelor internaţionale. La ora actuală, produsul se găseşte la nivel naţional în magazinele Selgros şi regional în Auchan şi Real.

A doua categorie sunt beţişoarele – sau saleurile, cum se mai numesc – produse cu termen de valabilitate de 3 luni, care se află la nivel naţional în magazinele Selgros. Suntem în discuţii însă şi cu alte magazine internaţionale.

A treia categorie sunt produsele congelate şi semipreparate, gen găluşte cu prune, brânză, caise, cremă de arahide, unde avem capacitate de producţie şi lucrăm pentru a implementa distribuţia la nivel naţional.

Cea de-a patra categorie sunt covrigeii de casă, pentru care am achiziţionat un utilaj nou care trebuie să sosească în luna martie.”

Referitor la linia de producție, directorul general Eldi Brutăria susține că pe linia de pâine, compania mureșeană are 22 sortimente, din care în top se află pâinea cu cartofi. Aceasta reprezintă peste 50% din producţie. Pe linia de patiserie sunt peste 70 de sortimente, precum: batoane, cornuri, plăcinte, pogăci, foietaje cu diverse umpluturi, croissante, chifle cu seminţe, checuri, cornuleţe, cozonaci şi sărăţele

Un capitol important care a avut rolul de a veni în sprijinul clientului se referă la remodelarea magazinelor. Astfel, o parte dintre magazinele Eldi au fost remodelate. Au un aspect modern, atractiv și oferă, pe lângă pâine, o serie de produse necesare traiului zilnic. Treptat, toate magazinele Eldi vor fi primi un nou look și noi utilități.

De semenea, un element cheie în activitate este legat de fidelizarea clienților.

Pentru fiecare leu cheltuit, clientul Eldi are un punct câştigat. La 300 de puncte, are un voucher de 10 lei, care nu este tipărit pe hârtie, ci este încărcat pe card şi e valabil timp de 90 de zile. De asemenea, clienţii care posedă card de fidelitate beneficiază de o reducere de 30%, cu ocazia zilei de naştere, la produsele proprii Eldi. Sunt şi alte oferte speciale, strict numai pentru posesorii de card de fidelitate. La ora actuală, în piaţă sunt aproape 60.000 de carduri emise de Eldi.

Eldi Brutăria în cifre

cifră anuală de afaceri – 10 milioane de euro

producţie – 700 tone lunar

53 de magazine proprii

22 sortimente de pâine

70 de sortimente pe linia de patiserie

lider pe piața de profil din județul Mureș

prezență permanentă în topul național de profil