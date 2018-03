Sighișoara, Târnăveni și Reghin rămân și în 2018 fără servicii de pașapoarte, înmatriculări și permise

Share



Joi, senatorul Cristian Chirteș, președinte PNL Mureș, a susținut o conferință de presă la sediul PNL din P-ța. Trandafirilor.

Au fost abordate mai multe subiecte locale care au avut legătură și cu cele naționale. În primul rând a fost discutată problematica celor trei proiecte aflate în conservare.

3 proiecte de 28 de milioane de euro în conservare

„Trebuie întâi să abordăm ceea ce se întâmplă astăzi în județul Mureș, pe care eu l-aș denumi județul conservă. De ce spun acest lucru? Fiindcă astăzi, trei proiecte majore ale județului Mureș în care s-au investit până în prezent 28 milioane de euro, iată zac în conservare. PSD și UDMR deci, cum am spus, fac din județul Mureș, județul conservă. Să vă spun despre ce este vorba. Am formulat o interpelare către ministrul transporturilor legat de situația centurii ocolitoare Târgu-Mureș. Bineînțeles, nici de la acest ministru nu am primit un răspuns. În schimb a apărut un comunicat din partea CNAI-ului că ei își fac datoria și vor asigura doar paza și conservarea obiectivului. Ceea ce mă surprinde, este poziția domnului prefect, în care spune că este foarte mulțumit de ceea ce se întâmplă.Trebuie să știți că până în momentul actual s-au plătit peste 8 milioane de euro doar pe aceste proiecte. Cât va costa evaluarea, paza, încă nu știm.

Un al doilea proiect conservă, este vorba de parc auto pentru sportul cu motorul. Un proiect foarte vechi care s-a realizat cu peste 12 milioane de euro astăzi și se pare că din pozițiile exprimate de consiliul județean, este finalizat în luna decembrie. Însă, recepția lucrărilor a fost amânată în comunicatul Consiliului Județean cu 90 de zile pentru că a apărut o tasare de teren. Ce înseamnă tasare de teren? Ce înseamnă garanții? Nu știm nimic. Acest proiect este pus în conservare și nu știm exact o dată de recepție a acestor lucrări.

Un al treilea proiect, deosebit de important pentru județul Mureș și în special pentru Târgu-Mureș, este cel legat de patinoarul artificial. Cele trei ex-ministre, Gabriela Szabo, Elisabeta Lipa și foarte agitatul, ultimul, Marius Dunca, care au fost în guvernele 1, 2 PSD-ALDE, au venit la Târgu-Mureș și au promis rezolvarea situației. Mai mult, Marius Dunca a spus că patinoarul din Târgu-Mureș este prioritatea zero a guvernului Tudose. A plecat guvernul Tudose, a plecat și prioritatea zero a acestui guvern. Nu putem decât să ne întrebăm că după 10 ani de blocare a lucrărilor, și după ce s-au investit 7,5 milioane de euro în acest patinoar, mai trebuie încă 130.000 lei, cere ministerul, pentru a afla cum s-au cheltuit cele 7,5 milioane de euro. Iată ce se întâmplă în guvern și ce se întâmplă cu investiții publice, investiții atât de necesare până la urmă județului Mureș. ” a afirmat Cristian Chirteș. Din cauza acestor incertitudini, echipa de hochei a Mureșului călătorește sute de kilometri pentru a se antrena și tot din această cauză am pierdut mulți hocheiști.

Medicii de familie, cei mai defavorizați

Din martie, veniturile medicilor de familie au scăzut. „Ce se întâmplă astăzi în medicina de familie este efectiv o bătaie de joc asupra unui segment, un segment de oameni din sistemul de sănătate care, după părerea mea, este deosebit de important și anume medicina de familie. Trebuie să știți că începând cu luna martie, veniturile medicilor de familie au scăzut dramatic. Iată dacă un medic specialist din spital a beneficiat de aceste măriri de salarii care sunt binevenite, nimeni nu le contestă, 30% din medici care reprezintă medicii de familie, nu vor beneficia de aceste măriri” ne spune Chirteș. A ținut să menționeze de asemenea că i se pare incorect că aceștia sunt tratați ca medici de mâna a II-a, fiind în încurcătura în care dacă au sub 2000 de pacienți (peste 2000 de pacienți în mediul rural este dificil de obținut), aceștia rămân în pierdere, și nici nu pot pleca în concediile prevăzute de codul muncii dacă nu își asigură un alt medic de familie care să îi înlocuiască.

437.400 lei alocați de Consiliul Județean Mureș pentru Centenarul României

Ne afăm în întârzierile cu pregătirile pentru Centenarul României care va avea loc în luna decembrie a anului în curs, iar la nivel național astăzi guvernul nu știe cum să abordeze acest subiect. Cristian Chirteș a ținut să faă un apel: „Bugetele instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean sunt înjumătățite în anul 2018. Cu două excepții, Muzeul Județean și biblioteca Teleki. Dar trebuie să știți că Consiliul Județean Mureș a alocat 16,23% din totalul sumelor pentru manifestările culturale centenarului, adică 437.400 lei dintr-un total de 2.693.900 lei, sumă totală alocată tuturor evenimentelor culturale. Și aici aș face un apel vicepreședintelui Consiliului Județean PSD Alexandru Câmpeanu care răspunde de acest domeniu al culturii, să se mai uite o dată la aceste bugete să vadă dacă nu cumva a fost o greșeală.”

Lipsă de personal și în 2018

Și în 2018 Sighișoara, Târnăveni și Regin rămân fără servicii de pașapoarte, înmatriculări și permise. Chirteș a menționat că „În luna mai 2017, din cauza lipsei de personal, i-au restras efectiv pe oamenii de la aceste ghișee unice, în care erau primite documente pentru pașapoarte, permise, certificate de înmatriculare, plăci cu numere de înmatriculare. Deci iată cum instituția prefectului își organizează activitatea aducând în municipiul Târgu-Mureș cetățenii, punându-i pe drumuri. Din păcate și în acest an primăriile au primit o notă din partea prefectului în care spune că situația din 2018 va fi ca și cea din 2017 din cauza lipsei de personal. Eu m-am săturat ca în administrația publică unde oricum este umflat numărul de bugetari, acolo unde chiar este nevoie de bugetari, de oameni, să li se răspundă cetățenilor că au lipsă de personal.”

Consiliu național PNL săptămâna trecută

Membrii PNL s-au întrunit la sfârșitul săptămânii trecute și prin vot au decis că îl vor sprijini pe Klaus Johannis pentru un al doilea mandat și de asemenea pe Ludovic Orban care va fi desemnat ca prim-ministru în cazul unei viitoare guvernări. „Asta am făcut-o pentru a elimina orice urmă de îndoială că va candida, că nu va candida Ludovic Orban ca prim-ministru. Nu. Este iată un prim pas în ceea ce înseamnă până la urmă o nouă ofensivă la nivel politic a PNL și ba mai mult, am adoptat un plan clar de măsuri și în special criterii de evaluare a activității fiecărei filiale, a fiecărui primar, a fiecărui ales local, consilier local, consilier județean, astfel că începând din acest an noi intrăm ca PNL în linie dreaptă în ceea ce privește alegerile europarlamentare, prezidențiale, locale și în 2020 a alegerilor parlamentare.” ne-a spus senatorul.

Senatorul Cristian Chirteș a încheiat conferința de presă cu o urare adresată tuturor maghiarilor cu ocazia Zilei Naționale Maghiare și i-a invitat pe jurnaliști la un kurtos și o bucată de brânză de Ibănești.

Elena POLEARUȘ