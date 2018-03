APIA Mureș anunță noutățile în campania de informare a fermierilor din județ

Share



Întâlnirile de informare ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mureș, privind noutățile valabile în acest an, au avut loc la Palatul Administrativ din Târgu Mureș, în 19 și 20 martie. Au participat aproximativ 100 de fermieri mari ai județului nostru.

Ovidiu Săvâșcă, directorul executiv al APIA Mureș, a detaliat noutățile și cerințele pe care le au de îndeplinit cei care vor să beneficieze de subvenții și în acest an: „Volumul de informații este mare, vă mulțumesc că sunteți aici și totodată, sper ca în anii următori să avem o prezență mai numeroasă din partea dumneavoastră pentru că noutățile de la Apia sunt multe, iar dacă nu sunteți la zi cu ele, pot apărea probleme și nu ne dorim acest lucru.

Încep cu o retrospectivă rapidă a anului 2017, mă voi referi strict la cei 739 de fermieri mari ai județului Mureş, cei care reprezentați aproape jumătate din suprafața totală de teren arabil din judeţ, utilizată și declarată la APIA, așadar e firesc să vă acordăm o atenție deosebită. Din cei 739 de fermieri, ați beneficiat de plata în avans în proporție de 97%, ceea ce e un succes al anului 2017, iar în ceea ce privește plata finală, suntem acum la un procent de 93% cu acordarea plăților. Avem încă 50 de dosare în lucru, motivele pentru care acestea nu sunt admise la plată se explică prin modificările de procedură din 2017 în ceea ce privește teledetecția, motive independente de voința noastră. Mai exact, se reinterpretează datele acolo unde sunt neclarități ale controalelor prin teledetecție, fapt care încetinește efectuarea plăților. În altă ordine de idei, în acest moment, mai avem de efectuat plățile finale din 2017 pentru sprijinul cuplat din sectorul vegetal. Până în 2 aprilie vă rog să vă prezentați cu documentele pentru a le putea introduce în sistem și pentru a afla suprafețele determinate la plată. Vom comunica această situație celor de la APIA – central, iar ei pot împărți plafonul la fiecare specie botanică, în speță la lucernă și la soia, urmând să aprobe plățile spre dumneavoastră”, a precizat Ovidiu Săvâșcă.

Prezentarea noutăților din Campania 2018

În continuare, directorul executiv al APIA Mureș, a trecut în revistă câteva aspecte legate de depunerile și primirile cererilor unice de plată pentru anul curent. De asemenea, și-a exprimat doleanțele în ceea ce privește prezentarea la timp a fermierilor la întâlnirile ce vor fi programate cu funcționarii APIA, în vederea soluționării cât mai eficiente a cererilor de plată: “Referitor la Campania 2018, așa cum am avut succes anul trecut cu implementarea prin ordin al ministrului a perioadelor în care APIA își desfășoară activitățile binecunoscute de fermieri, la fel se va întâmpla și în acest an. Perioada în care ne aflăm, după cum bine știți, 1 martie – 15 mai, coincide cu depunerea și primirea cererilor unice de plată. Doar după Paște putem primi cererile dumneavoastră, ne rămâne o lună de zile la dispoziție pentru a le verifica și introduce în sistem, ceea ce este foarte puțin. Sunt convins că deja ați început să vă digitizați parcelele și ați transmis deja declarația de suprafață. Ar fi indicat să veniți la sediul APIA înainte de întâlnirea cu funcționarul care vă gestionează cererea, pentru un pre-control al parcelelor digitizate. Vă rog, de asemenea, să vă prezentați la aceste întâlniri în data și la ora la care veți fi programați, este absolut imposibil să modificăm termenul, vom lucra și sâmbăta pentru rezolvarea cererilor, cum s-a întâmplat și în anii precedenți. Dacă intervin modificări la nivelul culturilor până la data de 31 mai, acestea se pot corecta ulterior depunerilor de cereri, fără penalități. După această perioadă, din 1 iunie – 1 iulie, se va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar. Din 1 iulie până în 1 octombrie va avea loc efectuarea controlului la fața locului pentru cererile de plată eșantionate la controlalele pe teren. Ulterior finalizării acestor controale pe teren, vom începe plata în avans pentru Campania 2018, iar la 1 decembrie va începe și plata regulară, cu termen de finalizare asumat la nivel național prin ordinal ministrului, în 31 martie 2019”, a mai declarat Ovidiu Săvâșcă.

A consemnat Denisa Morar